PwC Turunkan Penjagaan Terhadap Kripto Setelah Perubahan Aturan Aset Digital AS

Firma akuntansi Big Four PwC telah membalikkan sikap hati-hatinya terhadap kripto setelah perkembangan regulasi terkait ruang lingkup ini di Amerika Serikat.

PwC Telah Melunakkan Sikapnya Terhadap Kripto

Menurut laporan dari Financial Times, PwC telah mengubah strateginya terkait aset digital menyusul undang-undang baru yang disahkan oleh pemerintahan Donald Trump. PricewaterhouseCoopers, singkatnya PwC, adalah jaringan layanan profesional multinasional yang berkantor pusat di London. Perusahaan ini menyediakan layanan seperti audit, perencanaan pajak, dan konsultasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia.

PwC adalah firma terbesar kedua di kelasnya dan merupakan bagian dari firma akuntansi Big Four. Sebelumnya, perusahaan Inggris ini menghindari pekerjaan terkait kripto di AS seperti firma Big Four lainnya, tetapi tampaknya sikap tersebut kini telah berubah. Pergeseran ini terjadi karena AS telah membuat kemajuan dalam kerangka regulasi kriptonya. Di antara undang-undang baru tersebut adalah Genius Act, yang mengatur stablecoin, aset digital yang dipatok pada mata uang fiat seperti Dolar AS (USD).

"Genius Act dan peraturan regulasi seputar stablecoin, saya harapkan, akan menciptakan lebih banyak keyakinan untuk condong pada produk dan kelas aset tersebut," kata Paul Griggs, senior partner di PwC AS, dalam wawancara dengan FT.

Griggs menambahkan bahwa PwC telah menawarkan kepada perusahaan-perusahaan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi aset digital, dengan stablecoin sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, yang disebutkan sebagai salah satu contoh.

PwC dan firma Big Four lainnya yang mulai terbuka terhadap kripto menunjukkan momentum legislatif yang dimiliki industri ini baru-baru ini, dengan keuangan tradisional semakin tidak bisa mengabaikan sektor ini. Stablecoin, khususnya, telah menyaksikan adopsi yang terus berkembang. Selain Genius Act Amerika, kelas aset digital ini juga menarik perhatian regulasi di bagian lain dunia.

Hong Kong memperkenalkan kerangka lisensi penerbit stablecoin tahun lalu, sementara Jepang menyaksikan peluncuran token berbasis yen pertamanya. Di Eropa, bank-bank besar telah bersatu untuk mengerjakan koin yang dipatok pada euro, dengan tujuan menantang dominasi USD di sektor ini. Regulasi positif di tahun 2025 berarti ruang lingkup ini menyaksikan pertumbuhan tajam, dengan kapitalisasi pasar mengeksplorasi rekor baru, seperti yang ditunjukkan data dari DefiLlama.

Namun, sektor ini tidak terpengaruh oleh perlambatan yang lebih luas dalam kripto sejak Oktober. Dari grafik di atas, terlihat bahwa kapitalisasi pasar stablecoin telah mengalami konsolidasi dalam beberapa bulan terakhir.

Meskipun demikian, sementara bagian lain dari pasar telah menyusut, token yang terikat fiat ini masih memiliki kapitalisasi pasar gabungan sebesar $307 miliar saat ini, yang sangat dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa (ATH).

Harga Bitcoin

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $92.900, naik hampir 6% selama seminggu terakhir.