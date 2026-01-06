Soneium dan JukeBlox Menghadirkan Koleksi Digital Berbasis Musik Sepenuhnya OnChain

Soneium, ekosistem Web3 Generasi Berikutnya yang berfokus pada Budaya, hiburan, dan ekspresi kreatif melalui pengalaman digital interaktif, telah mengumumkan kemitraan terobosannya dengan JukeBlox, aplikasi terdesentralisasi (dApp) bertenaga musik yang mengubah musik menjadi aset digital onchain sepenuhnya. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah mengubah semua koleksi digital berbasis musik menjadi sepenuhnya onchain dengan kepemilikan lengkap dan monetisasi langsung dalam ekosistem Soneium.

Pada dasarnya, kedua platform dibangun untuk kreativitas dalam domain musik dan hiburan. Karena musik selalu memainkan peran penting dalam mengekspresikan emosi seseorang dan memungkinkan mereka mencapai katarsis untuk kepuasan mental mereka. Jadi, kolaborasi ini jauh lebih penting dan memiliki dampak yang kuat pada kesehatan mental manusia. Soneium telah mengungkapkan berita ini melalui akun media sosial resmi X mereka.

Menggerakkan Era Baru Kepemilikan Musik OnChain

Dalam aliansi Soneium dan JukeBlox, JukeBlox secara aktif memberdayakan para kreator dan kolektor untuk menjelajahi, menerbitkan, dan menikmati aset digital bertenaga musik sepenuhnya onchain. Di sisi lain, Soneium sepenuhnya terlibat dalam ekspresi budaya dan identitas budaya para seniman dan kreator. Selain itu, musik berbasis Web3 ini dapat menghasilkan peluang penghasilan besar bagi para kreator dan seniman.

Dengan integrasi ini, seniman dan kreator akan dapat menjual dan berdagang langsung dengan penggemar tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sekarang, penciptaan musik ke depan tidak hanya terbatas pada hiburan, tetapi juga sumber penghasilan dan aset digital.

Soneium dan JukeBlox Mendefinisikan Ulang Penciptaan Aset Digital

Kolaborasi Soneium dan JukeBlox membuka banyak peluang bagi para kreator global untuk melacak dan membuat visualisasi yang jelas untuk aset digital. Selain itu, interaksi ini mengurangi upaya kreator dan pengembang untuk mendapatkan penghasilan, bahkan juga menghadirkan keunggulan ekstra dalam hiburan. Singkatnya, ini adalah kesempatan unik bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan sambil merasakan pengalaman aset digital berbasis Web3.