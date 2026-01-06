Starknet Mainnet Terhenti Lagi: Gangguan Baru Membekukan Ethereum L2 Selama Lebih dari 2 Jam

Starknet, sistem layer-2 Ethereum yang berbasis zero-knowledge rollups, mengalami pemadaman mainnet lagi pada hari Senin yang menghentikan operasi jaringan selama lebih dari dua jam dan sekali lagi mempertanyakan stabilitas Starknet sebagai sistem operasional saat memasuki tahun 2026.

Pengembang Starknet melaporkan pemadaman tersebut di X sebagai postingan, mengatakan bahwa insinyur sedang menyelidiki masalah tersebut.

Tidak ada penjelasan langsung tentang penyebab pemadaman. Pada saat pembaruan awal, produksi blok terhenti selama lebih dari dua jam, membuat pengguna tidak dapat mengirim atau menyelesaikan transaksi.

Meskipun Metrik Kuat, Penghentian Starknet Menghentikan Semua Aktivitas On-Chain

Data on-chain dari block explorer Starknet menunjukkan jaringan telah memproses lebih dari 264 juta transaksi sejak peluncuran dan mendukung lebih dari 56.000 akun aktif, dengan biaya transaksi rata-rata di bawah satu sen.

Sumber: Voyager Online

Total value locked mencapai sekitar $840 juta. Meskipun metrik ini, penghentian tersebut secara efektif menghentikan semua aktivitas di aplikasi terdesentralisasi, dompet, dan kontrak pintar selama downtime.

Explorer kemudian menunjukkan bahwa produksi blok telah dilanjutkan, dengan blok baru muncul beberapa menit setelah insiden diakui secara publik.

Sumber: Voyager Online

Starknet dirancang untuk menggabungkan transaksi off-chain dan mengirimkan bukti kriptografi ke Ethereum, memungkinkannya untuk menskalakan keuangan terdesentralisasi, gaming, dan kasus penggunaan kontrak pintar lainnya sambil mengandalkan Ethereum untuk penyelesaian dan keamanan.

Jaringan ini juga memposisikan dirinya sebagai jembatan untuk keuangan terdesentralisasi terkait Bitcoin, mempromosikan apa yang disebutnya ekspansi BTCFi dalam ekosistem Ethereum.

Pemadaman terbaru mengganggu ambisi ini, setidaknya untuk sementara, saat pengembang dan pengguna menunggu operasi normal dilanjutkan.

Gangguan ini mengikuti tahun yang sulit bagi jaringan. Pada September 2025, Starknet mengalami insiden yang jauh lebih parah setelah menerapkan upgrade besar yang dikenal sebagai Grinta, versi 0.14.0.

Pembaruan tersebut, yang dimaksudkan untuk memajukan desentralisasi dengan memperkenalkan beberapa sequencer, memicu penghentian produksi blok yang berkepanjangan yang berlangsung sekitar sembilan jam.

Selama episode tersebut, jaringan memerlukan dua reorganisasi chain, memutar balik sekitar satu jam aktivitas dan memaksa pengguna untuk mengirimkan ulang transaksi.

Pemadaman Starknet Menambah Pola Gangguan Jaringan yang Berkembang

Post-mortem yang diterbitkan setelah pemadaman September melacak kegagalan tersebut ke kombinasi faktor.

Sequencer yang berbeda beroperasi dengan pandangan Ethereum yang tidak konsisten karena masalah dengan penyedia RPC, yang mengganggu proposal blok.

Bug perangkat lunak terpisah dalam komponen yang bertanggung jawab untuk memperbarui status Starknet memperparah masalah saat menangani transaksi yang dikembalikan, akhirnya menyebabkan tim menghentikan chain secara manual untuk menjaga kebenaran.

Pada April 2024, Starknet mengalami pemadaman empat jam setelah kesalahan pembulatan memicu reorganisasi blok, mengisi kapasitas transaksi sebelum pengembang membersihkan backlog dan memulihkan operasi jaringan normal.

Meskipun penghentian terbaru tampaknya lebih pendek dan kurang parah dibandingkan insiden September, ini menambah pola gangguan selama transisi Starknet menuju arsitektur yang lebih terdesentralisasi.

Penghentian seperti itu biasanya mengakibatkan transaksi tertunda atau gagal, ketidaktersediaan dana dan layanan sementara, dan downtime untuk aplikasi yang dibangun di jaringan.

Dalam insiden sebelumnya, beberapa bursa terpusat untuk sementara menangguhkan deposit dan penarikan STRK sebagai tindakan pencegahan, meskipun perdagangan sering berlanjut secara internal.

Reaksi pasar terhadap pemadaman terbaru cukup teredam. STRK diperdagangkan sekitar $0,089, naik sekitar 1,3% selama 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan harian naik lebih dari 38% menjadi sekitar $63,7 juta.

Sumber: Coingecko

Token tersebut tetap jauh di bawah puncak awal 2024 di atas $4, mencerminkan kondisi pasar yang lebih luas dan kekhawatiran yang masih ada seputar pasokan dan keandalan jaringan daripada satu peristiwa tunggal.