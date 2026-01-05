Hedera Memasuki Infrastruktur Peradilan saat Pengadilan DIFC Menerbitkan Dokumen Berbasis Blockchain

Kolaborasi antara Hedera dan DIFC Courts akan memberikan keamanan, transparansi, dan pengakuan hukum untuk dokumen-dokumen penting, termasuk surat wasiat.

Keterlibatan Hedera akan memberikan biaya yang dapat diprediksi, standar keamanan canggih, dan kepatuhan.

Pengadilan Dubai International Financial Centre (DIFC) dilaporkan telah memberikan persetujuan untuk kepercayaan digital, karena Layanan Notaris mereka menerbitkan dokumen sebagai Non-Fungible Token (NFT) di Hedera. Menurut Hedera (HBAR), kemitraannya dengan DIFC akan memastikan bahwa institusi dan individu dapat menjaga dokumen-dokumen penting dan aset digital dengan mulus disertai pengakuan hukum, transparansi, dan keamanan.

Masalah yang Diidentifikasi oleh DIFC dan Solusi dengan Hedera

Dalam postingan yang diterbitkan oleh Hedera, DIFC disorot karena mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan penyimpanan, transfer, dan verifikasi dokumen dan aset penting. Proses penyimpanan tradisional dan proses hukum yang ada dikatakan terfragmentasi dan lambat. Bukan hanya itu. Mereka rentan terhadap penipuan, kehilangan, dan pemalsuan, menurut postingan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, DIFC telah meluncurkan brankas digital global, yang dikenal sebagai Tejouri untuk menjaga dokumen-dokumen penting, termasuk surat wasiat dan akta kepemilikan. Menurut laporan tersebut, implementasi aset digital berbasis blockchain untuk Wasiat dan layanan notaris menandakan bahwa cara pengelolaan dokumentasi digital dan manajemen hukum sedang ditransformasi.

Dengan menggunakan Hedera, mereka memanfaatkan arsitektur berkecepatan tinggi, berbiaya rendah, dan hemat energi untuk mendukung inisiatif ini. Blockchain juga akan memberikan biaya yang dapat diprediksi, kepatuhan, dan standar keamanan canggih.

Berkomentar tentang hal ini, direktur di DIFC Courts, Justice Omar Al Mheiri, menyoroti bahwa inisiatif ini adalah salah satu layanan hukum pemerintah paling progresif di UEA, dan didukung oleh implementasi teknologi pintar.

Merinci kolaborasi ini, peneliti mendalam Marco Salzmann menyoroti bahwa DIFC telah membangun inisiatifnya untuk ketidakberubahan, keaslian, dan verifikasi lintas batas. Menurutnya, lintas batas gagal karena kepercayaan tidak ada. Inisiatif DIFC dan Hedera memastikan bahwa verifikasi dan validasi dimulai langsung dari sumbernya.

Sumber: Marco Salzmann di X

Baginya, ini mengurangi vektor penipuan dan meningkatkan kepercayaan untuk pemeriksaan onboarding atau kepatuhan, proses bisnis internasional, dan validasi kredensial dan dokumen. Selain finalitas yang cepat, Hedera mendukung ini dengan tata kelola tingkat enterprise.

Menurut sebuah laporan, kolaborasi dengan DIFC Courts ini juga melibatkan Tejouri, The Hashgraph Association, dan Deca4 Advisory. Dalam jangka panjang, ini diharapkan menjadikan Dubai sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi hukum pintar.