Begini Cara Hacken Memposisikan Diri sebagai Penjaga Kepercayaan dalam Kripto – Wawasan dari Dyma Budorin

Crypto menjanjikan desentralisasi, tetapi begitu terjadi kesalahan, pengguna sering kali ditinggalkan sendirian. Exchange runtuh, dana menghilang, dan tidak ada yang tampak bertanggung jawab. Bisakah transparansi menutup celah itu, atau kepercayaan tetap menjadi kata pemasaran? Dalam percakapan dengan Bitcoinmagazine.nl, Dyma Budorin, salah satu pendiri Hacken dan CEO HAI Group, menjelaskan mengapa dia berpikir bahwa sektor ini memerlukan restart fundamental. Menurut Budorin, ini bukan tentang lebih banyak audit atau aturan yang lebih ketat. Ini tentang sebuah pertanyaan: siapa yang berani mengambil tanggung jawab secara publik ketika terjadi kesalahan? Ke Discord Sekarang Dari pemburu bug menjadi pengawas publik Hacken muncul dari masalah konkret dalam keamanan exchange. Budorin bekerja selama bertahun-tahun di cybersecurity tradisional, antara lain di Deloitte dan kemudian untuk pemerintah Ukraina. Pada tahun 2017, di tengah demam ICO, dia melihat sesuatu yang mungkin tampak normal bagi orang luar, tetapi membuat alarm bagi orang-orang keamanan. Ini adalah industri koboi liar. Tidak hanya dalam hal transparansi, tetapi terutama dalam hal keamanan." Peretasan terjadi berturut-turut, sementara exchange tumbuh tanpa kontrol internal yang matang. Hacken menemukan ceruk pertamanya di sana dan sejak awal berfokus pada platform terpusat di mana uang pengguna berkumpul. Dari latar belakang sebagai pemburu bug, tim mulai memeriksa exchange. Yang menurut Budorin penting untuk ditekankan adalah bahwa Hacken tidak pernah hanya ingin melakukan audit. Audit adalah sarana dan bukan tujuan akhir mereka. Pekerjaan sebenarnya dimulai setelah itu, ketika hasil dipublikasikan dan proyek harus mempertanggungjawabkan diri. Mengapa akuntabilitas menghilang dalam 'desentralisasi' Secara teori, desentralisasi akan menyebarkan kekuasaan. Dalam praktiknya, Budorin sering melihat yang sebaliknya terjadi. Begitu terjadi kesalahan, tanggung jawab menghilang dan pengguna ditinggalkan dengan kerugian sementara tidak ada yang benar-benar merasa bertanggung jawab. Hacken karena itu tidak melihat perannya sebagai wasit. Perusahaan mengumpulkan data, menganalisis risiko, dan mengubahnya menjadi laporan yang juga dapat dipahami oleh pengguna non-teknis. Hacken memberikan pengguna informasi yang memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri. Anda harus mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi laporan yang dapat dipahami. Dan ya, itu juga berarti Anda menyebutkan secara publik tim yang berkinerja buruk." Ketika whistleblowing bukan lagi pilihan Menurut Budorin, perilaku, bukan niat, menentukan apakah sebuah proyek layak mendapat bantuan atau harus diungkapkan secara publik. Banyak proyek tidak menganggap serius keamanan. Atau mereka melakukan satu audit, sementara bagian besar dari kode tidak pernah diperiksa. Atau mereka mengaudit kode yang kemudian diubah tanpa kontrol. Pada exchange, dia melihat masalah struktural. Proof of reserves terdengar bagus, tetapi tidak banyak mengatakan tanpa konteks. Menurut Budorin, proof of reserves gagal karena kontrol internal dan penilaian independen sering kali tidak ada. Dia menunjuk pada gelombang likuidasi puluhan miliar dolar pada bulan Oktober. Tidak ada satu pun exchange yang terlibat menerbitkan laporan independen tentang apa yang terjadi, atau siapa yang mendapat untung. Crypto dengan pertumbuhan tercepat Lihat panduan kami dengan crypto dengan pertumbuhan tercepat saat ini! Apakah Anda ingin tahu apa crypto dengan pertumbuhan tercepat pada Januari 2026? Pasar crypto telah mengalami minggu-minggu yang sulit, dan Fear & Greed Index bahkan turun ke 'extreme fear'. Namun, ini sering kali merupakan momen ketika peluang besar muncul. Menurut analis kami, Token6900 tampaknya menjadi yang menonjol. Disebut sebagai… Lanjutkan membacadocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Mengapa proof of reserves sering kali merupakan ilusi Budorin menjelaskan bagaimana proof of reserves bekerja dalam praktik. Exchange menunjukkan dompet dan membandingkan aset dengan kewajiban, sementara solvabilitas struktural tetap tidak terlihat. Dalam kenyataannya, ada dua masalah besar. Pertama, cakupan dengan token sendiri. Exchange mengisi kekurangan dengan token asli yang hampir tidak memiliki nilai eksternal. Mereka menyebut diri mereka solven sementara mereka menutupi kekurangan dengan token mereka sendiri tanpa nilai pasar yang sebenarnya. Kedua, small caps. Banyak exchange tidak memiliki likuiditas untuk itu. Mereka mengirim dana pengguna ke platform yang lebih besar dan mencerminkan buku pesanan. Model itu sendiri tidak dilarang, tetapi jarang dikomunikasikan. Untuk blue chips, Anda adalah exchange. Untuk small caps, Anda sebenarnya adalah broker. Tetapi pengguna tidak