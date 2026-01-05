Kisah Air (Bagian 2)

VI. Pengolahan

Semua pemilik atau operator fasilitas yang membuang air limbah ke Danau Laguna harus mendapatkan

izin pembuangan dari DENR atau LLDA. Industri yang ada tanpa izin

diberikan waktu 12 bulan sejak efektivitas implementasi aturan dan

regulasi (IRR) yang diumumkan sesuai dengan Undang-undang ini untuk mendapatkan izin.

LLDA

Air dari Bendungan Angat, sementara itu, diolah dengan cara berikut:

"Air jadi yang kami produksi memenuhi standar air minum yang diamanatkan oleh

Philippine National Standards for Drinking Water (PNSDW)," kata Raymart Desales,

insinyur operasi pasokan air Maynilad pada saat pengambilan gambar, saat ia memandu tim

BusinessWorld di fasilitas pengolahan air milik konsesioner di La Mesa.

"Untuk disinfeksi pabrik pengolahan La Mesa 1, menggunakan klorinasi," kata Mr. Desales.

"Untuk pabrik Putatan, menggunakan metode disinfeksi yang berbeda."

Proyek Parañaque New Water milik Maynilad, di sisi lain, mengalirkan kembali air daur ulang

ke sistem air publik dengan mengolah efluen (atau air limbah yang telah diolah), yang kemudian

dimurnikan lebih lanjut menjadi air layak minum sesuai dengan PNSDW dan pedoman World Health

Organization:

"Anda tidak akan merasakan perbedaannya," menurut seorang staf

yang memandu tim BusinessWorld di fasilitas tersebut, ketika ditanya tentang rasa air daur ulang.

Para konsesioner diberikan waktu hingga 2047 untuk menghubungkan sebagian besar Metro Manila ke jalur

saluran pembuangan, menurut Patrick Lester N. Ty, kepala MWSS Regulatory Office.

"Hanya sekitar 25% dari area konsesi MWSS yang memiliki cakupan saluran pembuangan. 75% sisanya

dilayani oleh sanitasi," katanya kepada BusinessWorld, sambil menunjukkan bahwa layanan penyedotan

lumpur sudah termasuk dalam tagihan pelanggan perumahan.

"Mereka bisa meminta Manila Water dan Maynilad untuk menyedot tangki septik mereka setiap

5 tahun sekali," katanya. "Ini sudah termasuk dalam tagihan air mereka, jadi tidak ada biaya tambahan

untuk ini."

VII. Distribusi

Air yang telah diolah mengalir melalui jaringan pipa bawah tanah yang dilengkapi

dengan stasiun pompa dan waduk. Tim manajemen pasokan dan tekanan mengoperasikan

pompa dan waduk ini, tergantung pada permintaan komunitas, dan seberapa tinggi

lokasinya.

MIKELAAGAN

MWSS mewajibkan tekanan air 7 pounds per square inch (PSI), kata

Christopher R. Gaon, kepala produksi air utara Maynilad.

"Kami berusaha mempertahankan tekanan ini berdasarkan medan," katanya dalam panggilan Zoom.

"Kami memiliki area tertentu yang juga tinggi, dan di situlah kami menggunakan booster inline dan

stasiun pompa untuk membawa air ke ketinggian yang lebih tinggi," katanya. Dengan stasiun pompa,

tambahnya, "kami meningkatkan tekanan agar dapat mengalir kembali ke jalur."

Maynilad mengoptimalkan penempatan stasiun pompa, karena kebutuhan energinya yang tinggi,

kata Mr. Gaon.

Pernyataan melalui email pada 22 November 2023 dari Ricky A. Arzadon, CESO III, Direktur Eksekutif OIC NWRB, menambahkan:

"Alokasi untuk MWSS ditentukan dan disetujui oleh NWRB setiap bulan

sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Teknis operasi Bendungan Angat

yang terdiri dari NWRB, MWSS, NIA, NPC dan Philippine Atmospheric, Geophysical and

Astronomical Services Administration (PAGASA).

Alokasi yang direkomendasikan didasarkan pada pembaruan cuaca PAGASA, status

waduk Angat dari National Power Corporation, pembaruan tentang kondisi pasokan air

di Metro Manila oleh MWSS dan permintaan alokasi bulanan mereka…"

Manila Water, bersama dengan Maynilad, menerima perpanjangan 10 tahun untuk perjanjian konsesi air

dengan pemerintah, memperpanjangnya hingga 21 Januari 2047.

