Ledger Menghadapi Kebocoran Data Baru, ZachXBT Memperingatkan Pengguna

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/05 20:35
Ledger Menghadapi Pelanggaran Data Baru, ZachXBT Memperingatkan Pengguna

Postingan Ledger Menghadapi Pelanggaran Data Baru, ZachXBT Memperingatkan Pengguna pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada 4 Januari 2026, detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan pelanggaran data terbaru Ledger melalui pengelola pembayaran pihak ketiga Global-e, yang memberi tahu pelanggan tentang "aktivitas tidak biasa" dalam sistem cloud-nya. Informasi yang terekspos termasuk nama dan detail kontak untuk beberapa pembeli Ledger, tidak ada seed wallet atau kripto yang dikompromikan. Global-e mengatasi pelanggaran tersebut dan menyewa ahli forensik untuk penyelidikan. Ini mengingatkan pada peretasan e-commerce Ledger Juli 2020 yang memengaruhi 1 juta+ email dan 272 ribu profil lengkap yang digunakan dalam phishing sejak itu. Pengguna harus waspada terhadap penipuan.

