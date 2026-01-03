ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $174 juta kemarin, dengan ETHE milik Grayscale memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $53,6861 juta.

PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $174 juta kemarin (2 Januari, Waktu Bagian Timur).

ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih harian terbesar kemarin adalah Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE), dengan arus masuk bersih sebesar $53,6861 juta. Total arus keluar bersih historis ETHE telah mencapai $4,996 miliar.

Arus masuk terbesar kedua adalah ke Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH), dengan arus masuk bersih sebesar $50,0295 juta dalam satu hari. Total arus masuk bersih historis ke ETH kini telah mencapai $1,538 miliar.

Hingga saat berita ini diturunkan, ETF spot Ethereum memiliki total nilai aset bersih sebesar $19,046 miliar, rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Ethereum) sebesar 5,06%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $12,502 miliar.