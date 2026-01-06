BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Soneium dan JukeBlox menghadirkan koleksi digital berbasis musik sepenuhnya on-chain untuk memungkinkan kepemilikan sejati, monetisasi langsung, dan pengalaman Web3 yang berfokus pada kreator.Soneium dan JukeBlox menghadirkan koleksi digital berbasis musik sepenuhnya on-chain untuk memungkinkan kepemilikan sejati, monetisasi langsung, dan pengalaman Web3 yang berfokus pada kreator.

Soneium dan JukeBlox Menghadirkan Koleksi Digital Berbasis Musik Sepenuhnya OnChain

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/06 03:10
music-1 main

Soneium, ekosistem Web3 Generasi Berikutnya yang berfokus pada Budaya, hiburan, dan ekspresi kreatif melalui pengalaman digital interaktif, telah mengumumkan kemitraan terobosannya dengan JukeBlox, aplikasi terdesentralisasi (dApp) bertenaga musik yang mengubah musik menjadi aset digital onchain sepenuhnya. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah mengubah semua koleksi digital berbasis musik menjadi sepenuhnya onchain dengan kepemilikan lengkap dan monetisasi langsung dalam ekosistem Soneium.

Pada dasarnya, kedua platform dibangun untuk kreativitas dalam domain musik dan hiburan. Karena musik selalu memainkan peran penting dalam mengekspresikan emosi seseorang dan memungkinkan mereka mencapai katarsis untuk kepuasan mental mereka. Jadi, kolaborasi ini jauh lebih penting dan memiliki dampak yang kuat pada kesehatan mental manusia. Soneium telah mengungkapkan berita ini melalui akun media sosial resmi X mereka.

Menggerakkan Era Baru Kepemilikan Musik OnChain

Dalam aliansi Soneium dan JukeBlox, JukeBlox secara aktif memberdayakan para kreator dan kolektor untuk menjelajahi, menerbitkan, dan menikmati aset digital bertenaga musik sepenuhnya onchain. Di sisi lain, Soneium sepenuhnya terlibat dalam ekspresi budaya dan identitas budaya para seniman dan kreator. Selain itu, musik berbasis Web3 ini dapat menghasilkan peluang penghasilan besar bagi para kreator dan seniman.

Dengan integrasi ini, seniman dan kreator akan dapat menjual dan berdagang langsung dengan penggemar tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sekarang, penciptaan musik ke depan tidak hanya terbatas pada hiburan, tetapi juga sumber penghasilan dan aset digital.

Soneium dan JukeBlox Mendefinisikan Ulang Penciptaan Aset Digital

Kolaborasi Soneium dan JukeBlox membuka banyak peluang bagi para kreator global untuk melacak dan membuat visualisasi yang jelas untuk aset digital. Selain itu, interaksi ini mengurangi upaya kreator dan pengembang untuk mendapatkan penghasilan, bahkan juga menghadirkan keunggulan ekstra dalam hiburan. Singkatnya, ini adalah kesempatan unik bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan sambil merasakan pengalaman aset digital berbasis Web3.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20