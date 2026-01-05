Menteri Keuangan Jepang Mendukung Integrasi Kripto, Menyatakan 2026 sebagai "Tahun Digital"

Sorotan:

Menteri Keuangan Jepang mendukung akses publik terhadap kripto melalui dana yang diperdagangkan di bursa.

ETF Bitcoin pertama mungkin diluncurkan karena Jepang meningkatkan adopsi aset digital pada tahun 2026.

Jepang akan menurunkan pajak kripto, mengizinkan stablecoin, dan memperluas opsi perdagangan aset digital.

Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, memulai tahun dengan pesan yang jelas tentang keuangan digital selama pidato Tahun Barunya di Bursa Saham Tokyo pada hari Senin. Dia menunjukkan dukungan kuat untuk menambahkan aset digital ke dalam sistem keuangan tradisional dan memberi sinyal pendekatan yang lebih terbuka terhadap cryptocurrency di seluruh Jepang.

Menteri Keuangan Jepang Akan Meningkatkan Akses Kripto

Katayama menyoroti peran bursa saham dan komoditas dalam memberikan lebih banyak orang akses ke aset berbasis blockchain. Dia menyebutkan perkembangan di AS, di mana dana yang diperdagangkan di bursa kripto telah menjadi populer bagi investor yang ingin melindungi dari inflasi. Saat ini, Jepang tidak memiliki ETF kripto domestik untuk trader lokal, meninggalkan ruang untuk pertumbuhan potensial di pasar.

Menteri menyebut 2026 sebagai "tahun digital." Dia berjanji memberikan dukungan penuh untuk bursa dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inovatif dengan teknologi canggih. Dia mengatakan tahun ini penting untuk mengatasi masalah jangka panjang seperti deflasi. Katayama bertujuan menggunakan kebijakan fiskal yang cerdas dan berinvestasi di sektor pertumbuhan.

SBI Holdings, salah satu perusahaan keuangan terbesar Jepang dengan aset $214 miliar, mengajukan permohonan pada Agustus 2025 untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan XRP. Persetujuan masih tertunda karena regulator sedang mengerjakan aturan untuk aset digital. Analis mengatakan tabungan rumah tangga Jepang senilai $1,5 triliun dapat mengalir ke dana ini setelah disetujui, membantu adopsi kripto di negara tersebut. Deklarasi "Tahun Digital Pertama" Katayama mendukung upaya ini. Ini menunjukkan pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kripto Jepang dan meningkatkan perannya di pasar aset digital global.

Jepang Menurunkan Pajak Kripto dan Meningkatkan Akses Aset Digital pada 2026

Jepang telah membuat perubahan keuangan besar selama setahun terakhir untuk menjadi lebih ramah kripto. Pada Oktober, Badan Layanan Keuangan membahas membiarkan bank memperdagangkan dan menyimpan kripto, bersama dengan saham dan obligasi pemerintah. Bulan yang sama, Jepang menyetujui stablecoin pertamanya yang dipatok yen, JPYC, yang dapat membantu mata uang digital menjadi arus utama.

Pada November, otoritas mengklasifikasi ulang 105 cryptocurrency utama, termasuk Bitcoin dan Ether, sebagai produk keuangan di bawah aturan saat ini. Perubahan ini dapat memungkinkan penggunaan token ini yang lebih luas dalam keuangan tradisional. Jepang akan menurunkan pajak atas cryptocurrency tertentu menjadi 20% pada 2026, turun dari maksimum saat ini 55%, kata pejabat pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak perdagangan domestik dan memperlakukan keuntungan dari beberapa kripto seperti saham dan dana investasi.

Pemotongan pajak hanya akan berlaku untuk "aset kripto tertentu" yang ditangani oleh bisnis yang terdaftar di bawah Registri Operator Bisnis Instrumen Keuangan. Koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum kemungkinan termasuk, tetapi aturan pasti untuk bisnis dan aset masih diselesaikan. Trader juga akan dapat membawa kerugian selama tiga tahun. Ini akan memberikan investor lebih banyak fleksibilitas dan mengurangi risiko kerugian dari perdagangan aset digital.