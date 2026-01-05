Berita penting dari semalam dan pagi ini (4 Januari - 5 Januari)

Gubernur Bank of Japan Ueda: Jika ekspektasi prospek ekonomi terpenuhi, suku bunga akan dinaikkan pada waktu yang tepat.

Gubernur Bank of Japan Ueda menyatakan bahwa jika tren ekonomi dan harga sesuai dengan prakiraan mereka, Bank of Japan diharapkan akan melanjutkan laju kenaikan suku bunga.

Perusahaan penambangan Bitcoin MARA mentransfer 288 BTC ke Wintermute

Data on-chain menunjukkan bahwa perusahaan penambangan Bitcoin Marathon Digital (MARA) mentransfer 288 BTC ke market maker Wintermute 9 jam yang lalu, yang bernilai sekitar $26,3 juta pada saat itu.

Diduga terjadi insider trading dalam kasus Maduro di Venezuela di Polymarket, kemungkinan melibatkan alamat yang terkait dengan WLFI.

Menurut analisis on-chain Andrey_10gwei, seorang orang dalam diduga memasang taruhan sekitar $32.000 di Polymarket beberapa jam sebelum insiden Maduro, dan kemudian memenangkan $400.000. Data on-chain menunjukkan bahwa akun tersebut didanai oleh dua dompet yang hanya berinteraksi dengan Coinbase. Aliran dana dari satu alamat dapat ditelusuri kembali ke alamat dengan nama ENS "STVLU.sol" dan "StCharles.sol," yang menyetor 252,91 SOL ke Coinbase, dengan waktu yang sangat konsisten dengan penerimaan dana akun orang dalam. Selain itu, dompet terkait lainnya melakukan transaksi senilai $11 juta dengan alamat bernama "StevenCharles.sol," yang diduga adalah Steven Charles Witkoff, salah satu pendiri World Liberty Finance. Yang perlu diperhatikan, akun Polymarket ini menarik sekitar $440.000 kemenangan ke Coinbase 18 jam sebelumnya, dan dalam 14 jam berikutnya, Fartcoin senilai $170.000 ditransfer dari Coinbase ke dompet STVLU.sol yang disebutkan di atas, memicu spekulasi bahwa keuntungan orang dalam digunakan untuk membeli Fartcoin. Meskipun bukti on-chain tidak langsung mengarah pada keyakinan, beberapa nama ENS, jalur pendanaan, dan garis waktu sangat tumpang tindih, menimbulkan pertanyaan apakah terjadi insider trading.

"Pada hari pertama, Jinjingyu menambah posisi long-nya, dengan keuntungan yang belum direalisasi melebihi $3,4 juta."

Menurut Onchain Lens, alamat on-chain "1st Day Deposit Whale" baru-baru ini menambah posisi long senilai total $32,62 juta, dengan keuntungan yang belum direalisasi saat ini melebihi $3,4 juta. Saat ini memegang 17 posisi, termasuk: $BTC, $STBL, $IP, $HYPE, $XPL, $MON, $PUMP, $TRUMP, $GRIFFAIN, $VVV, $HMSTR, $FARTCOIN, $HEMI, $MAVIA, $LIT, $STABLE, dan $AIXBT.

Emas spot telah kembali di atas level $4.400, sementara perak telah menembus $76 per ons.

Emas spot telah kembali di atas level $4.400, dengan kenaikan intraday melebar menjadi 1,6%. Perak spot menembus $76 per ons, naik 4,47% intraday.

Analis: Depresiasi yen memberikan keuntungan finansial yang lebih besar kepada Metaplanet dibandingkan dengan rekan-rekan AS-nya.

Menurut Cointelegraph, analis Adam Livingston menunjukkan bahwa depresiasi yen memberikan keuntungan finansial yang lebih besar kepada perusahaan treasury Bitcoin Jepang Metaplanet dibandingkan dengan rekan-rekan AS-nya. Karena rasio utang terhadap PDB Jepang yang tinggi sebesar 250%, depresiasi yen yang berkelanjutan memungkinkan Metaplanet mengakses pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Pembayaran bunga obligasi 4,9%-nya didenominasi dalam yen yang terdepresiasi, menghasilkan biaya efektif BTC yang terus menurun. Saat ini, Metaplanet memegang 35.102 BTC, menjadikannya perusahaan treasury Bitcoin terbesar keempat di dunia. Minggu lalu, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka mengakuisisi 4.279 BTC dengan harga sekitar $451 juta.

