Apakah harga Bitcoin naik selama bulls mempertahankan moving average 21 hari?

Apakah harga Bitcoin naik selama bull mempertahankan moving average 21 hari?

Bitcoin telah bergerak selama beberapa hari dalam rentang sempit di bawah level teknis penting. Harga Bitcoin tetap berada di atas indikator jangka pendek yang digunakan oleh banyak sistem perdagangan. Fokus saat ini adalah pada faktor teknis dan struktural yang dapat diukur saat ini. Pertanyaan utamanya adalah apakah struktur ini memberikan dukungan yang cukup untuk mempertahankan tren saat ini. Harga Bitcoin tetap di atas struktur jangka pendek Harga Bitcoin telah berada di atas moving average 21 hari untuk beberapa waktu. Ini adalah rata-rata bergerak yang dihitung ulang setiap hari berdasarkan harga penutupan 21 hari terakhir. Indikator ini bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan rata-rata yang lebih panjang, seperti moving average 50 hari atau 200 hari. Karena itu, sering digunakan oleh trader jangka pendek dan strategi algoritmik. Harga BTC telah bergerak beberapa kali di sekitar level ini dalam situasi pasar saat ini tanpa ditutup dengan jelas di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa order beli ditempatkan dan dieksekusi pada level ini. Ini bukan tentang asumsi, tetapi tentang perilaku yang terlihat dalam candle pada grafik harian. Setiap kali harga Bitcoin bergerak ke arah garis ini, pemulihan terjadi dalam hari perdagangan yang sama atau hari berikutnya. Ini tidak secara otomatis berarti bahwa kenaikan harga baru akan mengikuti. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa zona harga ini saat ini berfungsi sebagai dasar teknis. Selama harga Bitcoin tetap di atas rata-rata ini, struktur jangka pendek tidak berubah. #Bitcoin is still stuck in the range, as a breakout upwards didn't happen. For me, a crucial level is the 21-Day MA to hold onto. If that does provide support and there's another attack of the $91K resistance zone in the coming days, I would assume the markets will be trending… pic.twitter.com/Vq2oZFQhAp — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 3, 2026 Arti moving average 21 hari Moving average 21 hari sering digunakan untuk menentukan perbedaan antara tren dan konsolidasi. Ketika harga secara struktural tetap di atas garis ini, banyak sistem menganggapnya sebagai tren aktif. Begitu harga ditutup di bawahnya dan berlangsung selama beberapa hari, gambaran ini berubah. Indikator ini bekerja terutama baik di pasar dengan arah yang jelas. Dalam fase harga sideways, harga dapat sering bergerak di atas dan di bawahnya tanpa tindak lanjut yang jelas. Itu membuat konfirmasi penting. Dalam situasi saat ini, konfirmasi itu berasal dari fakta bahwa harga Bitcoin tidak hanya tetap di atas garis ini, tetapi juga bereaksi beberapa kali dengan volume beli. Volume mendukung gerakan ini. Selama kenaikan harga ke rata-rata ini, volume perdagangan tidak berkurang, yang menunjukkan pasar aktif daripada order book kosong. Resistensi tetap terlihat di zona harga BTC yang sama Di atas struktur harga saat ini terdapat zona harga di mana kenaikan harga BTC sebelumnya telah berhenti. Zona ini telah diuji beberapa kali dan karena itu berfungsi sebagai resistensi teknis. Ini bukan perkiraan subjektif, tetapi didasarkan pada beberapa candle dengan bayangan atas panjang pada level yang sebanding. Selama harga Bitcoin tetap di bawah zona harga ini, secara teknis ada konsolidasi. Tindakan lanjutan tren yang sebenarnya memerlukan harga BTC ditutup di atas zona ini dan tetap di sana selama beberapa hari. Tanpa skenario itu, tidak ada yang berubah dalam pola saat ini. Penting juga untuk dicatat bahwa pengujian berulang dari resistensi tidak secara otomatis mengarah pada penembusan. Kadang-kadang ini justru menyebabkan tekanan jual tambahan, karena bull sebelumnya kemudian memutuskan untuk menutup posisi BTC mereka begitu harga mencapai level ini lagi. BITCOIN IS KNOCKING ON THE DOOR. Support holding at $87.4K. Breakout line at $91K. Flip $91K into support and the path toward $93K opens fast. This is the line where control shifts from sellers to buyers. pic.twitter.com/Iyy8zahG7E — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 3, 2026 Harga BTC dan perilaku pasar bull dan bear Gambaran saat ini menunjukkan keseimbangan yang jelas antara bull dan bear. Bull membeli di sekitar support jangka pendek, sementara bear menjual di zona resistensi di atasnya. Itu menciptakan rentang sempit tanpa lonjakan kuat. Saat ini juga tidak ada sinyal yang dapat diverifikasi yang menunjukkan aktivitas skala besar dari whale di luar rentang ini. Data on-chain tidak menunjukkan pergeseran tiba-tiba dalam pergerakan wallet besar yang menyimpang dari rata-rata terakhir. Leverage di pasar futures BTC juga tetap dalam batas normal, tanpa lonjakan ekstrem yang sering mendahului pergerakan harga yang kuat. Semua ini menunjukkan pasar yang digerakkan secara teknis, tanpa guncangan eksternal atau kejutan fundamental. Apa yang dikatakan struktur ini tentang kelanjutan harga Bitcoin Selama harga Bitcoin tetap di atas moving average 21 hari dan tidak menunjukkan harga penutupan harian di bawah level ini, struktur saat ini tetap berlaku. Pada saat yang sama, selama resistensi di atasnya tidak ditembus, tidak ada dorongan baru ke atas. Ini berarti pasar berada dalam fase di mana arah harga hanya berubah setelah konfirmasi pada grafik BTC. Bukan berdasarkan ekspektasi, tetapi berdasarkan penutupan harian dan volume. Dengan kata lain: perubahan yang jelas hanya terjadi ketika salah satu level ini ditembus secara meyakinkan.

Artikel Apakah harga Bitcoin naik selama bull mempertahankan moving average 21 hari? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.