Akumulasi ETH Melonjak Seiring Staking Mengunci Pasokan| Live Bitcoin News

Ethereum telah mengalami arus masuk akumulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan staking validator membatasi pasokan. ETH telah berusaha menembus level support kritis seiring dinamika pasar berubah.

Ether naik di atas $3.100 dan kemudian turun tadi malam. Aset ini kini menghadapi ujian yang sangat signifikan terhadap level support yang kemungkinan besar akan menentukan pergerakan arah selanjutnya.

Menurut Ted Pillows di X, ETH dapat menguji ulang zona 3.020-3.050. Keberadaan level ini dapat menyebabkan gelombang kenaikan berikutnya. Pergerakan harga menunjukkan adanya penguatan setelah breakout baru-baru ini.

Akumulasi Meningkat di Tengah Tekanan Jual yang Tinggi

Menurut data FXStreet, Ethereum mengalami arus masuk rekor ke alamat akumulasi bulan lalu. Ini terjadi meskipun tekanan jual terus-menerus di seluruh pasar. Dinamika ini ditunjukkan oleh CryptosR_Us di X, di mana aksi harga dan perilaku on-chain tampak berbeda.

Akumulasi saham umumnya mewakili pemegang jangka panjang. Dompet-dompet ini secara tradisional menunjukkan tingkat perputaran yang rendah. Arus masuk menunjukkan keyakinan yang terbentuk di bawah aksi harga yang datar.

Data menunjukkan bahwa tekanan jual tinggi. Tetapi akrasi terus menyerap pasokan. Ini menciptakan tarik-menarik antara penjual jangka pendek dan akumulator jangka panjang.

Staking Validator Mengurangi Pasokan yang Beredar

Ether tetap disimpan dalam kontrak staking validator. Proses ini membuat token keluar dari sirkulasi. Alih-alih spekulasi trading, staker mengikat modal dalam partisipasi jaringan untuk mendapatkan yield.

Tren staking adalah perubahan paradigma dalam pasokan. Tanpa penundaan penarikan, validator tidak dapat meninggalkan posisi dengan cepat. Ini menghasilkan penyerapan pasokan yang berbeda dari akumulasi pasar normal.

Ethereum kini didefinisikan ulang oleh dua kekuatan yang tumpang tindih yang bergerak ke arah paralel. Kontrak staking mengunci alamat akumulasi permanen melalui kontrak staking, dan mengakumulasi token dengan menyerapnya. Kedua proses tersebut mengurangi jumlah likuid yang diperdagangkan.

Perubahan mendasar ini disertai dengan perputaran yang tinggi. Trading sangat agresif bahkan ketika terjadi pengetatan pasokan yang tersedia. Pemisahan antara pergerakan superfisial dalam aksi harga dan mekanisme pasokan yang mendasari menjadi lebih besar.

Perkembangan seperti itu tidak menjamin pergerakan harga dalam jangka pendek. Pengetatan pasokan adalah bisnis yang lebih mapan dibandingkan trading bisnis harian. Namun demikian, dasar dari kemungkinan pengetatan kurva pasokan mendapatkan momentum karena ETH tambahan bergeser ke tangan yang lengket dan kontrak staking.

Persinggungan antara pembangunan rekor dan peningkatan partisipasi staking adalah perubahan yang signifikan. Ada pergerakan struktur pasar, dan harga terikat dalam rentang. Terjemahan ini ke momentum arah akan ditentukan oleh interaksi dinamika pasokan ini dan kondisi pasar yang lebih luas.