Kripto Menguat pada Penyebaran Modal Januari karena Fokus Beralih ke Data Pekerjaan AS: Laser Digital

Pasar kripto telah mencatatkan awal yang solid untuk tahun baru, didukung oleh penempatan modal yang diperbarui dan sentimen yang membaik, menurut Laser Digital dalam komentar pasar terbarunya.

Selama akhir pekan, Bitcoin naik dari level $87.000 menjadi sekitar $93.000 sementara Ether naik dari sekitar $2.970 menjadi $3.200. Sebelumnya, Bitcoin diperdagangkan sekitar $92.966, naik sekitar 1,8% selama 24 jam terakhir, memperpanjang pemulihan awal Januari setelah Desember yang volatil.

Laser Digital mengatakan pergerakan tersebut kemungkinan mencerminkan kombinasi dinamika akhir tahun dan posisi baru. Tekanan jual Desember, yang sering dikaitkan dengan pemanenan kerugian pajak, tampaknya telah memudar, sementara Januari telah membawa modal baru kembali ke pasar.

Permintaan institusional juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan ETF Bitcoin spot mencatat arus masuk pada 2 Januari setelah arus keluar berturut-turut sepanjang sebagian besar Desember.

Aktivitas derivatif memperkuat nada bullish. Desk mencerminkan posisi opsi pada akhir tahun, termasuk sekitar 3.000 lot opsi call Bitcoin akhir Januari yang diperdagangkan pada hari terakhir Desember, menunjukkan ekspektasi harga yang lebih tinggi hingga awal 2026.

Asia Memimpin saat Trader Memantau Sesi AS

Aksi harga dalam beberapa minggu terakhir telah mengikuti pola yang familiar dengan kinerja kuat selama jam perdagangan Asia dan tindak lanjut yang lebih lemah selama sesi AS. Laser Digital mengatakan pergeseran dalam dinamika ini akan menjadi sinyal penting bagi pasar.

Beberapa sesi AS yang kuat dapat terbukti konstruktif, berpotensi menarik investor yang menunggu kembali ke aset berisiko. Dari perspektif teknis, desk menunjuk $95.000 sebagai level resistensi kunci untuk Bitcoin. Penembusan tegas di atas area tersebut dapat memicu momentum kenaikan lebih lanjut, sementara kegagalan untuk melakukannya dapat membuat harga tetap terikat dalam kisaran jangka pendek.

Data Pekerjaan Menjadi Pusat Perhatian

Faktor makro kini menjadi fokus utama. Minggu ini menghadirkan serangkaian data pasar tenaga kerja AS, yang memuncak pada laporan non-farm payrolls Jumat. Ekspektasi konsensus memperkirakan penambahan pekerjaan utama sekitar 55.000 dan tingkat pengangguran 4,5%.

Laser Digital memperkirakan tingkat pengangguran lebih penting daripada angka pekerjaan utama, menggemakan perilaku pasar baru-baru ini. Dengan pemotongan suku bunga Januari hampir tidak diperhitungkan, laporan yang lebih lemah dari yang diharapkan dapat mendorong yield lebih rendah karena pasar menilai kembali jalur kebijakan moneter.

Namun, tingkat pengangguran yang lebih tinggi dapat membebani aset berisiko, karena investor sebagian besar diposisikan untuk hasil "Goldilocks" bagi ekonomi AS.

Sentimen Membaik saat Fundamental Bertahan

Sentimen yang lebih luas di seluruh aset digital juga telah membaik. Petr Kozyakov, co-founder dan CEO Mercuryo, mengatakan investor kembali ke kripto saat mereka memposisikan diri untuk tahun mendatang.

"Pasar cryptocurrency berada di zona hijau karena investor menambahkan emas digital ke portofolio mereka," kata Kozyakov, mencatat kekuatan baru di Bitcoin di samping keuntungan di Ethereum dan Solana.

Dia menambahkan bahwa meskipun sentimen melemah akhir tahun lalu, fundamental tetap utuh, didukung oleh pertumbuhan berkelanjutan dalam infrastruktur yang mendasari dan peningkatan likuiditas di area seperti stablecoin.

Ketegangan geopolitik tetap menjadi risiko latar belakang, tetapi reaksi pasar sejauh ini telah diredam. Laser Digital memperingatkan bahwa efek spillover masih dapat muncul, terutama di wilayah yang sudah berada di bawah tekanan, menjaga ketidakpastian makro tetap kuat saat 2026 berlangsung.