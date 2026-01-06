Marmon Rail memperkenalkan Transco Rail Services yang menyatukan UTLX Field Services, Procor Field Services dan Transco Fixed Repair Shops di bawah satu nama

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Marmon Rail hari ini memperkenalkan Transco Rail Services, identitas perbaikan terpadu dalam keluarga Marmon Rail yang menyatukan UTLX Field Services, Procor Field Services, dan Transco Fixed Repair Shops di bawah satu nama. Hasilnya memberikan pemilik gerbong kereta dan pengirim mitra tunggal dengan merek yang jelas untuk perbaikan bengkel, program perbaikan di lokasi, perbaikan gerbong kereta bergerak, dan pembersihan mobil tangki bergerak—disampaikan dengan standar keselamatan, kepatuhan, dan kualitas yang sama yang telah diandalkan pelanggan.

"Pelanggan telah meminta cara yang lebih sederhana untuk terlibat dengan jaringan kami," kata Bob Nelson, Group President, Transco Rail Services. "Transco Rail Services menjawab hal itu dengan satu identitas, satu standar, dan akuntabilitas yang jelas—sehingga lebih mudah untuk menjadwalkan pekerjaan, mengurangi perpindahan, dan menjaga armada tetap beroperasi."

Identitas baru ini memperkuat pendekatan terintegrasi yang sudah ada di seluruh Amerika Utara: pelanggan dapat mengonfigurasi kombinasi yang tepat dari dukungan di lokasi dan kapasitas bengkel tetap untuk memenuhi kebutuhan armada unik mereka—sekarang di bawah satu nama yang membuat bisnis lebih mudah.

"Saat kami meluncurkan nama baru ini, yang tidak berubah adalah orang-orang dan praktik di baliknya," kata Craig Rioux, President, Transco Shop Services "Program keselamatan kami dan prosedur kualitas yang disiplin tetap menjadi fondasi dari setiap pekerjaan yang kami lakukan—tanpa pengecualian."

UTLX dan Procor tetap menjadi merek Marmon Rail untuk manufaktur, layanan leasing penuh, dan perbaikan armada sewaan. Transco Rail Services akan terus memberikan layanan perbaikan di lokasi dan bergerak untuk armada UTLX PROX—menyederhanakan keterlibatan sambil mempertahankan standar yang sama ketat untuk keselamatan, kepatuhan, dan kinerja.

"Ini tentang kejelasan, bukan gangguan," kata Jay McGill, President, On-Site and Mobile Services. "Transco Rail menetapkan identitas perbaikan tunggal yang bertanggung jawab untuk operasi di lokasi dan bergerak kami. Kami akan terus menyediakan layanan perbaikan untuk armada UTLX dan Procor sambil juga mendukung komunitas pemilik gerbong kereta yang lebih luas—disampaikan dengan kesederhanaan yang lebih besar lagi."

Efektif 1 Januari, perusahaan mulai menggunakan Transco Rail Services di semua komunikasi dan pelanggan dapat mengharapkan untuk melihat logo baru organisasi secara bertahap di seragam karyawan dan fasilitas.

Tentang Transco Rail Services

Transco Rail Services menyediakan dukungan dan jangkauan yang tak tertandingi bagi pelanggannya di seluruh Amerika Utara melalui berbagai lokasi perbaikan – 13 bengkel tetap layanan lengkap dan lebih dari 100 fasilitas perbaikan di lokasi dan bergerak. Membangun dari pengalaman teknis dan regulasi selama beberapa dekade, Transco Rail Services memberikan rangkaian lengkap layanan perbaikan, termasuk inspeksi dan kualifikasi, perbaikan berjalan, pekerjaan bengkel berat dan pembersihan mobil tangki, untuk mobil tangki dan gerbong barang dari semua produsen.



www.TranscoRail.com

Tentang Marmon Rail

Marmon Rail adalah jaringan perusahaan kereta api khusus, termasuk Transco Rail Services, yang menyediakan solusi kereta api komprehensif end-to-end di seluruh Amerika Utara. Portofolio merek terpercaya kami memberikan rangkaian lengkap layanan, termasuk perbaikan bergerak, konstruksi jalur, leasing dan manufaktur mobil tangki, penggerak gerbong kereta, dan operasi switching di pabrik. Marmon Rail adalah bagian dari Marmon Holdings, perusahaan Berkshire Hathaway. www.MarmonRail.com

