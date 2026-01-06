BursaDEX+
Pengeluaran Kripto Konsumen Tumbuh pada 2026 saat Visa Melaporkan Pertumbuhan Kartu yang Signifikan

Pengeluaran Kripto Konsumen Tumbuh pada 2026 saat Visa Melaporkan Pertumbuhan Kartu yang Signifikan

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/06 00:30
Penggunaan kartu pembayaran terkait kripto oleh konsumen terus meningkat menjelang 2026, menyusul lonjakan tajam dalam volume pengeluaran yang dilaporkan oleh Visa untuk 2025. Data dari Dune Analytics menunjukkan bahwa pengeluaran melalui kartu kripto yang didukung Visa meningkat secara stabil sepanjang tahun lalu, sebuah pertumbuhan yang signifikan.

Di enam program kartu kripto yang bermitra dengan Visa, total pengeluaran bersih naik dari $14,6 juta pada Januari 2025 menjadi $91,3 juta pada Desember. Peningkatan ini merepresentasikan lonjakan 525% selama setahun dan mencerminkan kenyamanan konsumen yang meningkat dalam membayar langsung dari dompet kripto di titik penjualan tradisional.

Kartu-kartu tersebut diterbitkan oleh campuran platform pembayaran kripto dan proyek keuangan terdesentralisasi, termasuk EtherFi, Cypher, GnosisPay, Avici Money, Exa App, dan Moonwell.

EtherFi dan Cypher Memimpin Pengeluaran Kartu Kripto Visa

Di antara program yang dilacak, EtherFi mencatat volume pengeluaran tertinggi, mencapai $55,4 juta dalam transaksi selama 2025.

Angka tersebut menempatkannya jauh di depan Cypher, yang menempati peringkat kedua dengan total pengeluaran $20,5 juta. Penerbit kartu lainnya mencatat peningkatan yang lebih kecil namun konsisten, menunjukkan partisipasi yang lebih luas di seluruh ekosistem daripada pertumbuhan yang didorong oleh satu outlier.

Data pengeluaran bulanan menunjukkan peningkatan bertahap sepanjang tahun, tanpa lonjakan besar atau pembalikan tajam. Analis mengatakan pola ini menunjuk pada penggunaan rutin daripada kejadian satu kali.

Mengomentari data tersebut, peneliti Polygon Alex Obchakevich mencatat bahwa pengeluaran kartu kripto semakin mencerminkan perilaku keuangan reguler, menunjukkan bahwa kartu terkait kripto bergerak melampaui kasus penggunaan eksperimental.

Visa Memperluas Infrastruktur Stablecoin

Peran Visa yang berkembang dalam pembayaran kripto telah didukung oleh infrastruktur stablecoin yang terus berkembang.

Perusahaan pembayaran ini kini memungkinkan penyelesaian stablecoin di berbagai blockchain, termasuk Ethereum, Solana, Avalanche, dan Stellar. Pengaturan ini memungkinkan penerbit kartu untuk mengonversi saldo kripto ke fiat secara real time selama transaksi, sambil tetap mengandalkan jaringan pedagang global Visa.

Pada Desember 2025, Visa juga meluncurkan tim penasihat stablecoin yang berfokus untuk membantu bank, pedagang, dan perusahaan fintech merancang dan mengelola produk berbasis stablecoin.

Inisiatif ini menyoroti pandangan Visa bahwa penyelesaian berbasis blockchain dan uang yang dapat diprogram menjadi semakin relevan untuk pembayaran mainstream.

Prospek Penggunaan Kartu Kripto di 2026

Dengan volume pengeluaran yang meningkat dan infrastruktur yang terus berkembang, penggunaan kartu kripto diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut di 2026. Meskipun volume tetap terkonsentrasi di AS, Eropa, dan sebagian wilayah Asia-Pasifik, peningkatan yang stabil menunjukkan bahwa pengeluaran kripto konsumen menjadi lebih normal.

Seberapa berkelanjutan tren ini akan bergantung pada kondisi pasar yang lebih luas dan integrasi berkelanjutan antara platform kripto dan jaringan pembayaran yang sudah mapan.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik BTCUSD dari Tradingview