Volume transaksi stablecoin Ethereum mencapai rekor tertinggi untuk kuartal ini, melampaui $8 triliun.

Menurut data Token Terminal, jumlah total transfer stablecoin di jaringan Ethereum melampaui $8 triliun untuk pertama kalinya pada kuartal keempat tahun 2024, menetapkan rekor sejarah baru.

Financial Times: PwC secara aktif berkembang ke sektor cryptocurrency.

Menurut Financial Times, karena pemerintahan Trump merangkul aset digital, PricewaterhouseCoopers (PwC), salah satu firma akuntansi Big Four, telah memutuskan untuk meningkatkan investasinya dalam cryptocurrency setelah bertahun-tahun berhati-hati. Paul Griggs, kepala PwC AS, menyatakan dalam wawancara bahwa pergeseran strategis ini terjadi tahun lalu dengan latar belakang AS menunjuk pejabat regulasi pro-crypto dan Kongres mengesahkan beberapa undang-undang baru yang mengatur aset digital seperti stablecoin. Griggs mengatakan, "Genius Act dan detail regulasi seputar stablecoin, saya percaya, akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk dan kelas aset ini. Tokenisasi aset pasti akan terus berkembang, dan PwC harus berada dalam ekosistem ini." Pernyataannya menyoroti bahwa serangkaian tindakan pemerintahan Trump terkait kebijakan cryptocurrency akhirnya meyakinkan perusahaan blue-chip bahwa mereka benar-benar dapat memasuki pasar aset digital yang telah lama dihindari ini.

Binance Alpha akan mendaftarkan Depinsim (ESIM)

Menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan mendaftarkan Depinsim (ESIM) pada tanggal 5 Januari. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim airdrop menggunakan Binance Alpha Points di halaman acara Alpha setelah perdagangan dibuka di Alpha. Detail lebih lanjut akan diumumkan secara terpisah. Harap ikuti saluran resmi Binance untuk pembaruan terbaru tentang acara tersebut.

Michael Saylor telah merilis pembaruan Bitcoin Tracker lagi; dia mungkin mengungkapkan data akumulasinya minggu depan.

Pendiri Strategy Michael Saylor memposting informasi Bitcoin Tracker lagi di platform X, dan mungkin mengungkapkan data peningkatan kepemilikannya minggu depan.

Data menunjukkan bahwa token seperti HYPE, ENA, dan APT akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan, dengan nilai pembukaan kunci HYPE diperkirakan sekitar $313 juta.

Menurut data Token Unlocks, token seperti HYPE, APT, dan ENA akan mengalami pembukaan kunci berskala besar minggu depan. Secara khusus: Hyperliquid (HYPE) akan membuka kunci sekitar 12,46 juta token pada pukul 08:00 waktu Beijing tanggal 6 Januari, mewakili 3,61% dari pasokan beredarnya, bernilai sekitar $313 juta; Aptos (APT) akan membuka kunci sekitar 11,31 juta token pada pukul 10:00 waktu Beijing tanggal 11 Januari, mewakili 0,70% dari pasokan beredarnya, bernilai sekitar $21,6 juta; Ethena (ENA) akan membuka kunci sekitar 171 juta token pada pukul 15:00 waktu Beijing tanggal 5 Januari, mewakili 2,37% dari pasokan beredarnya, bernilai sekitar $42 juta; dan Linea (LINEA) akan membuka kunci sekitar 1,38 miliar token pada pukul 19:00 waktu Beijing tanggal 10 Januari, mewakili 6,34% dari pasokan beredarnya, bernilai sekitar $9,8 juta. Movement (MOVE) akan membuka kunci sekitar 164 juta token pada pukul 20:00 waktu Beijing tanggal 9 Januari, mewakili 5,77% dari pasokan beredar, bernilai sekitar $6,1 juta.

WLFI: Voting tata kelola untuk mempercepat adopsi USD1 menggunakan sebagian dana treasury telah disetujui.