Maynilad, selain itu, memulai periode penawaran pada 23 Oktober 2025 untuk penawaran umum perdana

senilai hingga P34,3 miliar ($590 juta) setelah mendapatkan persetujuan regulasi, dengan

harga saham P15 per lembar.

VIII. Tantangan

Sumber air tunggal

Selain perubahan iklim, tantangan paling mencolok lainnya adalah ketergantungan berat ibu kota

pada Angat sebagai sumber air.

MWSS, Maynilad, dan Manila Water sepakat bahwa memiliki satu sumber air untuk seluruh

ibu kota tidak berkelanjutan.

"Dalam hal pasokan, ini benar-benar ketergantungan berlebihan pada satu sumber utama," kata Mr. Sevilla dari Manila Water. Manila Water mendapatkan 1.600 MLD dari Angat, yang didistribusikan kepada 7,4

juta penduduk Zona Timur.

Seperti Maynilad, Manila Water telah menyusun rencana untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya berharga

ini.

Struktur pengambilan air mentah dalam Fase 2 dari proyek East Bay yang disebutkan sebelumnya, misalnya,

telah selesai 92% pada Juni 2025. Struktur ini dirancang untuk mengambil 200 juta

liter air per hari dari Danau Laguna untuk mengurangi ketergantungan pada Bendungan Angat.

Target penyelesaiannya adalah pada kuartal pertama 2026.

Konsesioner juga menyelesaikan pengambilalihan WawaJVCo, Inc. dari perusahaan induknya,

Prime Infrastructure Capital, Inc., pada 1 Oktober 2025.

Portofolio WawaJVCo mencakup Bendung Tayabasan di Antipolo, yang memiliki kapasitas

80 MLD, dan Bendungan Upper Wawa di Rodriguez, Rizal, dengan kapasitas hingga 710 MLD.

Manila Water tidak perlu menerapkan gangguan air harian selama pandemi,

kata Mr. Sevilla.

"Rata-rata air non-pendapatan Manila Water sekitar 13%. Ini jauh lebih baik dari

standar internasional 20-25%," tambahnya.

"Tekanan air cukup kuat," kata Beverly, seorang penduduk

CAA di Kota Las Piñas.

BusinessWorld mengunjungi komunitas tersebut pada saat pengambilan gambar cerita ini untuk menanyakan tentang

pasokan air di daerah tersebut.

"Hanya saja kadang-kadang ada gangguan air…saat ada perbaikan yang dilakukan," kata Beverly.

"Penyedia layanan mengirim pesan teks saat itu terjadi."

Air limbah domestik

Masalah lain yang mengancam pasokan air Manila adalah kualitas air itu sendiri.

Lebih dari 80% beban organik yang masuk ke Danau Laguna berasal dari limbah domestik,

menurut Jocelyn G. Sta. Ana, kepala laboratorium lingkungan dan divisi penelitian

LLDA.

"Kami juga memiliki perkembangbiakan eceng gondok, dan ini menyebabkan masalah pada navigasi –

terutama bagi para nelayan," katanya.

Area dalam bagian barat sudah terindustrialisasi dan terurbanisasi, tambahnya. "Ini

adalah area dari Marikina hingga Calamba… Sungai-sungai di bagian timur adalah

area yang masih dalam pedoman."

LLDALLDA

Philippine Clean Water Act tahun 2004 (Republic Act No. 9275) bertujuan untuk melindungi

badan air negara dari polusi dari sumber berbasis darat, yaitu industri dan

perusahaan komersial, pertanian, dan kegiatan komunitas/rumah tangga. Ini

menyediakan strategi komprehensif dan terpadu untuk mencegah dan meminimalkan polusi

melalui pendekatan multisektor dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa air limbah domestik adalah penyebab utama polusi organik

(sebesar 48%) dari badan air kita. Namun hanya 3% dari investasi dalam pasokan air dan

sanitasi yang digunakan untuk sanitasi dan pengolahan limbah. Laporan Bank Dunia 2013

menunjukkan bahwa Metro Manila adalah yang kedua terendah dalam koneksi saluran pembuangan di antara

kota-kota besar di Asia dengan kurang dari 7% dibandingkan dengan 29% untuk Kota Ho Chi Minh, Vietnam dan

30% untuk Dhaka, Bangladesh. Tiga puluh satu persen (31%) dari semua penyakit di negara ini

disebabkan oleh air yang tercemar.

