Pasar Kripto Menunjukkan Momentum Bullish di Tengah Kenaikan Bertahap

Industri kripto global sedang mengalami tren naik yang signifikan. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah melonjak sebesar 0,89%, mencapai $3,15T. Selain itu, volume kripto 24 jam telah mengalami kenaikan 30,84%, mencapai angka $93,53M. Pada saat yang sama, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto berada di 42 poin, menampilkan pandangan "Netral".

Bitcoin Melonjak 1,06% dan Ethereum Naik 0,07%

Secara khusus, aset kripto teratas, Bitcoin ($BTC), saat ini berada di sekitar $92.390,64. Level harga ini menunjukkan peningkatan 1,06% selama 24 jam terakhir. Selain itu, dominasi pasar Bitcoin ($BTC) saat ini mencapai 58,7%. Bersamaan dengan itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH), sekarang diperdagangkan di $3.150,57, menunjukkan kenaikan tipis 0,07%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH adalah 12,1%.

$BPX, $CPM, dan $TSLA Mendominasi Gainer Kripto Harian

Secara bersamaan, daftar gainer kripto teratas hari ini mencakup Black Phoenix ($BPX), Crypto Pump Meme ($CPM), dan Tesla ($TSLA). Secara khusus, $BPX telah melonjak sebesar 4183,80% yang mencengangkan, menyentuh harga $0,2654. Selanjutnya, kenaikan harga 908,94% telah mendorong $CPM ke $0,0001992. Setelah itu, setelah lonjakan 519,50%, $TSLA telah mencapai $0,3308.

TVL DeFi Melonjak 1,45% dan Volume Penjualan NFT Mencatat Lonjakan 50,75%

Selain itu, TVL DeFi juga melonjak sebesar 1,45%, mencapai angka $125,697M. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah mengalami peningkatan 1,02% untuk mencapai $35,314M. Namun, ketika berbicara tentang perubahan TVL 1 hari, zkBoost mengklaim posisi teratas dalam lanskap DeFi, menampilkan kenaikan 136412% selama dua puluh empat jam terakhir.

Demikian pula, volume penjualan NFT telah mencatat lonjakan 50,75%, mencapai posisi $9.759.006. Dalam hal yang sama, koleksi NFT terlaris, $X@AI BRC-20 NFTs, telah mencapai $1.370.543.

Trump Mengancam Intervensi di Meksiko dan Kolombia setelah Venezuela, Bitwise Mengajukan Filing untuk 11 ETF Kripto

Secara bersamaan, pasar kripto juga telah melihat banyak perkembangan lain di seluruh dunia. Dalam hal ini, Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk memulai operasi militer di Meksiko dan Kolombia setelah melakukan intervensi di Venezuela, meningkatkan ketidakpastian yang dapat berdampak parah pada pasar kripto.

Selain itu, Bitwise telah mengajukan permohonan untuk 11 ETF kripto eksklusif dengan SEC AS. Selanjutnya, whale telah memindahkan $2,4M yang menakjubkan dalam $ETH dan $BTC ke Binance di tengah permintaan stablecoin yang stagnan.