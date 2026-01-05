Arus Masuk Aset Digital Global Mencapai $47,2 Miliar di 2025, Sedikit di Bawah Rekor 2024

Produk investasi aset digital global menutup tahun 2025 dengan total arus masuk sebesar $47,2 miliar, sedikit meleset dari rekor $48,7 miliar yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Poin-Poin Penting: Arus masuk investasi kripto global mencapai $47,2 miliar pada 2025, sedikit di bawah rekor tahun sebelumnya.

AS tetap menjadi sumber arus masuk terbesar, sementara Eropa bangkit tajam dipimpin oleh Jerman dan Kanada.

Permintaan investor beralih ke Ethereum dan altcoin kapitalisasi besar pilihan karena arus masuk Bitcoin mendingin.

Periode akhir tahun menunjukkan momentum yang kembali meningkat, dengan $671 juta mengalir masuk pada Jumat terakhir tahun 2025 dan $582 juta ditambahkan selama seminggu penuh, meskipun ada arus keluar sebelumnya, menurut laporan hari Senin dari CoinShares.

AS Masih Memimpin Arus Masuk Kripto saat Eropa Bangkit Kembali

Amerika Serikat terus mendominasi aktivitas, menyumbang sebagian besar arus masuk sebesar $47,2 miliar, meskipun angka tersebut menandai penurunan 12% dari level 2024.

Namun, Eropa memberikan pembalikan yang paling menonjol. Jerman mencatat arus masuk $2,5 miliar setelah mencatatkan arus keluar bersih setahun sebelumnya, sementara Kanada melihat $1,1 miliar kembali ke pasar setelah tahun 2024 yang lemah.

Swiss juga melaporkan pertumbuhan yang stabil, dengan arus masuk $775 juta, naik lebih dari 11% year over year.

Tren tingkat aset beragam. Bitcoin mengalami pendinginan tajam dalam permintaan, dengan arus masuk turun 35% menjadi $26,9 miliar di tengah kelemahan harga selama beberapa bagian tahun.

Kelemahan tersebut menyebabkan minat moderat pada produk short-Bitcoin, yang menarik $105 juta, meskipun total aset yang dikelola di segmen tersebut tetap kecil di $139 juta.

Ethereum muncul sebagai pemain yang menonjol, menarik arus masuk $12,7 miliar, peningkatan 138% dari tahun sebelumnya.

Beberapa altcoin berkapitalisasi besar juga mencatat keuntungan besar. Arus masuk XRP melonjak 500% menjadi $3,7 miliar, sementara Solana melonjak 1.000% menjadi $3,6 miliar, mencerminkan selera investor yang lebih kuat untuk alternatif pilihan.

Di luar nama-nama teratas, sentimen melemah. Arus masuk ke altcoin lainnya turun 30% year over year menjadi $318 juta, menggarisbawahi pendekatan yang lebih selektif dari investor.

Secara keseluruhan, data menunjukkan 2025 tetap menjadi tahun yang kuat untuk produk aset digital, meskipun modal berputar ke token yang lebih sedikit dan lebih mapan.

ETF Kripto Mengalami Arus Keluar Bulanan Pertama di 2025

ETF dan ETP kripto global mencatat arus keluar bersih sebesar $2,95 miliar pada November, menandai bulan pertama penarikan di 2025, menurut ETFGI.

Penarikan tersebut mengikuti pendinginan di pasar kripto setelah level aset rekor pada September, karena investor mengambil keuntungan di tengah volatilitas yang meningkat.

Meskipun demikian, total aset berada di $179,16 miliar pada akhir November, naik hampir 18% year-to-date, menjadikan 2025 tahun terkuat kedua dalam catatan untuk arus ETF kripto.

Produk yang terkait dengan Bitcoin dan Ethereum mendorong sebagian besar penurunan November. ETF dan ETP Bitcoin mengalami arus keluar bersih $2,36 miliar, sementara produk Ethereum kehilangan $1,36 miliar selama bulan tersebut.

Meskipun demikian, kedua aset tetap menjadi pemimpin untuk tahun ini, dengan Bitcoin menarik $26,26 miliar dan Ethereum $12,89 miliar dalam arus masuk bersih sejauh ini.

Pasar juga tetap sangat terkonsentrasi, dengan tiga penyedia teratas mengendalikan hampir tiga perempat dari aset ETF kripto global.

Selain nama-nama besar, tema kripto yang lebih kecil menunjukkan kekuatan selektif. Produk Solana terus mendapatkan daya tarik, sementara Cardano dan Polkadot mengalami arus positif yang sederhana.

Beberapa produk bahkan melawan tren yang lebih luas, dengan 20 ETF teratas berdasarkan aset baru bersih menarik $2,17 miliar pada November.