STRADVISION dan Seeing Machines Umumkan Kolaborasi Publik Pertama yang Menampilkan SVNet FrontVision di CES 2026

Demo Persepsi Kamera Depan Berbasis Video Berjalan pada Platform GPU NVIDIA Berbasis PC

LAS VEGAS, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — STRADVISION, pemimpin global dalam teknologi persepsi visi berbasis AI untuk mengemudi otonom, hari ini mengumumkan kolaborasi publik pertamanya dengan Seeing Machines, yang akan dipamerkan melalui demonstrasi persepsi kamera depan bersama di CES 2026.

Kolaborasi ini menampilkan solusi SVNet FrontVision dari STRADVISION, yang didemonstrasikan melalui implementasi referensi berbasis video yang dirancang untuk mendukung evaluasi fleksibel, visualisasi, dan kolaborasi teknis tahap awal. Demo ini didukung oleh akselerasi GPU NVIDIA dalam lingkungan tingkat pengembangan, memungkinkan iterasi cepat dan penilaian kinerja transparan di seluruh output persepsi.

Persepsi Kamera Depan Didemonstrasikan dalam Lingkungan Berbasis PC

Demo ini menyoroti SVNet FrontVision, perangkat lunak persepsi kamera depan dari STRADVISION, yang dirancang untuk mendeteksi dan mengenali kendaraan, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya menggunakan input video. Dengan beroperasi dalam kerangka pengembangan dan evaluasi daripada perangkat keras terintegrasi kendaraan, demonstrasi ini memungkinkan mitra untuk fokus pada kinerja persepsi, interpretasi data, dan perilaku sistem pada tahap awal kolaborasi.

Kolaborasi Publik Pertama Antara STRADVISION dan Seeing Machines

Demonstrasi CES 2026 ini menandai kolaborasi publik pertama antara STRADVISION dan Seeing Machines. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian komplementer dalam persepsi eksternal dan pemantauan pengemudi, mendemonstrasikan bagaimana kendaraan dapat merespons secara cerdas terhadap kondisi eksternal dan dinamika dalam kabin yang berkembang, mencerminkan visi bersama untuk menggabungkan teknologi berbasis visi dalam ekosistem ADAS yang lebih luas untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan

"Kolaborasi ini tentang membangun titik referensi teknis dan strategis yang sama," kata Philip Vidal, Chief Business Officer di STRADVISION. "Kami memungkinkan diskusi tingkat sistem yang jelas seputar kinerja persepsi, skalabilitas, dan jalur integrasi. CES menyediakan forum alami untuk menyelaraskan lebih awal dan mengeksplorasi bagaimana teknologi visi komplementer dapat bekerja sama saat OEM mendefinisikan arsitektur ADAS generasi berikutnya."

"Masa depan keselamatan jalan terletak pada pemahaman tentang apa yang terjadi di jalan dan bagaimana pengemudi merespons secara real time," kata Paul McGlone, CEO Seeing Machines. "Kolaborasi kami dengan STRADVISION di CES mendemonstrasikan kekuatan mengintegrasikan persepsi eksterior dengan wawasan pengemudi yang mendalam untuk membuka pendekatan yang lebih holistik terhadap keselamatan. Saat OEM bekerja menuju penggabungan teknologi ini, Seeing Machines tetap berkomitmen untuk mendukung jalan mereka menuju kendaraan yang lebih aman dan lebih cerdas."

Demonstrasi CES 2026

Demo bersama STRADVISION dan Seeing Machines akan dipresentasikan dalam format berbasis video selama CES 2026.

Detail Acara

Acara: CES 2026

Tanggal: 6–9 Januari 2026

Lokasi: Stan Seeing Machines, Las Vegas, Nevada

Untuk informasi lebih lanjut tentang STRADVISION dan teknologi terdepan di industrinya, silakan kunjungi STRADVISION.

Tentang STRADVISION

Didirikan pada tahun 2014, STRADVISION adalah pelopor industri otomotif dalam teknologi persepsi visi berbasis kecerdasan buatan untuk kendaraan. Perusahaan ini mempercepat munculnya kendaraan otonom penuh dengan membuat fitur Mengemudi Otonom dan ADAS tersedia dengan biaya pasar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. SVNet dari STRADVISION sedang diterapkan pada berbagai model kendaraan dalam kemitraan dengan OEM; dapat menggerakkan ADAS dan kendaraan otonom di seluruh dunia; dan dilayani oleh lebih dari 300 karyawan di Seoul, San Jose, Detroit, Tokyo, Shanghai, dan Dusseldorf. STRADVISION telah dianugerahi Penghargaan Kepemimpinan Inovasi Teknologi Global 2022 dari Frost & Sullivan, Penghargaan Emas di AutoSens Awards 2022 dan 2021 untuk Perangkat Lunak Terbaik di Kelasnya untuk Sistem Persepsi, Penghargaan ACES Teknologi Kendaraan Otonom 2020 dalam Otonomi (kategori perangkat lunak), dan Inovator UKM Teratas 2025 oleh CLEPA untuk Teknologi Jaringan Persepsi 3D AI yang Terobosan. Selain itu, STRADVISION dan perangkat lunaknya telah mencapai standar AL3 TISAX untuk manajemen keamanan informasi, serta bersertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu dan ISO 26262 untuk Keselamatan Fungsional Otomotif.

Tentang Seeing Machines (LSE: SEE)

Perusahaan global yang didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Australia, adalah pemimpin industri dalam teknologi pemantauan berbasis visi yang memungkinkan mesin untuk melihat, memahami, dan membantu orang. Portofolio teknologi Seeing Machines yang terdiri dari algoritma AI, pemrosesan tertanam, dan optik, menggerakkan produk yang perlu memberikan pemahaman real-time yang andal tentang operator kendaraan. Teknologi ini mencakup pengukuran kritis tentang ke mana pengemudi melihat, hingga klasifikasi kondisi kognitif mereka yang berkaitan dengan risiko kecelakaan. Pengukuran "kondisi pengemudi" yang andal adalah tujuan akhir dari teknologi Driver Monitoring Systems (DMS). Seeing Machines mengembangkan teknologi DMS untuk mendorong keselamatan untuk Otomotif, Armada Komersial, Off-road, dan Penerbangan. Perusahaan memiliki kantor di Australia, AS, Eropa, dan Asia, dan menyediakan solusi dan layanan teknologi kepada pemimpin industri di setiap vertikal pasar. www.seeingmachines.com

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/stradvision-and-seeing-machines-announce-first-public-collaboration-showcasing-svnet-frontvision-at-ces-2026-302653111.html

SUMBER StradVision