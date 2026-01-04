Vitalik Buterin Mengklaim Ethereum Telah Menyelesaikan Trilemma

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, menyatakan bahwa blockchain telah memecahkan trilema melalui kombinasi ZK-EVM yang mencapai kinerja tingkat produksi dan PeerDAS yang berjalan langsung di mainnet.

ZK-EVM mencapai tingkat produksi, dengan adopsi mainnet dimulai pada tahun 2026.

PeerDAS yang berjalan langsung di Ethereum menghilangkan batasan bandwidth historis.

Perkembangan teknologi memposisikan Ethereum sebagai jaringan yang menggabungkan bandwidth tinggi, konsensus, dan desentralisasi. Ini adalah tiga kualitas yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dicapai secara bersamaan.

Buterin mengharapkan batas gas non-ZK-EVM yang lebih tinggi dan munculnya node ZK-EVM mulai tahun 2026. ZK-EVM akan menjadi metode validasi blok utama antara tahun 2027 dan 2030, sementara pembangunan blok terdistribusi tetap menjadi tujuan jangka panjang untuk mengurangi risiko sentralisasi dan meningkatkan keadilan geografis.

"Ini bukan peningkatan kecil; mereka mengubah Ethereum menjadi jenis jaringan terdesentralisasi yang secara fundamental baru dan lebih kuat," tulis Buterin di X.

Kode langsung menghancurkan batasan bandwidth Ethereum

Buterin menggambarkan pencapaian ini dengan membandingkan Ethereum dengan jaringan peer-to-peer sebelumnya. BitTorrent diluncurkan pada tahun 2000 dengan total bandwidth besar dan desentralisasi tinggi tetapi tidak memiliki mekanisme konsensus.

Bitcoin memperkenalkan konsensus dan desentralisasi pada tahun 2009 tetapi mempertahankan bandwidth rendah melalui pekerjaan yang direplikasi daripada didistribusikan.

"Sekarang, Ethereum dengan PeerDAS (2025) dan ZK-EVM (diharapkan sebagian kecil jaringan menggunakannya pada tahun 2026), kami mendapatkan: terdesentralisasi, konsensus, dan bandwidth tinggi," ungkap Buterin. "Trilema telah terpecahkan – bukan di atas kertas, tetapi dengan kode yang berjalan langsung."

PeerDAS berjalan di mainnet hari ini. ZK-EVM telah mencapai kinerja kualitas produksi dengan pekerjaan yang tersisa berfokus pada keamanan daripada kemampuan. Teknologi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, dengan upaya ZK-EVM dimulai sekitar tahun 2020.

Buterin membagikan garis waktu peluncuran empat tahun. Pada tahun 2026, peningkatan batas gas besar yang tidak bergantung pada ZK-EVM akan tiba melalui Bandwidth Allocation Limits (BAL) dan enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS). Peluang pertama untuk menjalankan node ZK-EVM akan muncul selama periode ini.

Antara tahun 2026 dan 2028, Ethereum akan menerapkan penetapan ulang harga gas, perubahan struktur state, dan memindahkan payload eksekusi ke dalam blob. Penyesuaian ini membuat batas gas yang lebih tinggi aman untuk diterapkan.

Pembangunan terdistribusi menargetkan keadilan geografis

Dari tahun 2027 hingga 2030, peningkatan batas gas besar akan diluncurkan karena validasi ZK-EVM menjadi metode utama jaringan untuk validasi blok.

Buterin menggambarkan pembangunan blok terdistribusi sebagai "cawan suci ideal jangka panjang" di mana blok penuh tidak pernah dibentuk di satu tempat.

"Bahkan sebelum titik itu, kami ingin otoritas yang berarti dalam pembangunan blok menjadi sedistribusi mungkin," tulisnya. Distribusi dapat terjadi dalam protokol melalui implementasi FOCIL yang diperluas atau di luar protokol melalui pasar builder terdistribusi.

Dalam postingan 1 Januari, Buterin menyoroti kemajuan jaringan di tahun 2025 termasuk peningkatan batas gas, jumlah blob yang lebih tinggi, kualitas perangkat lunak node yang lebih baik, dan pencapaian kinerja ZK-EVM.

Dia menantang jaringan untuk fokus pada misi intinya: "Membangun komputer dunia yang berfungsi sebagai bagian infrastruktur sentral dari internet yang lebih bebas dan terbuka."