Vitalik Buterin dari Ethereum Membagikan Tantangan Utama Jaringan dan Model Solusi untuk 2026 ⋆ ZyCrypto

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin membuka tahun 2026 dengan menguraikan kemajuan jaringan dan tantangan yang masih menghalangi misi jangka panjangnya.

Merefleksikan tahun 2025, Buterin mencatat bahwa Ethereum mencapai kemajuan teknis yang berarti, termasuk batas gas yang lebih tinggi, kapasitas blob yang meningkat, kualitas perangkat lunak node yang lebih kuat, dan terobosan kinerja signifikan di seluruh implementasi zkEVM.

Peningkatan ini, zkEVM, dan PeerDAS menandai apa yang ia gambarkan sebagai langkah terbesar Ethereum menuju blockchain yang secara fundamental lebih kuat dan fleksibel.

Meskipun ada kemajuan ini, Buterin menekankan bahwa Ethereum masih belum mencapai tujuan yang telah dinyatakannya sendiri. Co-founder Ethereum memperingatkan agar tidak mengejar tren jangka pendek, seperti narasi mana pun yang mendominasi pasar, baik dolar yang ditokenisasi maupun memecoin yang didorong secara politis.

Buterin juga menolak gagasan bahwa kesuksesan harus diukur dengan hanya mengisi blockspace untuk meningkatkan metrik ETH, menegaskan kembali misi inti Ethereum untuk membangun komputer dunia yang berfungsi sebagai lapisan dasar untuk internet yang lebih bebas dan terbuka.

Visi tersebut didukung oleh penciptaan aplikasi terdesentralisasi yang beroperasi tanpa penipuan, sensor, atau ketergantungan pada perantara terpusat.

Aplikasi-aplikasi ini harus terus berjalan bahkan jika pengembang aslinya menghilang, tetap stabil selama kegagalan infrastruktur besar, dan melindungi privasi pengguna secara default.

Buterin berpendapat bahwa properti-properti ini pernah mendefinisikan alat sehari-hari. Namun, teknologi modern telah bergeser ke arah model berbasis langganan yang mengunci pengguna ke dalam ketergantungan permanen pada penyedia terpusat.

Dalam pandangan co-founder Ethereum, jaringan ini mewakili pemberontakan langsung terhadap tren tersebut.

Untuk memenuhi peran ini, Ethereum harus menjadi sangat dapat digunakan dalam skala besar dan benar-benar terdesentralisasi. Persyaratan itu tidak hanya berlaku pada tingkat blockchain dasar, termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan dan berinteraksi dengan jaringan, tetapi juga di seluruh lapisan aplikasi itu sendiri.

Saat ini, perbaikan sudah sedang berlangsung, tetapi Buterin menekankan bahwa jauh lebih banyak pekerjaan diperlukan di semua bidang.