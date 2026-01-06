Polymarket Bermitra dengan Parcl untuk Meluncurkan Pasar Prediksi Perumahan Inovatif

Parcl dan Polymarket Berkolaborasi Meluncurkan Pasar Prediksi Real Estat

Parcl dan Polymarket telah mengumumkan kemitraan strategis untuk memperkenalkan pasar prediksi real estat, memanfaatkan indeks harga perumahan harian Parcl. Perkembangan ini menandai pertama kalinya data harga perumahan akan diintegrasikan ke dalam pasar prediksi, memperluas cakupan peramalan peristiwa dalam ekosistem kripto.

Dalam kolaborasi ini, Polymarket akan mencantumkan dan mengoperasikan pasar yang terkait dengan pergerakan indeks harga perumahan AS, sementara Parcl akan menyediakan data indeks vital yang digunakan untuk penyelesaian dan verifikasi hasil. Setiap pasar akan mencakup halaman resolusi khusus yang menampilkan nilai penyelesaian akhir, data indeks historis, dan metodologi yang digunakan untuk menghitung indeks—memastikan transparansi dan standardisasi dalam verifikasi hasil setelah perdagangan selesai.

Fokus awal akan pada pasar perumahan utama AS, dengan kontrak yang disusun berdasarkan apakah harga rumah lokal naik atau turun selama periode tertentu, bersama dengan hasil berbasis ambang batas yang terkait dengan tingkat indeks yang dipublikasikan. Para mitra berencana untuk meluncurkan pasar ini secara bertahap, dimulai dari pusat perkotaan dengan likuiditas tinggi dan berkembang ke kota-kota tambahan dan jenis kontrak lain dari waktu ke waktu.

Parcl, platform yang didirikan pada masa-masa awal pandemi COVID-19 ketika pasar perumahan menjadi sangat volatile, mengkhususkan diri dalam indeks harga perumahan real-time dan analitik. Platform ini juga mengoperasikan produk on-chain yang terkait dengan harga real estat residensial, memanfaatkan Solana untuk penyelesaian. Token asli, PRCL, melonjak sekitar 120% selama 24 jam terakhir, mencerminkan peningkatan minat pasar dan kepercayaan investor.

Sumber: CoinGecko

Polymarket adalah platform prediksi yang mapan yang memungkinkan pengguna untuk berdagang pada berbagai peristiwa dunia nyata, termasuk olahraga, politik, dan perkiraan harga cryptocurrency. Kemampuannya untuk menggabungkan data real estat menandakan pengaruhnya yang meluas dalam lanskap pasar prediksi yang lebih luas.

Pasar prediksi mengalami pertumbuhan signifikan selama pemilihan presiden AS 2024, dengan platform seperti Kalshi dan Polymarket mendapatkan perhatian arus utama. Kedua platform mengamankan kemitraan profil tinggi—Kalshi dengan CNBC dan Polymarket dengan DraftKings, UFC, dan PrizePicks—dan dilaporkan sedang menjajaki ekspansi lebih lanjut dan penggalangan dana untuk mendorong pertumbuhan. Secara khusus, Polymarket telah mengindikasikan rencana untuk diluncurkan di AS sambil mencari valuasi hingga $10 miliar, didorong oleh putaran pendanaan $200 juta baru-baru ini yang dipimpin oleh Founders Fund.

Demikian pula, Kalshi mengumpulkan sekitar $1 miliar dalam serangkaian putaran pendanaan, dengan keterlibatan modal ventura terkemuka, membawa valuasinya menjadi sekitar $11 miliar. Perkembangan ini menggarisbawahi industri pasar prediksi yang berkembang pesat, semakin terkait dengan keuangan tradisional dan media arus utama.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Polymarket Teams Up with Parcl to Launch Innovative Housing Prediction Markets di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.