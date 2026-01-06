Rep. Torres Mengusulkan RUU untuk Melarang Taruhan oleh Pejabat Terpilih AS

TLDR

Rep. Ritchie Torres sedang mempersiapkan legislasi untuk melarang pejabat pemerintah menggunakan pasar prediksi yang terkait dengan hasil politik, menyusul taruhan kontroversial yang melibatkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Seorang pengguna Polymarket memperoleh keuntungan lebih dari $400.000 dengan bertaruh pada kepergian Maduro tepat sebelum penangkapannya dilaporkan.

RUU untuk Melarang Perdagangan Orang Dalam di Pasar Prediksi

Rep. Torres berencana memperkenalkan Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026 untuk membatasi penggunaan platform prediksi oleh pejabat federal. RUU yang diusulkan akan melarang pejabat terpilih, pejabat politik yang ditunjuk, dan pegawai cabang eksekutif untuk bertaruh di pasar yang terkait dengan tindakan pemerintah.

RUU ini juga akan melarang mereka menggunakan informasi nonpublik untuk melakukan perdagangan atau memperoleh keuntungan dari wawasan yang terkait dengan tugas resmi mereka. Seorang juru bicara mengkonfirmasi bahwa RUU ini bertujuan untuk mencegah manipulasi atau penyalahgunaan data istimewa untuk keuntungan finansial. Inisiatif ini mengikuti pengungkapan tentang taruhan $30.000 pada kepergian Maduro yang menghasilkan lebih dari $436.000 keesokan harinya.

Taruhan tersebut ditempatkan melalui Polymarket, pasar prediksi berbasis blockchain, satu hari sebelum penangkapan Maduro dilaporkan. Waktunya menimbulkan pertanyaan apakah petaruh memiliki pengetahuan sebelumnya tentang peristiwa politik tersebut. RUU ini berusaha menghilangkan konflik semacam itu dengan menciptakan batasan yang jelas untuk aktivitas pasar pejabat publik.

Peran dan Reaksi Polymarket

Polymarket saat ini tidak memiliki aturan terhadap perdagangan orang dalam dan tidak melarang taruhan dari orang dalam pemerintah. CEO Shayne Coplan sebelumnya membela model ini, menyarankan bahwa insentif pasar dapat mendorong transparansi informasi.

"Yang keren tentang Polymarket adalah menciptakan insentif finansial bagi orang untuk mengungkapkan informasi," kata Coplan. Namun, waktu dan ukuran taruhan Nicolas Maduro memicu pengawasan dari pembuat undang-undang dan pesaing di ruang prediksi. Polymarket belum memberikan komentar tentang legislasi yang diusulkan.

Platform ini terus menyelenggarakan berbagai pasar politik tanpa mekanisme yang dinyatakan untuk memverifikasi afiliasi pengguna atau akses ke informasi. Perusahaan tetap mendapat perhatian regulasi setelah tindakan penegakan sebelumnya dari Commodity Futures Trading Commission. Sikapnya berbeda dengan operator lain di ruang tersebut.

Kalshi Mempertahankan Larangan Perdagangan Orang Dalam

Tidak seperti Polymarket, Kalshi memberlakukan kebijakan yang membatasi perdagangan dari individu yang mempengaruhi hasil pasar. Menurut Kalshi, seorang pejabat pemerintah akan diblokir untuk melakukan perdagangan Maduro berdasarkan ketentuan mereka.

Perusahaan melarang "pembuat keputusan" yang memiliki pengaruh terhadap hasil suatu peristiwa untuk berpartisipasi di pasar terkait. Elisabeth Diana, juru bicara Kalshi, mengatakan platform tersebut mendukung upaya untuk mencegah perdagangan orang dalam. Dia menyatakan, "Kami sudah melarang aktivitas yang dikutipnya dan mendukung cara untuk mencegah jenis aktivitas ini."

Kalshi mengklaim memiliki perlindungan untuk memantau perdagangan yang tidak tepat dan secara rutin meninjau transaksi untuk memastikan kepatuhan. Perusahaan juga memerlukan verifikasi identitas yang dapat mengungkapkan afiliasi pemerintah. Kalshi menyatakan keterbukaan terhadap tinjauan legislatif tetapi menekankan bahwa kebijakan yang ada sudah mencerminkan maksud RUU tersebut.

