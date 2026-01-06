BursaDEX+
Lonjakan 9% XRP memimpin kripto saat bitcoin naik ke level tertinggi 6 minggu mendekati $95,000

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 04:20
Lonjakan 9% XRP memimpin kripto saat bitcoin naik ke level tertinggi 6 minggu mendekati $95.000

Bakkt, Figure dan Hut 8 termasuk di antara banyak saham terkait kripto yang mencatat kenaikan persentase dua digit.

Oleh Helene Braun|Diedit oleh Stephen Alpher
Diperbarui 5 Jan 2026, 8:32 malam Diterbitkan 5 Jan 2026, 8:20 malam
XRP memimpin lonjakan kripto pada hari Senin (CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Bitcoin melonjak lebih dari 3% pada hari Senin ke level tertinggi sejak pertengahan November, mendekati angka kunci $95.000.
  • XRP memimpin reli kripto dengan kenaikan 9% setelah menembus resistensi dengan volume yang kuat.
  • Ini adalah awal yang baik untuk tahun 2026, tetapi bitcoin belum sepenuhnya aman, kata seorang analis.

Bitcoin BTC$92.457,12 naik ke level tertinggi sejak pertengahan November, memperoleh lebih dari 3% menjadi $94.400 selama sesi perdagangan hari Senin, kemajuan persentase terbesar dalam lebih dari sebulan.

Reli tersebut, yang membawa aset lebih dekat ke $95.000 — dipandang oleh beberapa analis sebagai level kunci untuk mendapatkan momentum lebih lanjut — dipimpin oleh XRP$2,3146. Setelah menembus resistensi kunci semalaman, XRP menambah pergerakannya selama hari perdagangan AS, naik 9% menjadi sedikit di bawah $2,32, juga yang terkuat sejak pertengahan November.

Saham terkait kripto — banyak yang mengalami penjualan tanpa henti di akhir tahun 2025 — mengalami kenaikan tajam secara menyeluruh.

Coinbase (COIN), yang menerima peningkatan peringkat menjadi beli dari Goldman Sachs di awal hari, naik hampir 9% sementara Strategy (MSTR) dan Robinhood (HOOD) naik masing-masing 5% dan 6%.

Di antara beberapa nama yang lebih kecil, Bakkt (BKKT) terbang 30% lebih tinggi, sementara Figure (FIGR) menambah 20%. Penambang Bitcoin Hut 8 (HUT), yang peralihan ke infrastruktur AI membuka jalan untuk kemajuan signifikan pada tahun 2025, naik 15% pada hari Senin, hampir mencapai $60 per saham. Investor jangka panjang mungkin menargetkan rekor tertinggi saham (disesuaikan split) tahun 2021 sebesar $76.

Saham AS juga lebih tinggi pada hari Senin, dipimpin oleh kenaikan 1,4% Dow. Nasdaq dan S&P 500 naik lebih sederhana 0,7%. Logam mulia tetap volatil, dengan tren naik yang mencolok. Perak naik 7% dan emas 3%.

Belum sepenuhnya aman

Bitcoin, yang turun lebih dari 6% pada tahun 2025, mungkin siap untuk comeback pada tahun 2026, menurut Lukman Otunuga, analis pasar senior di FXTM. Setelah tahun 2025 yang menantang, penurunan suku bunga dan penipisan pasokan BTC yang diperdagangkan secara aktif dapat menciptakan kondisi untuk pemulihan, katanya, menunjuk pada pemegang jangka panjang yang menyimpan koin di luar bursa sebagai faktor yang dapat memperketat pasokan dan mendukung harga.

Namun, dia memperingatkan beberapa hambatan. Persyaratan pelaporan pajak baru di AS dapat meredam partisipasi ritel, dan keputusan regulasi yang menargetkan perusahaan berbasis kripto tetap menjadi risiko. Dari sisi teknis, Otunuga mengatakan pergerakan yang berkelanjutan di atas $100.000 dapat menghidupkan kembali ambisi rekor tertinggi, sementara penurunan di bawah ambang batas tersebut dapat membuat bitcoin rentan terhadap penurunan yang lebih dalam, dengan level dukungan di sekitar $77.500 dan $54.000.

Berita BitcoinBerita XRPRingkasan Pasar

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin merebut pangsa rekor volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun volume perdagangan total pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuat dalam catatan.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat aset utama mengalami pergantian yang lebih lemah.
  • Bahkan ketika volume kripto secara keseluruhan melunak di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas baseline yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.
Lihat Laporan Lengkap

