"Orange atau Hijau?" Postingan Saylor Menarik Fokus ke Kepemilikan Bitcoin

Ketua eksekutif Strategy Michael Saylor menarik perhatian kembali pada 4 Januari setelah sebuah postingan X menyoroti eksposur Bitcoin perusahaan. Postingan tersebut menunjukkan Strategy memegang portofolio Bitcoin senilai $61,31 miliar dan tersebar di pasar kripto.

"Orange or Green" dan Posisi Bitcoin Strategy

Saylor memposting frasa Orange or Green? dengan grafik terlampir tentang investasi Bitcoin Strategy dalam sebuah postingan X. Di masa lalu, dia menggunakan sinyal singkat yang sama sebelum pengungkapan pembelian yang terverifikasi. Tidak ada transaksi baru yang diumumkan dalam postingan tersebut.

Sumber: X

Strategy memegang 672.497 BTC menurut pengungkapan regulasi. Koin-koin ini diperoleh perusahaan dengan biaya rata-rata $74.997 per BTC. Total biaya akuisisi mencapai $50,44 miliar.

Pada saat berita ini ditulis, BTC diperdagangkan pada $91.359, dan kepemilikan Strategy bernilai lebih dari $61 miliar. Posisi ini juga menunjukkan keuntungan yang belum direalisasikan sekitar 21,56% atau sekitar $10,87 miliar.

Saylor membagikan grafik StrategyTracker.com yang menguraikan catatan pembelian Bitcoin perusahaan. Grafik tersebut menjelaskan riwayat pembelian Bitcoin oleh perusahaan secara lebih rinci. Visualisasi grafis mengungkapkan ada 91 peristiwa pembelian berbeda dalam periode yang dipilih.

Strategy telah meningkatkan kepemilikan BTC-nya seperti yang dilaporkan CoinGape sebelumnya. Perusahaan membeli 1.229 Bitcoin yang berjumlah $108,8 juta. Dalam transaksi tersebut, harga pembelian rata-rata adalah 88.568 koin per koin. Akuisisi berlangsung pada 22-28 Desember.

Premium Coinbase dan Sinyal Q4 Menggeser Permintaan BTC

Indikasi awal permintaan institusional untuk BTC telah muncul setelah menunjukkan pergerakan dalam indikator pasar utama, kata seorang analis. Dalam postingan X, Ted mencatat bahwa premium Bitcoin Coinbase mulai pulih, menunjukkan pergeseran kondisi permintaan.

Sumber: X

Premium Coinbase adalah perbedaan harga antara Bitcoin di Coinbase dan bursa besar lainnya. Investor berbasis AS, termasuk institusi, cenderung membeli lebih banyak ketika premium naik. Dia mengatakan pergeseran baru-baru ini menunjukkan minat institusional mulai meningkat.

Ted juga menyinggung aktivitas pasar saat ini. Bitcoin mengalami Q4 yang sangat lemah, katanya, membandingkan kinerjanya dengan bagaimana performanya di tahun 2022. BTC juga berada di bawah tekanan yang sama selama periode ini. Dia menambahkan bahwa Bitcoin pulih setelah penurunan 2022.