Proyek crypto keluarga Trump WLFI mengumumkan di platform X bahwa proposal tata kelolanya untuk mempercepat adopsi USD1 menggunakan dana treasury yang sebagian dibuka kuncinya disetujui dengan 77,75% suara mendukung.

Unitree Technology memberikan klarifikasi: Tidak terlibat dalam pengajuan "jalur hijau" dan proses listingnya berjalan normal.

Menurut laporan Securities Times yang dikutip oleh Jinshi, baru-baru ini, beberapa media menerbitkan laporan terkait IPO Unitree Robotics, yang secara luas dicetak ulang oleh banyak media, platform online, dan media mandiri. Unitree Robotics menyatakan bahwa konten laporan mengenai proses IPO perusahaan tidak sesuai dengan fakta, dan bahwa Unitree Robotics tidak mengajukan permohonan terkait "jalur hijau" apa pun. Laporan tersebut menyesatkan persepsi publik dan telah serius melanggar hak-hak sah Unitree Robotics. Unitree Robotics telah melaporkan masalah ini kepada otoritas terkait dan mendesak pihak terkait untuk menarik kembali laporan palsu tersebut. Unitree Robotics dengan ini menyatakan secara serius bahwa mereka berhak untuk mengambil tindakan hukum. Saat ini, proses IPO Unitree Robotics berjalan normal, dan kemajuan terkait akan diungkapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Kami berterima kasih kepada publik atas perhatian dan dukungan mereka.

Penawaran umum Infinex sejauh ini hanya mengumpulkan $491.000, dengan 90,17% tersisa untuk mencapai targetnya.

Menurut data yang dipantau oleh crypto KOL AB Kuai.Dong, Infinex hanya mengumpulkan $491.000 dalam sekitar 30 jam setelah membuka penawaran umum ICO-nya, dengan 304 peserta, menyisakan 90,17%. Perlu dicatat bahwa penawaran umum mencakup periode lock-up satu tahun (pembukaan kunci lebih awal dikenakan penalti dan meningkatkan valuasi). Sebelumnya, Infinex mengumumkan bahwa penjualan token INX-nya akan berlangsung dari 3-6 Januari, menawarkan 5% dari pasokan INX, dengan FDV akhir $99,99 juta, dikunci selama satu tahun, dengan opsi untuk membuka kunci lebih awal.

Berita pasar: Jalur hijau IPO Unitree Robotics telah dihentikan.

Menurut Beijing Business Today, laporan menunjukkan bahwa jalur hijau Unitree Robotics untuk listing saham A telah ditangguhkan, tetapi proses listing itu sendiri tidak dihentikan. Yang disebut "jalur hijau" untuk listing adalah mekanisme yang dirancang untuk mengoptimalkan proses peninjauan dan mempersingkat waktu listing, meningkatkan efisiensi melalui pemrosesan prioritas dan prosedur yang disederhanakan. Situs web China Securities Regulatory Commission (CSRC) menunjukkan bahwa Unitree Robotics menyelesaikan pekerjaan persiapan IPO-nya pada bulan November. Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa Unitree Robotics bermaksud mengajukan IPO domestik, dengan CITIC Securities sebagai penasihatnya. Wartawan Beijing Business Today mencari konfirmasi dari personel terkait di Unitree Robotics mengenai penangguhan jalur hijau, tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.

Seekor paus tertentu telah secara kumulatif menukar semua 22.344 ETH menjadi 774,1 WBTC.

Menurut analis on-chain Ember, paus yang mulai menukar ETH ke BTC kemarin telah menyelesaikan penukaran ETH yang tersisa, dan telah menukar total 22.344 ETH (US$70,06 juta) menjadi 774,1 WBTC, dengan biaya rata-rata US$90.505 untuk WBTC.

Trader pension-usdt.eth menyetor hampir 30 juta USDC ke akun kontraknya dan membuka posisi short ETH baru dengan leverage 3x.

Menurut data Hyperbot, 10 menit yang lalu, trader pension-usdt.eth menyetor 29.999.699 USDC ke akun kontraknya dan membuka posisi short baru di ETH dengan leverage 3x. Saat ini, posisi short ETH-nya telah meningkat menjadi 453 ETH (sekitar US$1,425 juta).