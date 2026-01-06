Analisis Breakout Harga ONDO Menunjukkan Potensi Kenaikan Kuat, Menargetkan $0,85 Segera

Grafik ONDO menunjukkan penurunan berkelanjutan dari Oktober hingga akhir Desember. Terdapat juga lower highs yang terbentuk pada garis tren menurun. Baru-baru ini, telah terjadi breakout di atas garis tren, yang dapat menjadi indikasi kemungkinan pembalikan. Breakout tersebut menunjukkan hilangnya momentum bearish.

Level kunci yang perlu dipantau adalah $0,44, yang sebelumnya bertindak sebagai resistance dan kini sedang diuji sebagai support. Bertahan di atas $0,44 akan mengonfirmasi pembalikan support–resistance dan meningkatkan pandangan bullish. Jika harga gagal di sini, breakout dapat gagal, membuka peluang untuk penurunan menuju level support $0,39–$0,36.

Sumber: @Bitcoinmeraklsi

Pada sisi atas, beberapa target muncul dari grafik. Resistance pertama berada di dekat $0,53, diikuti oleh level yang lebih kuat sekitar $0,64, yang sebelumnya merupakan zona konsolidasi. Jika momentum bullish berlanjut, target makro yang lebih tinggi terletak di dekat $0,85, menandai area resistance jangka panjang yang signifikan.

Indikator Teknikal Menunjukkan Kekuatan Awal

Pembacaan RSI sekitar 44, memantul kembali dari wilayah mendekati oversold sekitar 30 pada Desember. Fakta bahwa harga memantul kembali menunjukkan bahwa tekanan jual melambat, dan pembeli mulai kembali. Namun, RSI masih bertahan di bawah 50, menunjukkan bahwa tren momentum terus netral hingga bearish.

Sumber: TradingView

MACD juga memberikan tanda-tanda awal memiliki momentum positif. Garis MACD sekarang berada di atas garis sinyal karena garis MACD berada di -0,050, dan garis sinyal di -0,065. Histogram juga positif, sekitar 0,014. Namun, ini juga negatif, karena berada di bawah garis nol.

ONDO Memimpin Pergeseran Ekonomi RWA

RWA Summer tahun 2025 telah berevolusi menjadi RWA Economy tahun 2026. ONDO dan PLUME kini menghasilkan yield nyata pada US Treasury dan saham yang ditokenisasi. Fokus telah bergeser dari berinvestasi pada cryptocurrency spekulatif ke aset keras yang menghasilkan pendapatan.

Tren ini dipimpin oleh ONDO dengan penawaran token yang didukung pendapatan dan PLUME, yang berfokus pada peluang yield dalam pasar token. ONDO dan PLUME menunjukkan bahwa ada konsistensi dengan cryptocurrency, bergerak dari aset berbasis hype menuju investasi fisik yang menghasilkan pendapatan.

