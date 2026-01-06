BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Grafik ONDO menunjukkan penurunan berkelanjutan dari Oktober hingga akhir Desember. Juga terdapat titik tertinggi yang lebih rendah pada garis tren menurun. Baru-baru ini, telahGrafik ONDO menunjukkan penurunan berkelanjutan dari Oktober hingga akhir Desember. Juga terdapat titik tertinggi yang lebih rendah pada garis tren menurun. Baru-baru ini, telah

Analisis Breakout Harga ONDO Menunjukkan Potensi Kenaikan Kuat, Menargetkan $0,85 Segera

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/06 00:30
Ondo
ONDO$0.39322-3.33%
SOON
SOON$0.37-1.88%

Grafik ONDO menunjukkan penurunan berkelanjutan dari Oktober hingga akhir Desember. Terdapat juga lower highs yang terbentuk pada garis tren menurun. Baru-baru ini, telah terjadi breakout di atas garis tren, yang dapat menjadi indikasi kemungkinan pembalikan. Breakout tersebut menunjukkan hilangnya momentum bearish.

Level kunci yang perlu dipantau adalah $0,44, yang sebelumnya bertindak sebagai resistance dan kini sedang diuji sebagai support. Bertahan di atas $0,44 akan mengonfirmasi pembalikan support–resistance dan meningkatkan pandangan bullish. Jika harga gagal di sini, breakout dapat gagal, membuka peluang untuk penurunan menuju level support $0,39–$0,36.

Sumber: @Bitcoinmeraklsi

Pada sisi atas, beberapa target muncul dari grafik. Resistance pertama berada di dekat $0,53, diikuti oleh level yang lebih kuat sekitar $0,64, yang sebelumnya merupakan zona konsolidasi. Jika momentum bullish berlanjut, target makro yang lebih tinggi terletak di dekat $0,85, menandai area resistance jangka panjang yang signifikan.

Baca Juga: ONDO menunjukkan momentum bullish yang kuat, membidik target kenaikan $0,4200 selanjutnya

Indikator Teknikal Menunjukkan Kekuatan Awal

Pembacaan RSI sekitar 44, memantul kembali dari wilayah mendekati oversold sekitar 30 pada Desember. Fakta bahwa harga memantul kembali menunjukkan bahwa tekanan jual melambat, dan pembeli mulai kembali. Namun, RSI masih bertahan di bawah 50, menunjukkan bahwa tren momentum terus netral hingga bearish.

Sumber: TradingView

MACD juga memberikan tanda-tanda awal memiliki momentum positif. Garis MACD sekarang berada di atas garis sinyal karena garis MACD berada di -0,050, dan garis sinyal di -0,065. Histogram juga positif, sekitar 0,014. Namun, ini juga negatif, karena berada di bawah garis nol.

ONDO Memimpin Pergeseran Ekonomi RWA

RWA Summer tahun 2025 telah berevolusi menjadi RWA Economy tahun 2026. ONDO dan PLUME kini menghasilkan yield nyata pada US Treasury dan saham yang ditokenisasi. Fokus telah bergeser dari berinvestasi pada cryptocurrency spekulatif ke aset keras yang menghasilkan pendapatan.

Tren ini dipimpin oleh ONDO dengan penawaran token yang didukung pendapatan dan PLUME, yang berfokus pada peluang yield dalam pasar token. ONDO dan PLUME menunjukkan bahwa ada konsistensi dengan cryptocurrency, bergerak dari aset berbasis hype menuju investasi fisik yang menghasilkan pendapatan.

Baca Juga: Ondo (ONDO) Siap Melonjak: Harga Dapat Meroket ke $1,70!

Peluang Pasar
Logo Ondo
Harga Ondo(ONDO)
$0.39322
$0.39322$0.39322
-4.90%
USD
Grafik Harga Live Ondo (ONDO)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20