Penipu Gunakan ATM Bitcoin untuk Mencuri $333.000.000 Saat FBI Memperingatkan Penipuan Kripto 'Tidak Melambat': Laporan

Penipu telah mengambil lebih dari $333 juta dari warga Amerika hanya dalam satu tahun menggunakan ATM Bitcoin, menurut data baru yang dirilis oleh Federal Bureau of Investigation dan dilaporkan oleh ABC News.

Kerugian yang dilaporkan pada tahun 2025 mencakup periode dari Januari hingga November 2025 dan merupakan peningkatan tajam dari sekitar $250 juta yang tercatat pada tahun 2024.

FBI mengatakan penipuan terkait kripto yang melibatkan kios-kios ini "tidak melambat."

FBI mengaitkan pertumbuhan tersebut dengan meningkatnya jumlah ATM Bitcoin dan kemudahan transfer dana dengan cepat dan tidak dapat dibatalkan.

ATM Bitcoin memungkinkan pengguna memasukkan uang tunai dan mengirim cryptocurrency langsung ke dompet digital.

FBI mengatakan penipu sering mengeksploitasi proses ini dengan menginstruksikan korban untuk menyetor uang di mesin dengan dalih palsu, termasuk klaim yang melibatkan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, atau tuntutan pembayaran mendesak.

Setelah dana dikirim, penegak hukum mengatakan pemulihan sangat sulit. FBI mencatat bahwa kecepatan dan finalitas transaksi ini membuat penipuan ATM Bitcoin sangat efektif bagi para penjahat.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 45.000 ATM Bitcoin beroperasi di seluruh Amerika Serikat.

FBI memperingatkan bahwa meningkatnya ketersediaan mesin tersebut terus menciptakan peluang baru untuk penipuan karena penipu menyesuaikan taktik mereka.

Badan tersebut mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari mengirim uang melalui kios cryptocurrency sebagai respons terhadap permintaan yang tidak diminta atau taktik tekanan.

