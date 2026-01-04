BursaDEX+
Kesenjangan keterampilan Filipina paling terlihat dalam bahasa asing, operasi mesin — ADB

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/04 19:32
PEKERJA FILIPINA dari kedua jenis kelamin menilai diri mereka paling kurang dalam keterampilan bahasa dan pengoperasian mesin, menurut studi oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).

Dalam laporannya "Harnessing Survey Data to Shape the Future of Work", ADB menyatakan bahwa menurut penilaian diri mereka, pekerja Filipina menganggap membaca, menulis, dan kemampuan berhitung dasar sudah sesuai dengan persyaratan pekerjaan, meskipun keterampilan komputer atau perangkat lunak dan keterampilan komunikasi kurang sesuai.

Menurut penilaian diri keterampilan terhadap persyaratan pekerjaan, ADB menemukan bahwa 39% pria yang disurvei dan 27,3% wanita menganggap diri mereka kurang terampil dalam bahasa asing, menilai kemahiran mereka di bawah standar atau perlu perbaikan.

Untuk pria, kesenjangan keterampilan utama lainnya adalah dalam pengoperasian mesin dan peralatan (26,5%), manajemen proyek atau keterampilan organisasi (23,6%), keterampilan komputer atau perangkat lunak (20,2%), dan keterampilan kerja sama tim atau kepemimpinan (19,3%).

Untuk wanita, pengoperasian mesin dan peralatan (25,4%), manajemen proyek atau keterampilan organisasi (23,7%), keterampilan komputer atau perangkat lunak (17,6%), dan kerja sama tim atau kepemimpinan (16,8%) adalah kesenjangan keterampilan utama lainnya yang dilaporkan sendiri.

ADB mencatat bahwa meskipun beberapa bidang keterampilan menunjukkan perbedaan gender, tren keseluruhan dalam kesesuaian dan kesenjangan yang dirasakan secara luas serupa untuk pria dan wanita.

"Di Filipina, pria lebih banyak terlibat daripada wanita dalam tugas manual yang menuntut fisik seperti mengangkat, mengemudi, dan menggunakan mesin berat, sementara perbedaan gender lebih sempit dalam pekerjaan presisi dan aktivitas fisik yang berkepanjangan," kata bank tersebut.

Secara keseluruhan, Filipina menunjukkan kesesuaian keterampilan terendah secara keseluruhan sebesar 71,8% untuk kedua jenis kelamin, setelah Bhutan (92,6%) dan Georgia (78,8%). — Aubrey Rose A. Inosante