Manajemen kualitas air akan didasarkan pada daerah aliran sungai, cekungan sungai atau wilayah

sumber daya air. Area manajemen kualitas air dengan kondisi hidrologi,

hidrogeologi, meteorologi atau geografis yang serupa yang mempengaruhi reaksi dan

difusi polutan di badan air akan ditetapkan oleh DENR dalam koordinasi

dengan NWRB.

Polusi sampah padat

Polusi plastik adalah masalah nomor satu di Laguna de Bay, jika bertanya kepada Hipolito

Aguirre, seorang nelayan yang diwawancarai oleh BusinessWorld. Tidak ada yang mengambil air dari

danau untuk diminum, katanya.

Mr. Padua dari Maynilad mengatakan bahwa sepuluh kali lebih sulit untuk mengolah air dari Danau Laguna

dibandingkan dari Bendungan Angat.

Konsumen seperti Lyndon, penduduk lain di CAA di Kota Las Piñas, juga tidak mengambil risiko.

Dia mengatakan keluarganya membeli air kemasan untuk diminum agar aman.

"Untuk memastikan saja," katanya dalam wawancara terpisah. "Toh harganya juga terjangkau."

"Itu masalah nomor satu di danau… mungkin plastik di dasar sana sudah setebal ini – mungkin sudah setinggi satu meter dengan lamanya saya menjadi nelayan," tambah Mr. Aguirre

IX. Ketahanan Air

Mengingat populasi yang terus bertambah, MWSS telah menyusun peta jalan ketahanan air yang

bertujuan untuk memastikan ketahanan air bagi ibu kota.

Bagian dari peta jalan tersebut mencakup pemulihan air non-pendapatan, yaitu kerugian pada

sistem akibat kebocoran.

MWSS

Patrick James B. Dizon, yang peran terbarunya di MWSS adalah manajer departemen

Departemen Manajemen Air dan Pembuangan, membahas lebih lanjut selama

wawancara saat ia masih menjabat sebagai manajer distrik Divisi Manajemen Operasi

Angat/Ipo.

"Ini adalah salah satu tantangan utama dalam industri air saat ini," katanya, "bahkan untuk distrik air

di provinsi."

MWSS sedang membangun pabrik pengolahan air di Danau Laguna.

Mr. Dizon juga berbicara tentang kemajuan Bendungan Kaliwa:

"Konstruksi Bendungan Kaliwa dan terowongannya sedang berlangsung dengan pencapaian 26,04%," dia

mengirim email pada 21 Oktober 2025.

Mr. Dizon menambahkan MWSS yakin bahwa Bendungan Kaliwa akan selesai pada 2027.

MWSS dan para konsesionernya juga telah menyelesaikan terowongan senilai P3,17 miliar di Bendungan Ipo

pada Juni 2024.

MWSS

Mempraktikkan langkah-langkah konservasi air itu penting, menurut Mr. Dizon. Setiap tetes

berarti.

"Kita masih perlu melanjutkan konservasi air," katanya. "[Sesederhana] menggunakan baskom

saat mencuci piring, mematikan keran saat menyikat gigi. Itu akan sangat membantu."

Ini juga masalah pola pikir, kata Emiliano Parao, seorang koordinator Bantay Lawa di Laguna

de Bay.

"Meskipun kita katakan bahwa pemerintah daerah kita telah sepenuhnya mengimplementasikannya, tetapi jika

masyarakat kita tidak melakukan pemilahan sampah…," katanya. "Dalam hal sampah,

perlu mengubah pola pikir orang."

Disclaimer: Metro Pacific Investments Corp., yang memegang saham mayoritas di Maynilad,

adalah salah satu dari tiga unit Filipina dari First Pacific Co. Ltd. yang berbasis di Hong Kong, yang lainnya

adalah Philex Mining Corp. dan PLDT Inc.

Hastings Holdings, Inc., unit dari anak perusahaan PLDT Beneficial Trust Fund MediaQuest

Holdings, Inc., memiliki kepentingan di BusinessWorld melalui Philippine Star Group,

yang dikendalikannya.

Feature oleh Patricia Mirasol, Emmanuel Garcia, Earl Lagundino, Patricia Garcia, Jino Nicolas, Ed Geronia, Arjale Queral, Jayson Mariñas, dan Richard Mendoza