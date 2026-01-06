RUU struktur pasar kripto AS mungkin tertunda hingga 2027 untuk disahkan dan 2029 untuk diimplementasikan.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut The Block mengutip analisis TD Cowen, legislasi struktur pasar cryptocurrency AS mungkin akan tertunda hingga 2027 dan diterapkan pada 2029 karena perpecahan politik. Pembatasan yang didorong Demokrat terhadap konflik kepentingan yang melibatkan Presiden Trump dan keluarganya merupakan hambatan utama. Jika kompromi menunda pemberlakuan klausul-klausul ini, legislasi secara keseluruhan juga mungkin akan tertunda.

