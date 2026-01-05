Kami Bertanya kepada 4 AI apakah Pi Network (PI) Akan Mencapai $1 di Q1: Jawabannya Mengejutkan

Banyak mata uang kripto terkemuka telah mencatatkan kenaikan yang solid selama beberapa hari terakhir karena pasar memulai tahun dengan langkah yang tepat. PI dari Pi Network juga bergerak naik, meskipun hanya mencatat kenaikan kecil.

Para investor aset tersebut mungkin bertanya-tanya apakah kenaikan yang lebih signifikan akan datang dalam jangka pendek, jadi kami bertanya kepada empat chatbot bertenaga AI paling populer apakah kenaikan ke $1 mungkin terjadi sepanjang kuartal pertama 2026.

'Sangat Tidak Mungkin'

ChatGPT cukup pesimis bahwa PI, yang saat ini diperdagangkan sekitar $0,21, dapat meroket ke $1 di Q1. Ia mencatat bahwa aset tersebut memerlukan pergerakan naik tiga digit dalam waktu yang sangat singkat, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa "permintaan organik yang kuat."

Chatbot tersebut mengklaim bahwa likuiditas PI tetap lemah dan tidak ada katalis yang menentukan di cakrawala yang dapat memicu dorongan eksplosif seperti itu. Ia menyatakan bahwa hanya ada peluang 10-15% bahwa harga akan mencapai level psikologis $1 sebelum awal April, sedangkan skenario yang paling mungkin adalah kisaran $0,30-$0,50. Grok, chatbot yang terintegrasi dalam platform media sosial X, membagikan perkiraan serupa:

Grok menyebutkan utilitas dunia nyata yang terbatas, volume perdagangan yang rendah, dan pelepasan token yang akan datang sebagai hambatan utama bagi harga PI untuk membuat terobosan yang menentukan. Ia memperkirakan bahwa lebih dari 1,2 miliar koin dijadwalkan untuk dirilis tahun ini: faktor yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan jual.

Data menunjukkan bahwa sekitar 131,7 juta PI akan dibebaskan dalam 30 hari ke depan saja. Ini mungkin terdengar substansial, tetapi di beberapa bulan sebelumnya, pelepasan jauh lebih agresif.

PI Membutuhkan Badai Sempurna

Pelepasan Token PI, Sumber: piscan.io

Perplexity dan Gemini dari Google sedikit lebih optimis. Yang pertama mengklaim bahwa PI dapat naik ke $1 di Q1 jika bursa terkemuka mencatatkan token tersebut dan jika tim Pi Network merilis pembaruan besar yang berfokus pada pengembangan seluruh ekosistem.

Salah satu platform seperti itu bisa jadi Binance. Tahun lalu, ada rumor bahwa platform tersebut mungkin menerima PI, dan tim bahkan mengadakan pemungutan suara komunitas untuk mengukur pandangan umum pengguna tentang masalah tersebut. Meskipun lebih dari 85% peserta memberikan suara mendukung aset tersebut, aset ini tetap tidak tersedia di bursa.

Gemini juga mengklaim bahwa dukungan dari raksasa seperti Binance dapat mendorong harga PI hingga $1. Namun, ia berargumen bahwa perkembangan seperti itu lebih mungkin terjadi di akhir tahun, bukan sepanjang kuartal pertama.

Postingan Kami Bertanya ke 4 AI apakah Pi Network (PI) Akan Mencapai $1 di Q1: Jawabannya Mengejutkan muncul pertama kali di CryptoPotato.