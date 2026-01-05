FACT CHECK: Ombudsman Remulla masih hidup, tidak dibawa ke rumah sakit

Klaim: Ombudsman Jesus Crispin "Boying" Remulla dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia.

Penilaian: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Klaim tersebut telah beredar di Facebook, dengan beberapa akun memposting variasi pernyataan tersebut dan membingkainya sebagai berita.

Salah satu postingan paling populer memiliki 15.000 reaksi, 5.100 komentar, dan 822 berbagi. Postingan tersebut berbunyi, "Berita: Boying dilaporkan dibawa ke rumah sakit. Apakah Romy memanggilnya?"

"Romy" yang disebutkan dalam postingan tersebut merujuk pada almarhum anggota kongres Antipolo Romeo Acop, yang meninggal pada Desember 2025. Tangkapan layar postingan tersebut juga menjadi viral, dengan beberapa menyebar ke platform media sosial lain seperti X (sebelumnya Twitter), Threads, dan YouTube.

Variasi lain dari klaim tersebut menggunakan foto hitam-putih Remulla, dengan teks yang ditumpangkan di atasnya yang mengumumkan dugaan rawat inapnya.

Beberapa juga menggunakan foto yang menunjukkan dia berbaring di tempat tidur rumah sakit, dengan keterangan yang berbunyi: "BREAKING: Menteri Kehakiman Jesus Crispin Remulla telah meninggal sebuah pesan melalui telepon mengatakan [sic] hidupnya pada hari ini terus dihormati dan dikenang oleh teman-teman dan keluarganya."

Meskipun keterangan tersebut tidak mengklaim dia meninggal, kata-katanya yang membingungkan dan foto-foto yang dilampirkan membuat pengguna media sosial percaya bahwa Remulla dirawat di rumah sakit dan kemudian meninggal. Beberapa menyampaikan belasungkawa mereka, sementara yang lain merujuk pada ucapan ulang tahun jurnalis Kara David untuk politisi korup di Filipina agar meninggal.

Fakta-fakta: Remulla, saudaranya, dan juru bicara Kantor Ombudsman telah membantah klaim tersebut pada kesempatan terpisah.

Ombudsman sendiri muncul secara langsung di acara radio DZRH News pada 3 Januari, beberapa hari setelah klaim palsu mulai beredar. Rekan pembawa acara dalam program tersebut dengan bercanda menekankan bahwa dia hadir secara fisik di studio mereka dan bukan hasil AI.

Rumor tersebut membuat Remulla dan rekan pembawa acaranya membahas kekhawatiran tentang operasi trol terorganisir yang menyebarkan disinformasi secara online. "'Yung mga troll army, illegal dapat 'yan eh (Pasukan trol seharusnya ilegal). Harus ada sesuatu yang berat dilakukan kepada orang-orang yang melakukan itu... yang mengambil identitas lain di dunia maya," kata Remulla.

Sehari sebelumnya, saudara Ombudsman dan Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla juga membantah klaim tersebut. Menurut laporan Inquirer.net 2 Januari, menteri dalam negeri mengatakan saudaranya bermain golf lebih awal pagi itu.

Pada hari yang sama, Asisten Ombudsman dan juru bicara Mico Clavano mengonfirmasi kepada beberapa media bahwa Remulla dalam keadaan sehat.

Foto viral yang menunjukkan Remulla di tempat tidur rumah sakit juga dihasilkan oleh AI. Alat deteksi AI SightEngine menemukan tangkapan layar foto tersebut 99% kemungkinan dihasilkan oleh AI.

Kesehatan Remulla: Pada 2024, Remulla yang saat itu menjabat sebagai menteri kehakiman mengalami komplikasi kesehatan yang menyebabkan ketidakhadiran fisik selama berbulan-bulan dari lembaganya. Dia menjalani operasi bypass jantung lima kali lipat pada 2023, tetapi "komplikasi dalam sistem kekebalannya" dikatakan terus berlanjut.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa dia didiagnosis menderita leukemia setelah prosedur tersebut, tetapi menjadi bebas kanker sebelum dia diangkat sebagai Ombudsman pada Oktober 2025.

"Untuk memperjelas pernyataan yang dirilis tanpa konteks: Ombudsman menikmati kesehatan yang baik dan terus melaksanakan tugasnya dengan semangat dan dedikasi. Dia telah bebas kanker selama satu setengah tahun dan berolahraga setiap pagi sebelum pergi ke kantor untuk menjaga gaya hidup sehat," kata Kantor Ombudsman dalam pernyataan 2025 yang dikutip oleh Inquirer.net.

