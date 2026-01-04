Data: Entitas strategis dan ETF ETH secara kolektif memegang lebih dari 12,99 juta ETH, mewakili 10,74% dari total pasokan.

PANews melaporkan pada tanggal 4 Januari bahwa, menurut data dari Strategic ETH Reserve, hingga saat ini, Strategic ETH Reserve Entities (SER Entities) dan spot ETF bersama-sama memegang sekitar 10,74% dari pasokan Ethereum, dengan total 12,99 juta ETH (sekitar $40,9 miliar). Dari jumlah tersebut, SER memegang 6,81 juta ETH ($2,145 miliar, menyumbang 5,63%), dan spot ETF memegang 6,18 juta ETH ($1,946 miliar, menyumbang 5,11%).

