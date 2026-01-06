BursaDEX+
Bitmine mengumpulkan dana kripto senilai $14,2 miliar seiring taruhan Ethereum semakin dalam

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/06 08:29
Bitmine Immersion Technologies mengatakan gabungan kepemilikan kripto, kas, dan strategisnya telah mencapai $14,2 miliar, menggarisbawahi dorongan agresif perusahaan untuk menjadi perbendaharaan Ethereum dominan di dunia.

Ringkasan
  • Bitmine, perusahaan yang berfokus pada Bitcoin dan Ethereum, kini memegang lebih dari 4,1 juta Ether—sekitar 3,4% dari total pasokan ETH.
  • Bitmine adalah pemegang ETH terbesar secara global dan perbendaharaan kripto terbesar kedua secara keseluruhan.
  • "Kami sangat antusias dengan prospek Ethereum di tahun 2026 mengingat berbagai angin positif dari dukungan pemerintah AS terhadap kripto," kata Thomas "Tom" Lee dari Fundstrat, Ketua Bitmine.

Per 4 Januari, Bitmine melaporkan kepemilikan kripto dan kas yang dipimpin oleh 4.143.502 ETH senilai sekitar $13,2 miliar, 192 bitcoin, $915 juta dalam bentuk kas, dan kepemilikan $25 juta di Eightco Holdings. Perusahaan mengatakan telah menambahkan hampir 33.000 ETH hanya dalam seminggu terakhir, meskipun aktivitas pasar yang lebih luas melambat menjelang akhir tahun.

Ketua Tom Lee dari Fundstrat mengatakan Bitmine mengharapkan Ethereum akan mendapat manfaat di tahun 2026 dari adopsi institusional yang berkembang, upaya tokenisasi, dan peningkatan permintaan untuk otentikasi digital, menambahkan bahwa reli komoditas dan logam mulia tahun lalu dapat mendukung harga kripto yang lebih tinggi.

Bitmine juga telah meningkatkan aktivitas staking, dengan 659.219 ETH—senilai sekitar $2,1 miliar—saat ini di-stake, peningkatan tajam dari minggu sebelumnya. Dalam skala besar, perusahaan memperkirakan biaya staking dapat melebihi $370 juta per tahun, didukung oleh Made in America Validator Network atau MAVAN yang direncanakan, dijadwalkan untuk diluncurkan pada awal 2026.

Perusahaan meminta pemegang saham untuk menyetujui peningkatan saham yang diotorisasi pada rapat tahunan 15 Januari, langkah yang menurut Lee akan memberikan Bitmine fleksibilitas untuk mengumpulkan modal, mengejar akuisisi, dan mengelola pemecahan saham di masa depan sambil terus membangun ETH per saham.

Bitmine mengatakan profil perusahaan yang berkembang telah diterjemahkan menjadi aktivitas perdagangan yang tinggi, dengan volume dolar harian rata-rata mendekati $1 miliar pada awal Januari, menempatkannya di antara saham AS yang paling aktif diperdagangkan.

