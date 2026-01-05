Bull Ethereum perkuat cengkeraman, Peluang beli atau jebakan bull?

Kekuatan Ethereum sekali lagi menguat, tercermin dalam harganya yang terus naik untuk hari keempat berturut-turut. Aset ini tampaknya siap mempertahankan momentum ini dalam beberapa hari mendatang.

Pada tanggal 4 Januari, harga Ethereum melonjak 1,35% dalam 24 jam terakhir dan diperdagangkan pada level $3.140 pada saat berita ini ditulis.

Meskipun pergerakan harga naik, para trader dan investor tampak ragu untuk berpartisipasi, seperti tercatat dalam volume perdagangan yang turun 52% menjadi $12,40 miliar.

Whale dan institusi meningkatkan akumulasi ETH

Di tengah ini, pemegang jangka panjang seperti whale dan institusi menunjukkan minat kuat pada aset ini, seperti yang dibagikan oleh firma analitik on-chain Onchain Lens.

Dalam postingan terbaru di X, Onchain Lens mencatat bahwa seorang crypto whale menarik 20.000 ETH senilai $62,30 juta dari berbagai bursa kripto, termasuk Coinbase, Galaxy Digital, FalconX, dan Cumberland.

Sementara itu, raksasa Ethereum Bitmine melakukan staking lebih dari 49.088 ETH senilai $152,7 juta.

Sebagai konteks, penarikan kripto dari bursa menunjukkan potensi akumulasi, sedangkan staking aset menunjukkan potensi jangka panjang yang kuat.

Selain itu, investor Wall Street juga menunjukkan minat kuat pada ETH, seperti tercatat dalam Ethereum Exchange-Traded Funds (ETF) spot.

Menurut platform analitik SoSoValue, pada tanggal 2 Januari, investor dan institusi menuangkan lebih dari $174,43 juta ke dalam ETF ini.

Sumber: SoSoValue

Semua aktivitas ini saat ini memperkuat pandangan bullish ETH dan memunculkan pertanyaan apakah ini merupakan peluang beli yang ideal atau apakah harga bisa turun lagi.

Aksi harga Ethereum dan level kunci yang perlu diperhatikan

Analisis teknikal AMBCrypto mengungkapkan bahwa ETH telah membentuk pola segitiga simetris pada grafik harian dan berada di ambang breakout.

Setelah kenaikan harga moderat hari ini, aset telah mencapai level breakout dan saat ini menghadapi resistance dari garis tren menurun bersama dengan level horizontal di $3.150.

Sumber: TradingView

Berdasarkan aksi harga terbaru, jika ETH berhasil menembus resistance dan breakout dari pola segitiga, ini bisa membuka pintu untuk pergerakan naik 6% lagi dan berpotensi mencapai level $3.600.

Meskipun pandangan bullish, Average Directional Index (ADX) (indikator teknikal yang mengukur kekuatan tren) berada di 23,37, di bawah ambang batas kunci 25, menunjukkan bahwa ETH saat ini memiliki momentum arah yang lemah.

Tarik-menarik kuat antara bulls dan bears

Pada level intraday, tarik-menarik signifikan sedang terjadi antara bulls dan bears.

Data dari platform analitik derivatif CoinGlass mengungkapkan bahwa trader intraday sangat overleveraged pada $3.114,8 di sisi bawah dan $3.177,5 di sisi atas.

Pada level ini, trader telah membangun posisi leveraged long senilai $244,93 juta dan posisi leveraged short senilai $245,02 juta. Taruhan ini menyoroti sentimen campuran di antara trader intraday.

Sumber: Coinglass

Pemikiran Akhir

Ethereum bisa melompat 6% lagi dan mencapai level $3.600 jika berhasil menembus dan menutup candlestick harian di atas $3.150.

Pemegang jangka panjang, mulai dari whale hingga investor Wall Street, telah menunjukkan minat kuat pada ETH, menunjukkan potensi peluang beli.