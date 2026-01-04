Dampak Rancangan Undang-Undang RICE Dipandang Bergantung pada Pengadaan NFA

Oleh Vonn Andrei E. Villamiel

DEPARTEMEN Pertanian (DA) mengatakan bahwa Undang-Undang Pemberdayaan Industri Beras dan Konsumen (RICE) yang diusulkan sedang dikonfigurasi untuk mengatasi rendahnya harga gabah (beras belum digiling) di tingkat petani, meskipun para analis memperingatkan bahwa dampaknya pada akhirnya akan bergantung pada berapa banyak panen yang dibeli pemerintah, serta penyesuaian tarif.

Undang-Undang RICE yang diusulkan, saat ini tertunda di Kongres sebagai Rancangan Undang-Undang DPR No. 1 dan Rancangan Undang-Undang Senat No. 1618, berupaya memulihkan dan memperluas kekuasaan regulasi Otoritas Pangan Nasional (NFA), yang telah dikurangi secara signifikan di bawah Undang-Undang Republik No. 11203 atau Undang-Undang Tarifikasi Beras tahun 2019.

Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, NFA akan diizinkan untuk menjual beras secara langsung kepada publik, sebuah perluasan besar dari peran saat ini yang menyimpan cadangan beras untuk dirilis selama keadaan darurat. NFA akan diizinkan untuk menjual hingga seperempat dari total inventarisnya setiap bulan, dengan Dewan NFA berwenang untuk meningkatkan batas ini sesuai kebutuhan.

Perluasan kekuasaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan NFA membeli lebih banyak gabah, sehingga memberikan persaingan kepada pedagang beras dalam pembelian panen gabah sekaligus mengurangi volatilitas harga.

"Undang-Undang RICE perlu disahkan agar... harga gabah di tingkat petani P8 hingga P10 tidak terjadi lagi," kata Menteri Pertanian Francisco P. Tiu Laurel, Jr. kepada wartawan pada briefing di bulan Desember.

Harga gabah di tingkat petani terakhir berada di level tersebut pada pertengahan 2025, jauh di bawah estimasi biaya produksi sekitar P14 per kilogram.

Penurunan harga disebabkan oleh kelebihan pasokan beras impor murah, yang menyebabkan pemerintah menghentikan impor beras antara September dan Desember.

Selain perluasan pengadaan gabah, rancangan undang-undang tersebut juga memberdayakan NFA untuk menetapkan dan menerapkan harga dasar untuk gabah di tingkat nasional, regional, dan provinsi, memberikan harga minimum di mana pedagang beras dapat membeli dari petani.

"(Kebijakan harga dasar harus) mempertimbangkan biaya produksi, harga pasar yang berlaku, margin yang wajar untuk petani, kesejahteraan petani dan konsumen, serta faktor dan kondisi relevan lainnya," menurut versi DPR dari rancangan undang-undang tersebut.

Hukuman yang diusulkan untuk melanggar harga dasar termasuk penangguhan atau pencabutan lisensi atau izin perdagangan, serta denda hingga P2 juta dan/atau penjara hingga dua tahun.

Meskipun undang-undang yang diusulkan diharapkan dapat memperluas peran pemerintah di pasar beras dan membantu meningkatkan harga gabah, seorang analis mengatakan efektivitasnya akan bergantung pada skala pengadaan.

"Bahkan jika undang-undang disahkan, jika pengadaan gabah tetap di P9 miliar, atau (bahkan) P14 miliar, Anda hanya dapat mengadakan 2% hingga 3% dari total panen," kata Jayson H. Cainglet, direktur eksekutif Samahang Industriya ng Agrikultura, kepada BusinessWorld melalui Viber.

Ia mengatakan pemerintah perlu meningkatkan anggaran pengadaan menjadi sekitar P45 miliar, yang akan memungkinkannya membeli 10% dari panen dan membangun kehadiran signifikan di pasar.

Raul Q. Montemayor, manajer nasional Federasi Petani Bebas, mengatakan, bahwa intervensi dalam skala seperti itu bisa mahal dalam hal subsidi, tenaga kerja pemerintah, dan fasilitas.

Ia mengatakan intervensi pemerintah harus dibatasi pada situasi ekstrem atau darurat, ketika harga beras melebihi tingkat pemicu yang ditetapkan atau harga gabah turun di bawah ambang batas tertentu.

"Dalam kisaran normal, peran pemerintah harus terbatas pada pemantauan, manajemen stok penyangga, dan pencegahan manipulasi harga, penimbunan, dan pengambilan keuntungan berlebihan," kata Mr. Montemayor kepada BusinessWorld melalui Viber.

Sementara itu, Mr. Cainglet memperingatkan bahwa pedagang swasta tidak mungkin mematuhi harga dasar NFA jika beras impor tetap murah.

"Anda tidak dapat memaksa pedagang swasta untuk membeli gabah seharga P23 per kilogram jika biaya beras impor tetap di bawah P30 per kilogram. Mereka akan berhenti membeli gabah jika itu berarti mengalami kerugian," katanya.

Kedua analis setuju bahwa penetapan tarif dan manajemen impor tetap penting untuk memastikan bahwa produsen domestik dapat bersaing.

"Intinya masih: kembalikan tarif impor beras menjadi 35% (ASEAN) dan 50% (non-ASEAN) sebagai titik awal untuk penyesuaian tarif apa pun," kata Mr. Cainglet.

Mr. Montemayor mengatakan tarif harus menjadi alat untuk mengelola pasokan, mencatat bahwa kekurangan atau kelebihan adalah pendorong utama volatilitas harga.

Ia juga memperingatkan bahwa Undang-Undang RICE yang diusulkan dapat digunakan terutama sebagai alat pengendalian inflasi, berpotensi merugikan petani.

"Berdasarkan tindakan terbaru dari Eksekutif, seperti penurunan tarif, pembuangan beras bersubsidi murah (P20), dan larangan impor yang sebenarnya memungkinkan pedagang untuk terus mengimpor, kami khawatir bahwa kekuasaan yang diberikan kepada DA melalui Undang-Undang RICE akan lebih sering digunakan untuk menjinakkan inflasi bahkan jika ini merugikan petani," katanya.