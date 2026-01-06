Prediksi Harga WLD: Menargetkan Kisaran $0,67-$0,73 Dalam 30 Hari Berdasarkan Setup Teknikal Bullish



Lawrence Jengar



Prediksi harga WLD menunjukkan momentum bullish dengan histogram MACD berubah positif. Analis menargetkan $0,67-$0,73 dalam 30 hari, meskipun skenario bearish memperhatikan pengujian support $0,39.

Ringkasan Prediksi Harga WLD

• Target jangka pendek WLD (1 minggu): $0,63-$0,65 (+7-10% dari harga saat ini $0,59)

• Perkiraan jangka menengah Worldcoin (1 bulan): Rentang $0,67-$0,73 (potensi kenaikan +14-24%)

• Level kunci untuk ditembus demi kelanjutan bullish: Resistance langsung $0,61

• Support kritis jika bearish: $0,47 harus bertahan untuk menghindari koreksi lebih dalam

Prediksi Harga Worldcoin Terkini dari Analis

Data prediksi harga WLD terbaru mengungkapkan perbedaan menarik di antara analis cryptocurrency. Caroline Bishop menyajikan perkiraan Worldcoin paling optimis, menargetkan $0,67-$0,73 dalam jangka menengah berdasarkan divergensi MACD bullish dan pola breakout teknis. Ini sejalan dengan target harga WLD Joerg Hiller $0,58-$0,62, meskipun dengan batas bawah yang lebih konservatif.

Namun, CoinCodex memberikan pandangan kontrarian dengan prediksi harga WLD bearish $0,390299 jangka pendek, mewakili penurunan signifikan -23,48% dari level saat ini. Kontras mencolok ini menyoroti ketidakpastian teknis seputar arah jangka pendek Worldcoin. Bulls jangka panjang menemukan dukungan dalam target harga WLD ambisius CoinPriceForecast $0,92 untuk akhir 2026, menunjukkan kekuatan fundamental yang mendasari meskipun volatilitas jangka pendek.

Konsensus di antara sebagian besar analis condong ke arah momentum bullish jangka menengah, dengan empat dari lima prediksi terbaru mendukung skenario kenaikan di atas level harga saat ini.

Analisis Teknis WLD: Bersiap untuk Breakout

Analisis teknis Worldcoin saat ini mengungkapkan pengaturan menarik untuk potensi akselerasi kenaikan. Histogram MACD telah berubah positif di 0,0176, menunjukkan momentum bullish terbentuk di bawah permukaan meskipun garis MACD negatif di -0,0028. Divergensi ini sering mendahului pergerakan harga signifikan ke arah mana pun.

Posisi WLD di 1,0103 relatif terhadap Bollinger Bands menempatkannya tepat di atas band atas di $0,59, menunjukkan aset sedang menguji resistance setelah rally baru-baru ini dari level yang lebih rendah. Pembacaan RSI 58,83 berada dengan nyaman di wilayah netral, memberikan ruang untuk kenaikan tambahan tanpa mencapai kondisi overbought yang biasanya memicu koreksi.

Analisis volume menunjukkan $19,6 juta dalam perdagangan Binance 24 jam, menunjukkan minat institusional yang sehat. Aksi harga di atas SMA 7 hari ($0,55) dan SMA 20 hari ($0,52) mengonfirmasi struktur bullish jangka pendek, meskipun kesenjangan signifikan ke SMA 200 hari di $0,93 menyoroti pemulihan jangka panjang yang masih diperlukan.

Target Harga Worldcoin: Skenario Bull dan Bear

Kasus Bullish untuk WLD

Target harga WLD utama berfokus pada rentang $0,67-$0,73 dalam 30 hari, mewakili konvergensi berbagai perkiraan analis dan level resistance teknis. Agar perkiraan Worldcoin ini terwujud, WLD harus terlebih dahulu menembus resistance langsung di $0,61, yang bertepatan dengan tertinggi 24 jam baru-baru ini.

Breakout sukses di atas $0,61 dengan volume yang berkelanjutan kemungkinan akan memicu momentum menuju level $0,67, di mana cluster resistance besar berikutnya berada. Kasus bull utama menargetkan $0,73, yang mewakili keuntungan 24% dari level saat ini dan akan menempatkan WLD dengan kuat di atas moving average kunci.

Konfirmasi teknis memerlukan garis MACD melintasi di atas nol dan RSI mempertahankan level di atas 60 tanpa mencapai wilayah overbought ekstrem di atas 80.

Risiko Bearish untuk Worldcoin

Skenario bearish berpusat di sekitar level support kritis di $0,47, yang berfungsi sebagai support langsung dan kuat menurut analisis teknis. Penembusan di bawah level ini akan memvalidasi prediksi harga WLD pesimistis CoinCodex yang menargetkan $0,39.

Skenario penurunan ini menjadi mungkin jika WLD gagal bertahan di atas Bollinger Band bawah di $0,44 atau jika histogram MACD berubah negatif lagi. Jarak signifikan dari tertinggi 52 minggu $1,93 (-69,34%) memberikan ruang yang cukup untuk penurunan lebih lanjut jika sentimen pasar cryptocurrency yang lebih luas memburuk.

Faktor risiko termasuk potensi korelasi Bitcoin selama tekanan pasar, perkembangan regulasi yang mempengaruhi proyek Worldcoin, atau breakdown teknis di bawah level support yang ditetapkan.

Haruskah Anda Membeli WLD Sekarang? Strategi Entry

Berdasarkan analisis teknis Worldcoin saat ini, pendekatan entry berlapis tampaknya paling bijaksana. Investor konservatif harus menunggu breakout terkonfirmasi di atas $0,61 dengan konfirmasi volume sebelum memulai posisi, menargetkan rentang $0,67-$0,73 untuk profit.

Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan untuk masuk di dekat level saat ini sekitar $0,59 dengan stop-loss ketat di bawah $0,55 untuk membatasi risiko penurunan. Strategi ini memanfaatkan histogram MACD positif sambil mempertahankan manajemen risiko yang ketat.

Ukuran posisi harus tetap konservatif mengingat prediksi analis yang beragam dan volatilitas historis WLD. Alokasi portofolio 2-3% mewakili eksposur yang wajar untuk sebagian besar investor cryptocurrency. Perintah stop-loss di bawah support kritis $0,47 memberikan titik keluar logis jika tesis bullish gagal.

Kesimpulan Prediksi Harga WLD

Prediksi harga WLD kami mengantisipasi pergerakan menuju $0,67-$0,73 dalam 30 hari ke depan, dengan kepercayaan menengah berdasarkan momentum MACD bullish dan konsensus analis. Jalur jangka pendek sangat bergantung pada penembusan di atas resistance $0,61 dengan volume yang berkelanjutan.

Indikator kunci yang harus dipantau termasuk garis MACD melintasi di atas nol, RSI mempertahankan level 60+, dan konfirmasi volume pada setiap upaya breakout. Haruskah Anda membeli atau menjual WLD? Pengaturan teknis mendukung pembelian selektif pada breakout yang terkonfirmasi, tetapi manajemen risiko tetap menjadi yang terpenting mengingat potensi pengujian support $0,47.

Timeline prediksi meluas hingga Februari 2026 untuk rentang target penuh, dengan konfirmasi atau kegagalan awal kemungkinan terjadi dalam 7-10 hari perdagangan berikutnya saat WLD mendekati level resistance kunci.

Sumber gambar: Shutterstock