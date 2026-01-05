Harga Ethereum $5,000 Terlihat Tidak Mungkin Siklus Ini, Kata Para Ahli

Poin-Poin Penting: Ethereum tetap jauh di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, dan sebagian besar ahli melihat pergerakan di atas $5.000 tidak mungkin terjadi dalam siklus saat ini tanpa keselarasan katalis yang jelas.

Meskipun adopsi kuat dan dominasi infrastruktur, Ethereum terus berjuang dengan penangkapan nilai, menciptakan ketidaksesuaian antara penggunaan jaringan dan kinerja token.

Beberapa ahli masih melihat skenario bullish untuk 2026, didorong oleh peningkatan protokol seperti Fusaka dan Glamsterdam, meskipun risiko tata kelola dan pendanaan tetap ada.

Pasar altcoin yang lebih luas terus mengikuti arah Ethereum, dengan momentum terbatas dan sedikit lonjakan skala besar.

Perilaku investor menjadi lebih selektif, dengan modal berputar ke narasi individual daripada pasar secara keseluruhan.

Koin yang berfokus pada privasi seperti Zcash dan Monero mengungguli, sementara banyak narasi yang diantisipasi, termasuk Layer 1 baru, tetap tidak hadir.

Solana mencerminkan tekanan pasar yang serupa, dengan penurunan penggunaan dan TVL, tetapi terus mempertahankan posisi kuat di ceruk utama seperti DEX dan meme coin.

Sentimen keseluruhan tetap berhati-hati, menunjukkan pasar masih stabil setelah penjualan baru-baru ini daripada memasuki fase ekspansi baru.

Ethereum (ETH) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $4.953 pada 24 Agustus 2025. Ini adalah momen ketika koin tersebut menetapkan ATH-nya. Dalam beberapa hal, ini dapat disebut sedikit ironis, karena Ethereum melewatkan level $5.000 hanya $7.

Harga Ethereum terus diperdagangkan di atas $2.500. Ini masih di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, tetapi dalam beberapa hal, ada kabar baik dalam hal ini. ETH belum kembali ke posisi terendah dari tahun lalu. Pada April 2025, harga Ethereum turun di bawah $1.500. Setelah itu, harga mulai pulih dan bergerak lebih tinggi.

Sejak itu, Ethereum tetap relatif tangguh dibandingkan dengan penurunan sebelumnya. Namun, pemulihan tidak merata, dan aksi harga tidak memiliki tren yang jelas. Ini membuat investor dan analis tetap berhati-hati, meskipun jaringan yang lebih luas terus berkembang.

Ini menimbulkan pertanyaan alami. Apakah Ethereum masih memiliki kesempatan untuk kembali ke level ini di 2026? Dan bisakah harga bergerak di atas $5.000? Dalam laporan ini, Cryptonews berbicara dengan para ahli tentang situasi saat ini seputar Ethereum. Pendapat mereka berbeda.

Gavin Thomas, CEO Obscuro Labs, mengatakan kepada Cryptonews bahwa dia melihat skenario di mana harga Ethereum diperdagangkan di atas $5.000 tidak mungkin terjadi. Dia mencatat bahwa ini masih bisa terjadi, tetapi banyak bagian perlu jatuh pada tempatnya agar itu terjadi:

'Kami Berisiko Menjadi Jaringan yang Sukses Dengan Token yang Stagnan'

Salah satu paradoks seputar Ethereum dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa harga koin tidak mencerminkan pentingnya blockchain itu sendiri.

Sering kali terasa tidak perlu untuk membuktikan bahwa Ethereum tetap menjadi raja infrastruktur. Selama bertahun-tahun, jaringan telah menyerap dan bertahan cukup lama dari yang disebut "pembunuh Ethereum" untuk menunjukkan posisi itu. Namun, meskipun pengembangan dan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh ekosistem, harga Ethereum hanya memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa sekali dalam beberapa tahun.

Melanjutkan pemikirannya tentang harga dan kesulitan mencapai $5.000, Thomas menunjukkan bahwa investor mungkin masih meremehkan apa yang terjadi di sekitar Ethereum:

Eneko Knorr, co-founder dan CEO Stabolut, mengatakan kepada Cryptonews bahwa harga di atas $5.000 untuk Ethereum adalah "tidak terhindarkan." Pada saat yang sama, dia menunjuk pada masalah seputar pendapatan dan kinerja harga token yang lemah. Ini, menurutnya, dapat menyebabkan situasi di mana Ethereum sukses sebagai blockchain tetapi tidak sebagai aset kripto:

Apakah Skenario Bullish untuk Harga Ethereum Masih Mungkin di 2026?

Tidak semua ahli percaya bahwa Ethereum sudah selesai dalam siklus ini. Ada juga pendapat bahwa siklus telah bergeser dan bahwa pasar kripto dapat pulih selama Q1–Q2.

Jesus Perez, CEO Posidonia 21 Capital Partners, mengatakan kepada Cryptonews bahwa pergerakan ke $5.000 adalah mungkin. Sementara peningkatan Fusaka dapat menyebabkan penurunan pendapatan biaya, Perez melihat ini sebagai trade-off jangka panjang:

Skenario dasar kami adalah bahwa Ethereum diperdagangkan di atas $5.000 selama 2026. Pemicu positif utama adalah peningkatan Fusaka dan Glamsterdam, yang secara signifikan memperluas kapasitas transaksi Ethereum. Meskipun peningkatan ini dapat mengurangi pendapatan biaya dalam jangka pendek, mereka penting secara strategis.

