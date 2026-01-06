Lonjakan 9% XRP memimpin kripto saat bitcoin naik ke level tertinggi 6 minggu mendekati $95.000

Bitcoin BTC$92.457,12 naik ke level tertinggi sejak pertengahan November, memperoleh lebih dari 3% menjadi $94.400 selama sesi perdagangan hari Senin, kemajuan persentase terbesar dalam lebih dari sebulan.

Reli tersebut, yang membawa aset lebih dekat ke $95.000 — dipandang oleh beberapa analis sebagai level kunci untuk mendapatkan momentum lebih lanjut — dipimpin oleh XRP$2,3146. Setelah menembus resistensi kunci semalaman, XRP menambah pergerakannya selama hari perdagangan AS, naik 9% menjadi sedikit di bawah $2,32, juga yang terkuat sejak pertengahan November.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH Jangan lewatkan cerita lainnya. Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter Daftarkan saya Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Saham terkait kripto — banyak yang mengalami penjualan tanpa henti di akhir tahun 2025 — mengalami kenaikan tajam secara menyeluruh.

Coinbase (COIN), yang menerima peningkatan peringkat menjadi beli dari Goldman Sachs di awal hari, naik hampir 9% sementara Strategy (MSTR) dan Robinhood (HOOD) naik masing-masing 5% dan 6%.

Di antara beberapa nama yang lebih kecil, Bakkt (BKKT) terbang 30% lebih tinggi, sementara Figure (FIGR) menambah 20%. Penambang Bitcoin Hut 8 (HUT), yang peralihan ke infrastruktur AI membuka jalan untuk kemajuan signifikan pada tahun 2025, naik 15% pada hari Senin, hampir mencapai $60 per saham. Investor jangka panjang mungkin menargetkan rekor tertinggi saham (disesuaikan split) tahun 2021 sebesar $76.

Saham AS juga lebih tinggi pada hari Senin, dipimpin oleh kenaikan 1,4% Dow. Nasdaq dan S&P 500 naik lebih sederhana 0,7%. Logam mulia tetap volatil, dengan tren naik yang mencolok. Perak naik 7% dan emas 3%.

Belum sepenuhnya aman

Bitcoin, yang turun lebih dari 6% pada tahun 2025, mungkin siap untuk comeback pada tahun 2026, menurut Lukman Otunuga, analis pasar senior di FXTM. Setelah tahun 2025 yang menantang, penurunan suku bunga dan penipisan pasokan BTC yang diperdagangkan secara aktif dapat menciptakan kondisi untuk pemulihan, katanya, menunjuk pada pemegang jangka panjang yang menyimpan koin di luar bursa sebagai faktor yang dapat memperketat pasokan dan mendukung harga.

Namun, dia memperingatkan beberapa hambatan. Persyaratan pelaporan pajak baru di AS dapat meredam partisipasi ritel, dan keputusan regulasi yang menargetkan perusahaan berbasis kripto tetap menjadi risiko. Dari sisi teknis, Otunuga mengatakan pergerakan yang berkelanjutan di atas $100.000 dapat menghidupkan kembali ambisi rekor tertinggi, sementara penurunan di bawah ambang batas tersebut dapat membuat bitcoin rentan terhadap penurunan yang lebih dalam, dengan level dukungan di sekitar $77.500 dan $54.000.