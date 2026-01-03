BursaDEX+
Harga Ethereum Naik di Atas $3,050 saat $3,080 Muncul sebagai Level Breakout Kunci

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/03 17:00
Ethereum telah memulai tahun 2026 dengan momentum positif awal dan tanda-tanda potensi kekuatan harga. Analis telah mengidentifikasi level support dan resistance kunci di mana harga kemungkinan akan bergerak dalam jangka pendek.

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada $3.068,26. ETH mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar $23,96 miliar dan kapitalisasi pasar $368,15 miliar, mencerminkan kenaikan harga 2,77% selama 24 jam terakhir.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Ethereum Mendorong Lebih Tinggi Menuju Zona Breakout

Analis kripto Lennaert Snyder mencatat pentingnya upaya Ethereum untuk menguji ulang level tertinggi di sekitar $3.080, yang mengindikasikan kemungkinan breakout. "Sangat menggembirakan melihat ETH bergerak lebih tinggi saat tahun baru dimulai," ungkap analis tersebut.

image.pngSumber: X

Bagi mereka yang memperhatikan aktivitas harga dengan saksama, level-level utama menjadi semakin relevan. Breakout di atas sekitar $3.080 dapat memberikan bahan yang diperlukan untuk retracement, sementara penutupan di atas pada grafik 4 jam dapat memicu breakout.

Level downside yang dipandang sebagai area minat untuk pembalikan adalah level ~$2.900 dan area ~$2.800, yang mempertahankan likuiditas yang belum diuji untuk skenario minat beli potensial.

Ethereum Menunjukkan Sinyal Kekuatan Awal

Analis lain, More Crypto Online, menunjukkan bahwa pasar Ethereum tampaknya sedang membentuk pola 1-2 untuk penetapan harganya. Meskipun tampaknya level support bertahan kuat, bisa terjadi pembentukan gelombang ketiga internal.

image.pngSumber: X

Secara keseluruhan, Ethereum menunjukkan tanda-tanda kekuatan di awal tahun 2026, karena sejumlah level terus dipertimbangkan dalam tren naik dan turun. Analis pasar akan dengan cermat memantau level-level ini saat cryptocurrency menguji momentumnya.

Baca Juga | Arbitrum Melampaui Ethereum Mainnet dalam Aktivitas: Bisakah Ini Mendorong ARB ke $1,24?

Momentum Mingguan Ethereum Berubah Hati-hati

RSI pada grafik mingguan berada di 44,43, yang berada di bawah garis sinyalnya di ~48,33. Ini membuat momentum lemah namun stabil. ETH juga berada di $3.071, yang berada di bawah MA ribbon jangka pendek dan SMA 20 minggu sebesar $3.750. ETH berada di atas SMA 200 minggu di $2.459.

Sumber: TradingView

Pada MACD, garis MACD berada di -109,76, dan garis Sinyal berada di -143,13. Keduanya negatif. Histogram berada di +33,37, dan ini merupakan indikasi bahwa bears kehilangan momentum dan mungkin telah memulai fase pembentukan dasar, meskipun tren bullish belum terbentuk.

Baca Juga | Lonjakan Rekor Ethereum: 2,2 Juta Transaksi dan Biaya Rendah Menandakan Potensi Breakout $4K

