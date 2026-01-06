Prediksi Harga Bitcoin: BTC Menguji Resistensi $94K saat Aliran Masuk Binance dan Permintaan ETF Menuju $100K

Mata uang kripto telah mempertahankan momentum naik yang stabil dalam beberapa pekan terakhir. Permintaan institusional, ditambah dengan arus masuk terkait likuidasi short, telah berkontribusi pada konsolidasi terkini di atas $90.000. Analis mencatat bahwa higher lows dan arus masuk ETF yang konsisten mendukung kerangka kerja bullish yang hati-hati untuk outlook jangka pendek Bitcoin.

BTC Berkonsolidasi di Dekat Resistance Kunci

Bitcoin diperdagangkan di dekat $93.790, naik 2,65% dalam 24 jam terakhir, dan telah memasuki area resistance kritis di sekitar $94.000. Analis Ted (@TedPillows) menyoroti bahwa "penutupan harian di atas level $94.000 meningkatkan kemungkinan pergerakan menuju $100.000," sambil memperingatkan bahwa penolakan di level ini dapat mengunjungi kembali support $90.000.

BTC menguji resistance utama; penutupan di atas $94K dapat mendorong Bitcoin menuju $100K, sementara penolakan mungkin menguji ulang support $90K. Sumber: @TedPillows via X

Secara historis, konsolidasi jangka pendek dalam rentang ini, terutama setelah arus masuk ETF atau short squeeze yang didorong bursa, terkadang menghasilkan reli multi-minggu, meskipun peristiwa short-covering yang terisolasi dapat menghasilkan lonjakan sementara yang cepat memudar. Trader yang memantau Bitcoin oleh karena itu harus membedakan permintaan struktural dari arus refleksif sementara.

Arus Binance dan Aktivitas Likuidasi

Data terbaru dari Arkham Intelligence menunjukkan beberapa transfer BTC bernilai tinggi ke hot wallet Binance, termasuk 119 BTC ($11,17 juta) dan 232 BTC ($21,79 juta). Pergerakan ini kemungkinan mencerminkan aktivitas terkait likuidasi daripada pembelian diskresi oleh bursa itu sendiri.

Binance melihat arus masuk BTC masif karena pembelian short-liquidation mendorong momentum pasar. Sumber: @DeFiTracer via X

Meskipun arus masuk ini dapat mempercepat momentum naik, arus serupa di masa lalu terkadang menghasilkan volatilitas jangka pendek daripada reli yang berkelanjutan. Pengamat oleh karena itu harus menafsirkan transaksi ini sebagai kontribusi pada dinamika pasar daripada sebagai sinyal bullish eksplisit.

Analisis Teknikal Mendukung Potensi Kenaikan Bersyarat

Menurut analis TradingView DeGRAM, BTC/USD baru-baru ini menembus di atas garis resistance menurun setelah konsolidasi segitiga simetris yang berkepanjangan. "Breakout di atas garis resistance menurun mengonfirmasi momentum bullish, dengan higher lows bertahan di sepanjang garis tren support naik," catat DeGRAM.

BTC menembus segitiga simetris, menargetkan $95K–$98K dengan support di $90K–$92K, didukung oleh permintaan institusional dan arus masuk ETF. Sumber: DeGRAM TradingView

Rentang target: $95.000–$98.000

Support kunci: $90.000–$92.000

Namun, validasi teknikal memerlukan konfirmasi. Penutupan harian di atas $94.000 dengan volume yang berkelanjutan akan memperkuat kasus bullish. Sebaliknya, breakdown volume tinggi di bawah $90.000 dapat membatalkan setup saat ini, berpotensi mendorong fase konsolidasi yang lebih dalam.

Pemikiran Akhir

Outlook jangka pendek Bitcoin tetap bullish dengan hati-hati, didukung oleh permintaan struktural dari ETF dan investor institusional, bersama dengan konfirmasi teknikal berupa level support yang naik. Trader harus mengawasi sinyal konfirmasi, seperti penutupan harian di atas $94.000 dengan volume di atas rata-rata, serta level risiko kunci, termasuk support sekitar $90.000–$92.000 dan resistance di dekat $94.000.

Bitcoin diperdagangkan di sekitar 93.790, naik 2,65% dalam 24 jam terakhir pada saat press time. Sumber: Harga Bitcoin via Brave New Coin

Memahami pengaruh arus masuk ETF, arus struktural versus refleksif, dan indikator makroekonomi seperti laporan manufaktur ISM AS akan sangat penting untuk menafsirkan aksi harga jangka pendek.

Meskipun tanda $100.000 merupakan target yang mencolok dalam kondisi saat ini, potensi pullback tetap masuk akal jika kondisi breakout gagal atau tekanan makroekonomi membebani aset berisiko. Memantau arus, struktur harga, dan perilaku trading akan sangat penting untuk menilai lintasan Bitcoin dalam beberapa pekan mendatang, membantu investor membedakan momentum berkelanjutan dari volatilitas sementara.