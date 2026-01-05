Akuntabilitas untuk kekacauan anggaran 2025? Terserah Ombudsman, kata Recto

MANILA, Filipina – Penjabat Sekretaris Eksekutif Ralph Recto mengatakan pada hari Senin, 5 Januari, bahwa akuntabilitas untuk anggaran 2025 akan menjadi tanggung jawab Kantor Ombudsman untuk diselidiki di tengah meningkatnya pengawasan tentang bagaimana anggaran tersebut disusun dan bagaimana pencairan dana dilakukan.

"Itu untuk diselidiki oleh Ombudsman," kata Recto dalam wawancara dadakan setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani anggaran 2026 menjadi undang-undang. Ombudsman sendiri adalah mantan pejabat Kabinet Marcos — mantan menteri kehakiman Jesus Crispin Remulla.

Tanggal penandatanganan 5 Januari adalah yang terbaru anggaran ditandatangani selama pemerintahan Marcos.

Pada akhir 2024, Marcos dan manajer ekonominya — banyak di antaranya telah diganti — berupaya keras untuk "merebut kembali kendali" atas anggaran nasional 2025 yang bernilai P6,326 triliun.

Beberapa pejabat yang bekerja sama dengan Marcos di hari-hari terakhir 2024 — mantan sekretaris eksekutif Lucas Bersamin, mantan kepala anggaran Amenah Pangandaman, dan mantan kepala pekerjaan umum Manuel Bonoan — telah dipecat terkait dengan skandal korupsi pengendalian banjir besar-besaran yang masih dikelola oleh pemerintahan.

Hanya dua pejabat dari pertemuan akhir 2024 tersebut yang masih berada di Kabinet — Sekretaris Eksekutif Recto, yang saat itu menjadi kepala keuangan, dan Sekretaris Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan Arsenio Balisacan.

Pengawas, kritikus, dan bahkan mantan kepala keuangan telah mengkritik anggaran 2025 yang kini terkenal buruk yang digambarkan sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Filipina.

Pada tahun 2025, sekitar P363,4 miliar dalam alokasi tidak terprogram masih tersisa, bahkan setelah Marcos telah memveto P168,240 miliar nilai item baris di bawah dana siaga, atau item baris yang sumber pendanaannya belum ditentukan.

Pangandaman dan Bersamin, menurut Malacañang November lalu, telah "menawarkan dan menyerahkan pengunduran diri mereka karena delicadeza setelah departemen mereka disebutkan dalam tuduhan terkait anomali pengendalian banjir yang saat ini sedang diselidiki." Bersamin kemudian membantah bahwa dia telah mengundurkan diri dan mengatakan bahwa seseorang yang tidak disebutkan namanya yang bukan dari Malacañang telah berbicara dengannya melalui telepon untuk menyuruhnya pergi.

Bonoan, sementara itu, meninggalkan jabatannya pada bulan September, dengan alasan "tanggung jawab komando." Kemudian terungkap bahwa Bonoan sendiri memiliki kaitan dengan proyek pengendalian banjir melalui anggota keluarga dan teman-teman.

Recto, yang diangkat ke jabatan barunya pada pertengahan November 2025, mengatakan pemerintahan akan "memeriksa semua amandemen [dalam anggaran] dengan sangat teliti."

"'Di na mauulit 'yung nangyari (Yang terjadi saat itu tidak akan terulang lagi)," kata yang disebut "Presiden Kecil," tanpa masuk ke rincian.

Dalam menandatangani anggaran 2026, Marcos berjanji transparansi dan akuntabilitas — seruan perangnya sejak kekacauan pengendalian banjir dimulai. Dia berjanji selama Pidato Kenegaraan 2025 untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengambil keuntungan dari proyek-proyek di bawah standar dan tidak ada.

Marcos memveto sedikit di bawah setengah dari alokasi tidak terprogram yang masih lolos di Kongres, hanya menyisakan tiga item baris — dukungan Filipina untuk proyek bantuan asing, modernisasi militer, dan manajemen risiko terkait proyek kemitraan publik-swasta — di bawah alokasi tidak terprogram. – Rappler.com