BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Prediksi Harga Solana semakin menguat menyusul dukungan Anthony Scaramucci terhadap SOL sebagai altcoin terkemuka untuk tahun 2026. Dengan momentum pasar, metrik jaringan yang kuatPrediksi Harga Solana semakin menguat menyusul dukungan Anthony Scaramucci terhadap SOL sebagai altcoin terkemuka untuk tahun 2026. Dengan momentum pasar, metrik jaringan yang kuat

Prediksi Harga Solana: Investor Wall Street Scaramucci Memilih SOL sebagai Altcoin Teratas untuk 2026 – Apakah SOL $1.000 akan Datang?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/03 07:30
Solana
SOL$143.95-1.47%
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.01392-0.57%
Prediksi Harga Solana telah menguat menyusul dukungan Anthony Scaramucci terhadap SOL sebagai altcoin terkemuka untuk 2026. Dengan momentum pasar, metrik jaringan yang kuat, dan peluncuran ETF, analis menyarankan Solana dapat memperpanjang keuntungan menuju $1.000 seiring fundamental dan volume perdagangannya terus meningkat.
Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$143.95
$143.95$143.95
-2.11%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Pasar kripto mengalami short squeeze terbesar sejak Oktober karena posisi short dilikuidasi dan Bitcoin mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik
Bagikan
Coinstats2026/01/15 20:41
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

Komite Perbankan Senat menunda RUU struktur pasar kripto setelah Coinbase menarik dukungannya, karena bank-bank Wall Street, pertarungan etika, dan perpecahan partisan meninggalkan
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 19:55