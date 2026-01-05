Analis XRP Melihat Peluang 60% untuk Rally Besar saat Harga Ripple Kembali Melampaui $2

Harga token XRP Ripple sedang menguji level support kritis di dekat $2,12 minggu ini, menyusul reli yang membuatnya menjadi cryptocurrency non-stablecoin terbesar ketiga di dunia.

Setelah itu, seorang pengamat pasar terkemuka kini memberikan probabilitas 60% untuk pergerakan naik yang lebih signifikan bagi aset tersebut.

Menguji Perairan untuk Pergerakan yang Lebih Besar

Analis EGRAG CRYPTO menyoroti bahwa XRP tetap berada di dalam saluran turun yang terdefinisi pada grafik lima harinya. Mereka memandang aktivitas saat ini sebagai "koreksi terkontrol" daripada distribusi.

Kerangka kerja analis menunjukkan peluang 60% untuk breakout naik, bergantung pada harga penutupan di atas rata-rata pergerakan eksponensial periode-21 dan menembus bagian atas saluran di dekat $2,30. Pergerakan seperti itu, menurut EGRAG, dapat membuka jalur menuju target antara $3,10 dan $3,30.

Sebaliknya, mereka melihat peluang 30% untuk perdagangan range-bound yang berkelanjutan dan hanya risiko 10% untuk penurunan penuh menuju $1.

Aktivitas perdagangan juga mendukung perhatian yang meningkat, dengan komentator XRP John Squire mencatat bahwa token tersebut mencatat sekitar $23 juta dalam volume perdagangan global dalam satu menit, menunjukkan partisipasi di luar perdagangan ritel kecil.

Data yang dikutip oleh beberapa pengamat menunjukkan telah terjadi arus masuk yang kuat ke dalam ETF spot XRP yang baru diluncurkan, dengan produk tersebut menarik hampir $1,2 miliar sejak pertengahan November 2025, dan menyerap hampir 1% dari pasokan beredar hanya dalam waktu lebih dari satu bulan.

Struktur Harga, Data On-Chain, dan Jalan ke Depan

Menurut data real-time dari 5 Januari, XRP diperdagangkan jauh di atas $2,10, mencerminkan kenaikan 12% dalam tujuh hari terakhir, dengan kinerja yang membantunya melampaui BNB dalam kapitalisasi pasar pada 3 Januari. Pergerakan ini merupakan bagian dari pemulihan yang lebih luas dari penurunan akhir 2025, dengan aset tersebut kini naik sekitar 4% selama 30 hari terakhir.

Lintasan jangka pendek telah membagi para pelaku pasar. Di satu sisi, metrik on-chain menawarkan sinyal bullish, dengan data dari CryptoOnchain menunjukkan Rasio XRP Taker Buy/Sell di Binance mencapai tertinggi satu bulan, menunjukkan penjualan agresif mereda.

Namun, beberapa pihak, seperti Cheds Trading, mengidentifikasi candle volume empat jam terbesar dalam sebulan sebagai tanda bearish potensial, mencatat penolakan di resistance, sementara pengamat lain memperingatkan hambatan teknis segera, dengan tembok jual yang tercatat antara $2,17 dan $2,25 yang dapat memperlambat kemajuan.

Secara keseluruhan, prospek untuk XRP di 2026 tetap terbuka lebar, dengan skenario potensial mulai dari lari bullish menuju $10, didorong oleh adopsi institusional berkelanjutan dan ekspansi bisnis Ripple, hingga mundur bearish menuju $1 jika pengambilan keuntungan meningkat dan kondisi pasar yang lebih luas memburuk.

Postingan Analis XRP Melihat Peluang 60% untuk Reli Besar saat Harga Ripple Merebut Kembali $2 pertama kali muncul di CryptoPotato.