Harga Ethereum Menguat Setelah Arus Masuk Binance $960 Juta dan Aktivitas ETF yang Kuat

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/04 07:00
Ethereum
ETH$3,337.71+0.29%
FLOW
FLOW$0.0932+1.08%

Ethereum (ETH) kembali menjadi sorotan karena mengalami aktivitas yang lebih kuat setelah retracement akhir 2025. Hal ini disebabkan oleh bukti peningkatan arus pertukaran, minat berkelanjutan terhadap exchange-traded funds, dan peningkatan indikator teknis.

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada harga $3.103,60, mencatatkan volume perdagangan 24 jam sebesar $36,87 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $373,69 miliar. Aset ini telah naik 1,81% selama 24 jam terakhir, menandakan aktivitas baru di seluruh pasar.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Rally terbaru mengikuti akhir 2025 yang agak bergejolak ketika Ethereum menguji support di bawah $3.000. Namun, aktivitas sejak itu meningkat karena volume pertukaran yang lebih kuat dan permintaan ETF spot. Ini menunjukkan bagaimana aliran uang mencerminkan sentimen jangka pendek.

Ethereum Mengalami Aliran Masuk Besar ke Binance

Menurut data CryptoQuant, Ethereum mengalami aliran masuk bersih sebesar 960 juta dolar AS ke Binance pada Desember 2025. Ini adalah aliran masuk bersih bulanan terbesar untuk Ethereum sejak Juli.

image.pngSumber: CryptoQuant

Untuk periode antara Juli dan November, terdapat lebih banyak penarikan daripada deposit di jaringan Ethereum, menunjukkan bahwa cryptocurrency disimpan di luar exchange. Deposit ETH yang besar di Binance pada Desember menyebabkan peningkatan likuiditas di platform.

Aliran masuk cukup tinggi dibandingkan dengan level bulanan lainnya di masa lalu, yang menunjukkan adanya perubahan nyata dalam posisi pelaku pasar terhadap Ethereum.

ETF Ethereum Spot Terus Menarik Modal

Arus pertukaran didorong oleh permintaan kuat untuk ETF Ethereum spot di awal tahun, seperti yang ditunjukkan dalam data SoSoValue yang menunjukkan aliran masuk bersih $174 juta dalam ETF spot Ethereum pada 2 Januari.

Pemimpin aliran masuk harian adalah Grayscale Ethereum Trust ETF, yang menarik $53,7 juta, meskipun telah mengalami aliran keluar bersih sebesar $4,996 miliar dalam jangka panjang. Grayscale ETH Mini Trust ETF menarik $50 juta, membawa total aliran masuk menjadi $1,538 miliar.

https://twitter.com/AshCrypto/status/2007377978674876525

Total aset bersih untuk ETF spot Ethereum adalah $19,046 miliar, yang sekitar 5,06% dari total kapitalisasi pasar Ethereum. Total aliran bersih untuk semua ETF spot Ethereum adalah $12,502 miliar.

Baca Juga | Lonjakan Rekor Ethereum: 2,2 Juta Transaksi dan Biaya Rendah Menandakan Potensi Breakout $4K

Peningkatan Jaringan dan Grafik Tetap Menjadi Fokus

Data yang diperoleh dari aliran Ethereum sesuai dengan meningkatnya minat terhadap peningkatan yang akan datang. Peningkatan seperti Pectra dan Fusaka akan meningkatkan skalabilitas dan mengurangi biaya transaksi. Ini adalah bidang penting bagi mereka yang menganalisis perkembangan jangka panjang ETH.

Fokus pada ETH menembus di atas $3.000, dengan alat momentum menunjukkan zona beli. $3.250 adalah level penting untuk diperhatikan, dengan penembusan sering dianggap sebagai tanda tren yang lebih kuat.

image.pngSumber: X

Prediksi harga jangka panjang kembali muncul ke permukaan, dengan Tom Lee memprediksi harga antara $7.000 dan $9.000 untuk Ethereum pada tahun 2026.

ETH mendapatkan daya tarik karena peningkatan aliran masuk pertukaran, permintaan stabil untuk ETF, dan peningkatan teknis. Ke depan, kita akan melihat apakah rally ini cukup kuat untuk dipertahankan.

Baca Juga | Arbitrum Melampaui Ethereum Mainnet dalam Aktivitas: Bisakah Ini Mendorong ARB ke $1,24?

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

