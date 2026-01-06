Memecoin Bangkit dari Keterpurukan Setelah Mencapai Titik Terendah Historis, Kata CryptoQuant

Memecoin telah bangkit kembali menyusul kejatuhan bersejarah yang mendorong pangsa pasar mereka ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Desember 2025.

Sektor ini telah menambahkan lebih dari $8 miliar dalam kapitalisasi pasar sejak awal 2026, dengan token-token utama mencatat keuntungan dua digit yang mengejutkan para trader.

Sumber: CoinGecko

Pembalikan mendadak ini terjadi setelah satu tahun yang ditandai dengan menurunnya minat dan menyusutnya valuasi.

Data CryptoQuant menunjukkan bahwa dominasi memecoin di pasar altcoin mencapai titik terendah bersejarah pada Desember 2025, turun menjadi 3,2% dari 11% pada November 2024.

Sumber: CryptoQuant

Terakhir kali metrik ini mencapai kedalaman seperti itu mendahului reli memecoin yang masif, menunjukkan pemulihan saat ini bisa menandai awal dari siklus spekulatif lainnya.

Pasar Pulih dengan Kuat Setelah Kemerosotan Liburan

PEPE memimpin pergerakan dengan keuntungan 65% year-to-date, naik 34% dalam periode 24 jam tunggal. BONK juga melonjak 49% sementara FLOKI melompat 40%.

Volume perdagangan mencapai $9 miliar karena likuidasi short memperkuat pergerakan harga.

Reli dimulai segera setelah periode liburan, ketika trader biasanya mempertahankan posisi hati-hati.

Volatilitas yang lebih rendah pada Bitcoin menciptakan ruang bagi aset spekulatif untuk menarik modal.

Faktanya, selama periode yang sama, Bitcoin telah membuka lembaran baru, memulai tahun dengan menembus resistensi $90K dan saat ini diperdagangkan sekitar $93.000.

Sumber: TradingView

Dogecoin menembus tren turun multi-tahun dengan keuntungan lebih dari 20% sementara Shiba Inu menambah 18,9% dalam seminggu.

Data on-chain mengkonfirmasi akumulasi yang diperbarui pada PUMP, BONK, dan FLOKI karena interaksi wallet meningkat tajam.

Sentimen sosial berubah secara dramatis karena PEPE menambahkan sekitar $3 miliar ke kapitalisasi pasarnya dalam satu hari.

Volume perdagangan token tersebut melampaui rata-rata pasar yang lebih luas lebih dari tiga kali, mencerminkan minat spekulatif yang intens.

Ketakutan kehilangan kesempatan menyebar dengan cepat di seluruh platform kripto karena trader yang berada di pinggir bergegas untuk menangkap momentum.

Dominasi Platform Membentuk Pemulihan Sektor

Menurut laporan Messari, Pump.fun terus mendominasi ekosistem token Solana, menyumbang 70-77% dari peluncuran baru dan hingga 25% dari transaksi jaringan harian.

Lebih dari 13 juta token telah dibuat melalui platform tersebut sejak awal 2024, mewakili lebih dari sepertiga dari semua token di Solana.

Platform ini telah menghasilkan lebih dari $866 juta dalam pendapatan seumur hidup sambil mengarahkan hampir semua biaya harian ke arah buyback yang telah menghapus sekitar 8% dari pasokan beredar PUMP.

Sumber: Messari

Meskipun munculnya launchpad pesaing, memecoin independen masih menguasai 86,2% dari total kapitalisasi pasar, menurut Laporan State of Memecoins 2025 CoinGecko.

Token berbasis launchpad mencapai puncaknya di 20,5% pangsa pasar pada Januari 2025 sebelum menurun, menunjukkan peluncuran akar rumput mempertahankan dukungan komunitas yang lebih kuat.

Memecoin bertema anjing mempertahankan dominasi di 39,5% dari sektor ini tidak termasuk Dogecoin, meskipun token katak dan kucing seperti PEPE, POPCAT, dan MEW juga telah menarik perhatian.

Sumber: CoinGecko

Minat geografis tetap terkonsentrasi di Amerika Serikat, yang menyumbang 30% dari tampilan halaman terkait memecoin pada November 2025, naik dari 20% di awal tahun.

Sumber: CoinGecko

Tujuh dari sepuluh negara yang paling tertarik berasal dari pasar berkembang, secara kolektif mewakili 38% dari total minat, mencerminkan partisipasi ritel yang kuat di wilayah dengan akses mobile-first.

Analis Mengamati Pola Historis untuk Panduan

Pengaturan saat ini mencerminkan kondisi di akhir 2020 yang mendahului ledakan memecoin 2021.

Desember yang tenang ditandai dengan volume rendah memberi jalan pada keuntungan Januari yang tajam yang didorong oleh pemanenan rugi pajak pasca dan selera spekulatif yang diperbarui.

Siklus itu akhirnya mendorong kapitalisasi pasar sektor dari di bawah $10 miliar menjadi lebih dari $100 miliar.

Beberapa analis memproyeksikan sektor ini bisa mencapai $69 miliar dalam kapitalisasi pasar selama Q1 2026 jika momentum saat ini bertahan.

Stabilitas Bitcoin yang berkelanjutan bisa memberikan fondasi untuk reli yang diperpanjang karena trader merotasi modal ke dalam aset beta-tinggi.

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan. Pergerakan ini bisa terbukti menjadi jebakan bullish jika volume perdagangan memudar atau tekanan makroekonomi meningkat.

Saat ini, metrik kunci yang perlu diperhatikan termasuk pertumbuhan open interest dan pergeseran modal ke arah aset berisiko lebih tinggi.

Jika partisipasi ritel menguat, 2026 bisa berlangsung mirip dengan lonjakan memecoin 2021, meskipun volatilitas yang meningkat kemungkinan akan terus berlanjut.