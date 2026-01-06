Ripple bermitra dengan bank-bank terkemuka Jepang untuk mendorong adopsi XRP Ledger

Ripple Labs telah mengonfirmasi kolaborasinya dengan institusi keuangan besar Jepang untuk meluncurkan program inovasi berprofil tinggi yang bertujuan memprofesionalkan ekosistem XRP Ledger (XRPL).

Ripple akan berkolaborasi dengan Mizuho Bank, SMBC Nikko, dan Securitize Japan untuk mempercepat adopsi XRP Ledger (XRPL) di seluruh ekosistem keuangan Jepang. Dalam pengumuman mereka, para mitra menyatakan bahwa mereka akan mendukung startup yang berinovasi dalam tokenisasi aset dunia nyata, stablecoin, dan infrastruktur pembayaran dan kredit.

Raksasa keuangan Jepang menyelamatkan XRPL dari keruntuhan

Keterlibatan Mizuho Bank akan memberikan lebih banyak legitimasi dan skala pada rencana Ripple. Ini memulihkan kepercayaan pada kemampuan XRP Ledger untuk menangani kasus penggunaan dunia nyata seperti pembayaran lintas batas dan pengelolaan likuiditas.

SMBC Nikko, cabang perbankan investasi dari Sumitomo Mitsui Financial Group, akan memperkuat momentum dengan menghubungkan infrastruktur blockchain dengan keahlian pasar modal yang mendalam.

Securitize Japan akan menambahkan lapisan tokenisasi ke XRP Ledger, sekaligus memperluas fungsinya untuk mencakup infrastruktur keuangan full-stack.

Christina Chan, direktur senior pertumbuhan pengembang di RippleX, menyatakan, "Jepang menawarkan peluang luar biasa untuk inovasi blockchain, didukung oleh kerangka regulasi yang berpikiran maju dan kumpulan talenta yang mendalam."

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi XRP ledger karena data dari DefiLlama mengungkapkan bahwa Total Value Locked (TVL) pada XRPL telah anjlok dari puncak Juli sebesar $120 juta menjadi hanya $62 juta. Penurunan 50% menunjukkan modal likuid meninggalkan protokol DeFi jaringan.



Dalam perlombaan tokenisasi aset, XRPL saat ini menempati peringkat kesembilan secara global dengan aset sekitar $213 juta. Ini tertinggal jauh di belakang pemimpin pasar seperti Ethereum dan pesaing Layer-1 yang lebih baru yang telah meraup bagian terbesar dari pasar RWA pada tahun 2025.

Jepang memposisikan diri untuk menerima kripto

Langkah Ripple mengikuti cetak biru reformasi pajak Jepang 2026, yang menerapkan pengurangan pajak kripto yang signifikan menjadi tarif tetap 20%. Keuntungan aset kripto di negara tersebut sebelumnya dikenakan pajak hingga 55%.

Menurut laporan, pergeseran pajak akan mengkategorikan kripto di bawah kerangka kerja terpisah. Ini diharapkan membuka jalan untuk kemungkinan penerapan perpajakan terpisah untuk keuntungan dari perdagangan kripto spot, transaksi derivatif, dan exchange-traded funds (ETF) terkait kripto.

Untuk kerugian yang timbul dari pembelian dan penjualan mata uang virtual, sistem pengurangan carryover tiga tahun akan diterapkan. Ini berarti bahwa kerugian dapat dibawa ke depan dan dikurangkan selama tiga tahun mulai dari 2026.

Jepang membuka pintu untuk investment trust terkait kripto dan memperluas ambisi ETF-nya. Setelah meluncurkan ETF XRP pertamanya, negara tersebut dilaporkan sedang menjajaki dana tambahan yang melacak aset digital yang disetujui.

Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama telah berkomitmen untuk memberikan bantuan formal dalam mengintegrasikan kripto ke dalam infrastruktur keuangan yang ada di negara tersebut. Dia memuji bursa kripto sebagai institusi kunci dari interaksi antara investor dan aset digital berbasis blockchain.

XRP melonjak pada arus masuk ETF, persetujuan regulasi Timur Tengah

XRP Ripple naik 4,6% dalam 24 jam terakhir, memperpanjang keuntungan mingguan 17,6%. Reli XRP dikaitkan dengan pendalaman pool likuiditas Asia dan penawaran institusional yang didorong ETF.

Stablecoin Ripple, RLUSD, mendapat persetujuan dari Financial Services Regulatory Authority (FSRA) Abu Dhabi dan Dubai Financial Services Authority (DFSA). Ini mengikuti perluasan lisensi MPI Ripple di Singapura, memperdalam koridor pembayaran kawasan Asia-Pasifik (APAC) dan Timur Tengah Afrika Utara (MENA).

ETF XRP spot AS juga mencatat arus masuk $13,6 juta pada hari Minggu. Kepemilikan ETF sekarang setara dengan 6,9% dari pasokan beredar XRP.

Sementara itu, XRP juga mencapai skor likuiditas 678 di Upbit, dengan volume $207 juta, menyumbang 17,17% dari total bursa. Ini mencerminkan aktivitas perdagangan Asia yang terkonsentrasi mendukung utilitas XRP untuk pembayaran. Koin tersebut sekarang diperdagangkan di $2,18.

