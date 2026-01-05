BursaDEX+
Sektor swasta non-minyak Arab Saudi melanjutkan momentum pertumbuhannya di tahun 2025, namun laju ekspansi melambat ke level terendah empat bulan pada Desember di tengah meningkatnya tekanan inflasiSektor swasta non-minyak Arab Saudi melanjutkan momentum pertumbuhannya di tahun 2025, namun laju ekspansi melambat ke level terendah empat bulan pada Desember di tengah meningkatnya tekanan inflasi

Pertumbuhan sektor swasta non-minyak Saudi melambat di Desember

2026/01/05 19:40
Sektor swasta non-minyak Arab Saudi melanjutkan momentum pertumbuhannya pada tahun 2025, namun laju ekspansi melambat ke level terendah empat bulan pada bulan Desember di tengah tekanan inflasi yang meningkat.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Arab Saudi Riyad Bank yang disesuaikan secara musiman turun menjadi 57,4 pada Desember 2025 dari 58,5 pada November, menandakan pendinginan pertumbuhan untuk bulan kedua berturut-turut.

Namun, indeks tersebut tetap berada jauh di atas angka 50,0 yang menunjukkan tidak ada perubahan dan sedikit lebih kuat dari rata-rata jangka panjangnya sebesar 56,9.

Skor PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan, sedangkan pembacaan di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

"Sentimen bisnis melemah meskipun tetap positif," kata Naif Al-Ghaith, kepala ekonom di Riyad Bank.

"Indeks output masa depan tetap berada di atas angka netral, menunjukkan ekspektasi pertumbuhan hingga 2026, tetapi turun ke level terendah sejak Juli, mencerminkan kepercayaan yang lebih berhati-hati."

Bisnis non-minyak meningkatkan output mereka bulan lalu, tetapi peningkatan tersebut merupakan yang terlemah dalam empat bulan. Pesanan baru juga meningkat, meskipun dengan tingkat yang paling lemah sejak Agustus.
Meskipun demikian, pertumbuhan lapangan kerja tetap kuat pada Desember, didukung oleh output dan pesanan baru.

"Perkiraan positif sebagian diredam oleh kekhawatiran tentang meningkatnya persaingan," kata Riyad Bank.