Perez melanjutkan:

Namun, salah satu faktor kunci untuk skenario bearish, kata Perez, adalah Ethereum Foundation. Tidak lama yang lalu, ketidaksepakatan antara Ethereum Foundation dan Vitalik Buterin aktif dibahas. Bahkan ada pembicaraan di X bahwa proyek mungkin memerlukan kepemimpinan baru.

Perez percaya bahwa organisasi dapat kehilangan keberlanjutan keuangannya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi protokol itu sendiri:

Eneko Knorr juga menekankan bahwa risiko utama bagi Ethereum tidak datang dari pesaing seperti Solana atau jaringan lain. Sebaliknya, risiko terletak pada struktur Ethereum sendiri, terutama dalam ekonomi solusi Layer 2. Mengatasi masalah ini dapat memberikan momentum baru pada token Ethereum dan memulihkan kepercayaan investor:

Pasar Altcoin: Lebih Sedikit Lonjakan, Lebih Selektif

Setelah Ethereum, masuk akal untuk melihat Solana (SOL) dan pasar altcoin yang lebih luas. Secara keseluruhan, trennya tetap sama. Sebagian besar altcoin terus mengikuti jejak Ethereum. Ketika ETH berjuang, sisa pasar cenderung berjuang juga. Pada saat yang sama, masih ada lonjakan yang terisolasi.

Saat ini, investor berperilaku lebih seperti penembak jitu daripada pembeli pasar luas. Alih-alih mengejar seluruh pasar altcoin, mereka mencoba menemukan "permata" individual sementara pasar yang lebih luas tetap di bawah tekanan.

Desember belum memberikan angka yang mengesankan. Reli skala besar masih hilang. Di antara yang berkinerja terbaik, koin yang berfokus pada privasi menonjol sekali lagi, termasuk Zcash (ZEC) dan Monero (XMR). Zcash, khususnya, tetap berada di antara yang berkinerja terbaik untuk bulan ketiga berturut-turut.

Bersamaan dengan ini, daftar ini juga mencakup proyek yang lebih baru dan meme coin. Namun, yang tidak ada adalah beberapa narasi yang paling dinantikan. Monad (MON), Layer 1 yang sangat dinantikan, tidak muncul di antara para pemimpin. Token dari ekosistem Ethereum juga tidak.

Untuk saat ini, pasar altcoin tampaknya berada dalam fase pemulihan setelah penjualan baru-baru ini. Momentum tetap rapuh, dan keyakinan terbatas. Terhadap latar belakang ini, beberapa ahli berpendapat bahwa investor mungkin berfokus pada sinyal yang salah.

Dr. Leo Fan, co-founder Cysic, mengatakan kepada Cryptonews bahwa pasar telah salah membaca pendorong di balik aksi harga baru-baru ini:

Menurut Fan, fase pertumbuhan berikutnya tidak mungkin datang dari spekulasi jangka pendek saja. Sebaliknya, dia percaya kinerja yang tahan lama akan terkait dengan infrastruktur nyata dan sistem yang dapat diverifikasi:

Salah satu pesaing utama Ethereum, Solana, tampaknya mengalami fase yang serupa.

Sentimen pasar secara keseluruhan telah berubah menjadi lebih pesimis, dan ini tercermin dalam beberapa metrik kunci. Aktivitas pengguna telah menurun. Total value locked (TVL) juga turun. Dalam hal itu, Solana bukan pengecualian.

Pada saat yang sama, ekosistem tetap menjadi salah satu yang terkuat di pasar. Solana terus menempati ceruk yang jelas, termasuk DEX, meme coin, dan segmen aktivitas tinggi lainnya. Pengembangan belum berhenti, meskipun kondisi yang lebih luas tetap menantang.

Token itu sendiri, bagaimanapun, masih bergerak sejalan dengan sentimen pasar secara keseluruhan. SOL telah berada di bawah tekanan, meskipun tetap di atas level $100 dan terus mempertahankannya untuk saat ini.

Matas Čepulis, Founder dan CEO LuvKaizen, mengatakan kepada Cryptonews bahwa narasi bearish seputar Solana hanya menangkap sebagian dari apa yang terjadi:

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pandangan ahli menunjukkan bahwa jalan Ethereum ke $5.000 tetap tidak pasti. Jaringan terus memperkuat posisinya sebagai infrastruktur inti, tetapi pertanyaan seputar penangkapan nilai, pendapatan, dan tata kelola masih membebani token.

Pasar altcoin yang lebih luas mencerminkan suasana hati yang serupa. Momentum terbatas, selera risiko selektif, dan investor semakin fokus pada narasi spesifik daripada reli luas. Situasi Solana mencerminkan pola ini, dengan ekosistem yang kuat tetapi token masih ditekan oleh sentimen pasar secara keseluruhan.

Untuk saat ini, pasar tampaknya sedang jeda daripada reset. Apakah 2026 membawa siklus yang diperbarui atau fase pembangunan kembali yang lebih lambat kemungkinan akan bergantung kurang pada hype dan lebih pada fundamental yang akhirnya diterjemahkan menjadi nilai yang berkelanjutan.

Acara Kripto & Makro Utama yang Perlu Diperhatikan di Januari 2026 5 Januari • S&P Global Services PMI (Desember) – USD

• ISM Manufacturing PMI (Desember) – USD

• ISM Manufacturing Prices Index (Desember) – USD 7 Januari • Eurozone CPI (YoY) (Desember) – EUR

• ADP Nonfarm Employment Change (Desember) – USD

• ISM Non-Manufacturing PMI (Desember) – USD

• ISM Non-Manufacturing Prices Index (Desember) – USD

• JOLTS Job Openings (November) – USD 9 Januari • Average Hourly Earnings (MoM) (Desember) – USD

• Nonfarm Payrolls (Desember) – USD

• US Unemployment Rate (Desember) – USD

Penafian: Kripto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi.