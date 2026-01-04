Bitcoin Anjlok di Bawah $90K di Tengah Gejolak Venezuela| Live Bitcoin News :

Bitcoin anjlok di bawah 90.000 karena hubungan geopolitik memburuk akibat serangan udara AS di Venezuela. Sinyal pasar berubah menuju tren bearish.

Menyusul intervensi militer AS di Venezuela, Bitcoin jatuh di bawah 90.000. Saat ini diperdagangkan pada $89.939,10, dan data on-chain menunjukkan potensi pergeseran menuju pasar bear.

Cryptorover menyatakan kekecewaan di X: Kami baru saja mulai rebound, jelas analis tersebut. Ini sangat menjengkelkan. Pernyataan tersebut mencerminkan kepanikan pasar yang lebih luas dengan Bitcoin kesulitan menemukan support.

Pola Teknikal Menunjuk ke Koreksi yang Lebih Dalam

Menurut grafik historis, ada lebih banyak penurunan yang akan datang. Pola di X yang disorot oleh alicharts pada awal 2022 mengkhawatirkan. Analis tersebut men-tweet bahwa pada awal 2022, Bitcoin jatuh dari SMA 50 minggu, dan harga menguji ulang resistance sebelum turun sekali lagi.

Jika pola yang sama terulang lagi, pemulihan ke sekitar $103.000 mungkin terjadi, meskipun Alicharts memperingatkan bahwa penurunan berikutnya ke sekitar 42.000 mungkin terjadi. Analisis menunjukkan bahwa investor menghadapi banyak volatilitas.

Data On-Chain Mengungkapkan Fase Transisi

Yonsei_dent, seorang analis CryptoQuant, mencatat bahwa fakta Supply in Profit adalah 68,85% untuk mewakili kombinasi holding profit dan keuntungan berkelanjutan.

Sumber: CryptoQuant

Selama pasar bull, nilai ini biasanya lebih dari 80; selama pasar bear, nilainya 55 atau bahkan kurang. Pembacaan terbaru tidak berada di masing-masing ekstrem ini, tetapi telah menurun sejak Oktober 2025.

Yonsei_dent memperingatkan bahwa ini bukan penurunan sementara: Analisis mengatakan bahwa pola penurunan multi-bulan adalah indikator kelelahan pasar. Karakteristik late-cycle yang muncul dalam data ditunjukkan oleh peneliti.

Aset berisiko terus ditekan oleh risiko geopolitik. Ketegangan global yang meningkat telah meningkatkan permintaan safe-haven, dan kondisi makro yang memburuk juga menjadi hambatan yang dihadapi Bitcoin. Proses transisi akan menentukan arah pasar.

Periode konsolidasi yang besar meningkatkan kemungkinan pasar bear. Pembalikan di atas 75-80% akan menjadi indikasi potensi perpanjangan siklus.

Posisi konservatif sangat penting karena indikator pasar internal menurun. Dengan pasar yang secara fundamental memburuk, posisi konservatif menjadi sangat penting.