SEI Menembus MA 21 Hari, Targetkan Zona $0,24–$0,26

SEI diperdagangkan di atas MA 21 hari saat aktivitas jaringan melampaui satu juta pengguna, menandakan peningkatan likuiditas dan potensi pergerakan menuju $0,24–$0,26.

SEI menarik perhatian baru karena aksi harga bergerak di atas rata-rata jangka pendek utama.

Analis pasar memantau pergerakan ini dengan cermat karena aktivitas ekosistem terus meningkat.

Data penggunaan jaringan, perilaku perdagangan, dan posisi likuiditas kini membentuk ekspektasi untuk SEI dalam jangka pendek.

Harga SEI Menembus di Atas Rata-Rata 21 Hari Menandakan Perubahan Tren

SEI bergerak di atas moving average 21 hari selama sesi terbaru, menandai pergeseran teknis. Level ini telah membatasi aksi harga selama upaya sebelumnya.

Akibatnya, indikator momentum jangka pendek berubah positif. Trader sering memperlakukan rata-rata ini sebagai filter tren.

Pergerakan ini terjadi bersamaan dengan volume yang stabil, yang menambah konfirmasi. Stabilitas harga di atas level ini tetap menjadi kondisi utama.

Jika harga bertahan, struktur pasar mungkin akan membaik secara bertahap. Namun, kegagalan untuk bertahan dapat mengembalikan SEI ke kisaran sebelumnya.

Perilaku harga ini sejalan dengan rotasi pasar yang lebih luas ke jaringan aktif. Banyak trader memantau moving average untuk validasi tren.

Oleh karena itu, penutupan yang berkelanjutan di atas rata-rata 21 hari tetap kritis. Level ini sekarang berfungsi sebagai support langsung.

Posisi likuiditas juga menambah konteks pada pergerakan ini. Posisi short yang dibangun selama konsolidasi mungkin menghadapi tekanan.

Saat harga naik, penutupan paksa dapat menambah momentum. Dinamika ini menjelaskan fokus yang berkembang pada zona resistensi yang lebih tinggi.

Aktivitas Jaringan Menempatkan SEI di Antara Chain EVM Terdepan

SEI mencatat lebih dari satu juta akun aktif selama Desember. Ini menempatkannya di antara jaringan kompatibel EVM yang paling aktif.

Pertumbuhan pengguna stabil daripada mendadak. Onboarding yang konsisten mendukung permintaan transaksi yang berkelanjutan.

Jaringan ini juga mendapat manfaat dari desain throughput tinggi. SEI dapat memproses volume transaksi besar dengan latensi rendah.

Struktur ini mendukung aplikasi perdagangan, gaming, dan pembayaran. Developer terus menerapkan aplikasi yang mengandalkan kecepatan.

Pertumbuhan ekosistem mendukung narasi teknis. Pengguna aktif sering berkorelasi dengan permintaan jaringan.

Oleh karena itu, aktivitas on-chain memperkuat kasus untuk minat yang berkelanjutan. Pelaku pasar semakin memantau metrik penggunaan.

SEI juga mendapat perhatian dari pembaruan infrastruktur. Penyesuaian biaya meningkatkan efisiensi biaya bagi pengguna.

Ini mendorong interaksi frekuensi yang lebih tinggi. Akibatnya, aktivitas harian tetap tinggi di seluruh aplikasi.

Bacaan Terkait: Xiaomi Menambahkan Wallet Kripto Bawaan ke Smartphone Baru di Seluruh Dunia

Kondisi Likuiditas Menunjuk Menuju Zona Target Lebih Tinggi

Data likuiditas menunjukkan eksposur short yang signifikan tetap ada di pasar. Saat harga bergerak lebih tinggi, posisi ini menghadapi tekanan.

Short covering sering menambah kekuatan ke atas selama breakout. Kondisi ini mendukung fokus pada zona harga yang lebih tinggi.

Analis telah menunjuk kisaran $0,24 hingga $0,26 sebagai area potensial. Zona ini sejalan dengan level konsolidasi sebelumnya.

Mencapainya tergantung pada struktur tren yang berkelanjutan. Harga harus terus menghormati level support yang lebih tinggi.

SEI/TetherUS Daily Chart | Source: CryptoMichNL/X

Lingkungan pasar yang lebih luas juga memainkan peran. Stabilitas Bitcoin sering mendukung rotasi altcoin.

Ketika selera risiko membaik, jaringan aktif mendapat manfaat. SEI sesuai dengan profil ini karena pertumbuhan penggunaan.

Namun, tren tetap bersyarat daripada dikonfirmasi. SEI masih diperdagangkan di bawah rata-rata jangka panjang.

Oleh karena itu, struktur pasar memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kekuatan berkelanjutan di atas rata-rata 21 hari tetap menjadi referensi utama.

Saat perdagangan berlanjut, perhatian tetap pada volume dan reaksi support. Faktor-faktor ini memandu posisi jangka pendek.

Untuk saat ini, SEI tetap diamati dengan cermat. Fokusnya tetap pada apakah tren yang muncul dapat bertahan.