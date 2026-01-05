BursaDEX+
Seorang programmer baru-baru ini memperoleh keuntungan sebesar $75.000 dengan menggunakan bot bertenaga AI untuk memantau aktivitas perdagangan mencurigakan di Polymarket, menurut postingan Archive di X.Seorang programmer baru-baru ini memperoleh keuntungan sebesar $75.000 dengan menggunakan bot bertenaga AI untuk memantau aktivitas perdagangan mencurigakan di Polymarket, menurut postingan Archive di X.

Programmer Raih $75K Menggunakan Bot AI untuk Melacak Perdagangan Polymarket

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/05 20:30
AI
AI$0.04096-2.19%
Hyperbot
BOT$0.003793-33.47%
  • Bot ini sepenuhnya mempelajari antarmuka pemrograman aplikasi Polymarket dan memberikan peringatan sebelum pola baru muncul.
  • Alat ini terutama menargetkan pasar prediksi politik di mana pengetahuan orang dalam dapat menciptakan inefisiensi harga.

Seorang programmer baru-baru ini memperoleh keuntungan $75.000 dengan menggunakan bot berbasis AI untuk memantau aktivitas perdagangan mencurigakan di Polymarket, menurut postingan Archive di X. Developer tersebut dilaporkan membuat sistem pemantauan khusus yang mempelajari platform pasar prediksi untuk pola taruhan yang tidak biasa, menurut postingan media sosial tersebut. 

Bot memberikan peringatan beberapa jam sebelum peristiwa besar terjadi, termasuk Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang memungkinkan developer untuk membeli posisi pada harga yang relatif lebih rendah dari pasar.

Sistem ini bertindak sebagai mekanisme peringatan alih-alih platform perdagangan otomatis. Sistem ini sepenuhnya mempelajari antarmuka pemrograman aplikasi Polymarket dan memberikan peringatan sebelum pola baru muncul, setelah itu developer membuat keputusan akhir secara manual. 

Bot memantau tiga indikator utama menurut postingan tersebut. Sistem ini mengawasi dompet yang baru dibuat tanpa riwayat perdagangan dan mengenali taruhan yang sangat besar yang menyimpang dari perilaku pasar normal serta mencari entri berulang ke pasar prediksi politik di mana keuntungan data mungkin bertahan. 

Apa Lagi yang Bisa Dilakukan Sistem Ini?

Sistem ini dibuat menggunakan dua alat coding AI bernama Claude AI dan Cursor, menurut postingan Archive. Alat-alat tersebut memungkinkan pengembangan kode tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam, postingan tersebut lebih lanjut menyebutkan. 

Pengujian awal dan perdagangan terkait Maduro membantu menghasilkan keuntungan tersebut dalam waktu satu hari operasi. Profil Polymarket dari developer yang terungkap dalam postingan Archive menunjukkan aktivitas perdagangan dan informasi alamat dompet. 

Alat ini terutama menargetkan pasar prediksi politik di mana pengetahuan orang dalam dapat menciptakan inefisiensi harga. Dengan mengenali perilaku dompet yang tidak biasa dan pola taruhan, sistem ini menyoroti peluang potensial sebelum partisipan pasar yang lebih luas mengidentifikasinya. 

Sistem ini tidak menjanjikan keuntungan atau memprediksi hasil peristiwa tetapi memproses data pasar lebih cepat daripada metode analisis manual. Pendekatan programmer menggabungkan coding berbantuan AI dengan kinerja perdagangan manual untuk membuat sistem peringatan yang disesuaikan. 

Berita Kripto Terkini yang Disorot: 

Menteri Keuangan Jepang Mendukung Integrasi Aset Digital ke TradFi