diberi tahu tentang itu." Menurut Budorin, ketidakjelasan itu berbahaya. Dia memperkirakan bahwa beberapa exchange menengah tidak akan bertahan pada tahun 2026. Transparansi versus privasi tetap menjadi pertempuran yang hilang Siapa yang berpikir bahwa self custody secara otomatis memberikan privasi, salah. Budorin sangat langsung tentang hal itu. Bahkan hardware wallet tidak memberikan perlindungan absolut jika pengguna sebelumnya meninggalkan jejak KYC. Dompet jauh lebih mudah dikaitkan daripada yang dipikirkan orang." Dia menyebutkan penyedia KYC yang mengelola sejumlah besar data sensitif. Dalam beberapa kasus, infrastruktur teknis berada di luar Eropa, yang menurutnya tetap tidak disorot dalam debat publik. Budorin jelas: crypto tidak menawarkan privasi standar. Kemudahan penggunaan memerlukan data, dan siapa yang ingin mempertahankan privasi harus mengontrol setiap detail dari pengaturan mereka. Baca selengkapnya → CORE.3 dan mengapa 'sentimen' tidak mengatakan apa-apa tentang risiko Budorin kesal dengan cara risiko dibahas dalam crypto. Mindshare Twitter, hype, dan aksi harga mendominasi. Pertanyaan fundamental menghilang ke latar belakang. "Ini membuat saya sedih bahwa mindshare di X adalah metrik utama." Dengan CORE.3, Hacken mencoba menerobos pola itu. Platform mengukur risiko berdasarkan probability of loss, kemungkinan bahwa pengguna benar-benar kehilangan uang. 99 persen proyek gagal. Mengapa kita berpura-pura bahwa pertumbuhan adalah yang paling penting?" CORE.3 menggabungkan data tentang keamanan, tata kelola, treasury, inflasi, dan struktur operasional. Bukan nasihat pembelian, tetapi kerangka risiko yang memungkinkan pengguna membandingkan proyek dalam kategori yang sama. Altcoin terbaik Lihat daftar kami dengan altcoin terbaik saat ini dan ikut untung! Apa altcoin terbaik pada tahun 2025? Federal Reserve baru saja menurunkan suku bunga, seperti yang diharapkan. CORE.3 dan mengapa 'sentimen' tidak mengatakan apa-apa tentang risiko Budorin kesal dengan cara risiko dibahas dalam crypto. Mindshare Twitter, hype, dan aksi harga mendominasi. Pertanyaan fundamental menghilang ke latar belakang. "Ini membuat saya sedih bahwa mindshare di X adalah metrik utama." Dengan CORE.3, Hacken mencoba menerobos pola itu. Platform mengukur risiko berdasarkan probability of loss, kemungkinan bahwa pengguna benar-benar kehilangan uang. 99 persen proyek gagal. Mengapa kita berpura-pura bahwa pertumbuhan adalah yang paling penting?" CORE.3 menggabungkan data tentang keamanan, tata kelola, treasury, inflasi, dan struktur operasional. Bukan nasihat pembelian, tetapi kerangka risiko yang memungkinkan pengguna membandingkan proyek dalam kategori yang sama. "Orang mulai memahami mengapa beberapa proyek tetap ada dan yang lain runtuh." Regulasi hanya bekerja bersama dengan sektor Alih-alih melihat regulator sebagai musuh, Hacken memilih kerja sama. Budorin menggambarkan gambaran yang tenang di mana pengawas hanya tertinggal, karena mereka tidak memiliki alat dan pengetahuan praktis yang tepat untuk menganalisis pola penipuan dalam crypto. "Mereka belajar dan kami membantu dalam hal itu." Hacken membangun alat pemantauan untuk proyek dengan lisensi dan bekerja sama dengan pengawas. Tidak ada standar global yang diberlakukan, tetapi penyelarasan langkah demi langkah. Dia tidak mengharapkan aturan global, tetapi pengakuan timbal balik antara negara. Compliance should be part of your infrastructure, not a last-minute checkbox. At the #HackenTRUSTSummit, we explored "Compliance-by-Design" through the BMA stablecoin supervision use case – with insights from @chainlink, Apex Group & @blupryntco, and @novnis_, our CEO &… pic.twitter.com/TDwkOV7Jav — Extractor by Hacken (@extractor_web3) January 2, 2026 Kesuksesan berarti menjembatani antara token dan saham Melihat ke depan, Budorin sangat ambisius. Dia melihat masa depan di mana perusahaan crypto dengan omset nyata mengambil langkah ke pasar publik, tanpa mengabaikan pemegang token mereka. HAI Group sedang mengerjakan konstruksi di mana utility token dapat dikonversi menjadi saham, dengan IPO di bursa tradisional dan pencatatan simultan di platform crypto besar. "Kami ingin menunjukkan bahwa ini bisa. Bahwa ini adalah jalur baru." Jika itu berhasil, dia melihat 2026 sebagai tahun di mana crypto menjadi dewasa. Kepercayaan memerlukan visibilitas Percakapan dengan Budorin berputar di sekitar visibilitas sebagai prasyarat yang sulit. Dengan terbuka tentang cara kerja, risiko, dan keterbatasan mereka, proyek memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan yang lebih baik. Transparansi dengan demikian menjadi instrumen praktis untuk pengguna. Menurut Budorin, sektor bergeser tepat melalui dinamika itu. Pengguna membandingkan, bertanya, dan pergi ketika jawaban tidak ada. Proyek yang merespons hal itu terus membangun, sementara yang lain kehilangan relevansi mereka.

