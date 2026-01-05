Earendil Labs Mengumumkan Kolaborasi Strategis dengan Sanofi untuk Menemukan Antibodi Bispesifik untuk Penyakit Autoimun

WILMINGTON, Del., 5 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Earendil Labs, pemimpin global dalam penelitian dan pengembangan terapi biologis generasi berikutnya berbasis AI, hari ini mengumumkan kolaborasi strategis dengan Sanofi untuk menerapkan platform penemuan Earendil pada berbagai program penyakit autoimun dan inflamasi. Sanofi akan memimpin pengembangan dan komersialisasi global kandidat bispesifik yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Transaksi ini tunduk pada kondisi penutupan yang biasa.

Sebagai bagian dari perjanjian:

Earendil Labs akan menerima hingga $160 juta dalam pembayaran di muka dan jangka pendek yang terkait dengan pencapaian program awal.

Total nilai potensial kolaborasi, termasuk pencapaian di muka, pengembangan, dan komersial, adalah hingga $2,56 miliar. Earendil Labs juga akan menerima royalti berjenjang atas penjualan produk bersih hingga persentase dua digit rendah.

Jian Peng, PhD, CEO Earendil Labs, mengatakan: "Bermitra dengan Sanofi memungkinkan kami menerapkan platform penemuan Earendil pada rangkaian target penyakit autoimun yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan menggabungkan pemodelan protein prediktif canggih dengan validasi eksperimental throughput tinggi, kami dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan kandidat antibodi bispesifik dengan lebih efisien dan tepat. Kolaborasi ini menegaskan komitmen kami untuk memajukan terapi generasi berikutnya yang berpotensi menetapkan standar perawatan baru."

Zhenping Zhu, MD, PhD, President & co-CEO Earendil Labs, menambahkan: "Penyakit autoimun memberikan beban berat pada pasien dan sistem layanan kesehatan, dengan banyak kondisi yang memerlukan manajemen seumur hidup dan sering menghasilkan respons yang tidak lengkap terhadap terapi yang ada. Dengan memanfaatkan keahlian mendalam Sanofi dalam pengembangan klinis dan komersialisasi global, kami bertujuan untuk mempercepat penerjemahan kandidat antibodi bispesifik yang diaktifkan platform kami menjadi obat yang berpotensi transformatif, membawa pilihan perawatan baru bagi pasien yang membutuhkan."

Tentang Earendil Labs: Earendil Labs adalah perusahaan bioteknologi berbasis AI yang berfokus pada penelitian dan pengembangan biologis inovatif generasi berikutnya untuk pengobatan autoimun, kanker, dan penyakit lain dengan kebutuhan medis yang belum terpenuhi. Dengan menggabungkan pembelajaran mesin canggih, rekayasa protein generatif, dan teknik eksperimental throughput tinggi, Earendil Labs dan afiliasinya Helixon Therapeutics merampingkan proses penemuan & penelitian obat dengan tujuan mempercepat pengembangan obat secara signifikan. Kerangka kerja terintegrasi milik Earendil Labs memungkinkan optimalisasi fungsionalitas, manufakturabilitas, dan pengembangan biologis berbasis protein dengan potensi first-in-class dan/atau best-in-class yang tepat.

