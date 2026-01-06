Pemerintahan Trump mengadakan pertemuan dengan perusahaan minyak terkait Venezuela, kata sumber

Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk bertemu dengan para eksekutif perusahaan minyak AS akhir pekan ini untuk membahas peningkatan produksi minyak Venezuela setelah pasukan AS menggulingkan pemimpinnya Nicolas Maduro, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.

Pertemuan ini sangat penting bagi harapan pemerintahan untuk membawa kembali perusahaan minyak AS terkemuka ke negara Amerika Selatan tersebut setelah pemerintahnya, hampir dua dekade lalu, mengambil alih operasi energi yang dipimpin AS di sana.

Tiga perusahaan minyak AS terbesar — Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Chevron — belum melakukan percakapan apa pun dengan pemerintahan tentang penggulingan Maduro, menurut empat eksekutif industri minyak yang mengetahui masalah ini, bertentangan dengan pernyataan Trump akhir pekan lalu bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan "semua" perusahaan minyak AS, baik sebelum dan sesudah Maduro ditangkap.

"Tidak ada seorang pun di ketiga perusahaan tersebut yang telah melakukan percakapan dengan Gedung Putih tentang beroperasi di Venezuela, pra-penggulingan atau pasca-penggulingan hingga saat ini," kata salah satu sumber pada hari Senin.

Pertemuan mendatang akan sangat penting bagi harapan pemerintahan untuk meningkatkan produksi dan ekspor minyak mentah dari Venezuela, negara bekas anggota OPEC yang memiliki cadangan terbesar di dunia dan yang barelnya dapat diolah oleh kilang AS yang dirancang khusus. Mencapai tujuan tersebut akan memerlukan kerja bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar, kata para analis.

Tidak jelas eksekutif mana yang akan menghadiri pertemuan mendatang, dan apakah perusahaan minyak akan hadir secara individual atau kolektif.

Gedung Putih tidak memberikan komentar tentang pertemuan tersebut tetapi mengatakan bahwa industri minyak AS siap untuk masuk ke Venezuela.

"Semua perusahaan minyak kami siap dan bersedia melakukan investasi besar di Venezuela yang akan membangun kembali infrastruktur minyak mereka, yang dihancurkan oleh rezim Maduro yang tidak sah," kata juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers.

Exxon, Chevron dan ConocoPhillips tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Trump mengatakan kepada NBC News bahwa AS mungkin mensubsidi perusahaan minyak untuk memungkinkan mereka membangun kembali infrastruktur energi Venezuela.

Ditanya apakah pemerintahan telah memberikan briefing kepada perusahaan minyak sebelum operasi militer, Trump berkata, "Tidak. Tetapi kami telah membicarakan konsep, 'bagaimana jika kami melakukannya?'"

"Perusahaan minyak benar-benar menyadari bahwa kami sedang memikirkan untuk melakukan sesuatu," kata Trump kepada NBC News. "Tetapi kami tidak memberi tahu mereka bahwa kami akan melakukannya."

Dia mengatakan kepada NBC News bahwa "terlalu dini" untuk mengatakan apakah dia secara pribadi telah berbicara dengan eksekutif puncak di ketiga perusahaan tersebut.

"Saya berbicara dengan semua orang," katanya.

CBS News, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan eksekutif dari ketiga perusahaan tersebut diharapkan bertemu pada hari Kamis dengan Menteri Energi Chris Wright.

Seorang eksekutif industri minyak mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan-perusahaan akan enggan membicarakan operasi Venezuela yang potensial dalam pengaturan kelompok dengan Gedung Putih, mengutip kekhawatiran antimonopoli yang membatasi diskusi kolektif di antara pesaing tentang rencana investasi, waktu, dan tingkat produksi.

Rencana besar, masalah besar

Pasukan AS pada hari Sabtu melakukan serangan kilat di ibu kota Venezuela, menangkap Maduro di tengah malam dan mengirimnya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.

Trump mengatakan beberapa jam setelah penangkapan Maduro bahwa dia mengharapkan perusahaan minyak AS terbesar untuk menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan produksi minyak Venezuela, setelah turun menjadi sekitar sepertiga dari puncaknya selama dua dekade terakhir karena kurangnya investasi dan sanksi.

Tetapi rencana tersebut akan terhambat oleh kurangnya infrastruktur, bersama dengan ketidakpastian mendalam atas masa depan politik negara, kerangka hukum, dan kebijakan AS jangka panjang, menurut analis industri.

Chevron adalah satu-satunya perusahaan besar Amerika yang saat ini beroperasi di ladang minyak Venezuela.

Exxon dan ConocoPhillips, sementara itu, memiliki sejarah panjang di negara tersebut sebelum proyek mereka dinasionalisasi oleh mantan Presiden Hugo Chavez.

"Saya tidak berpikir Anda akan melihat perusahaan lain selain Chevron, yang sudah ada di sana, Anda tahu, berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya ini," kata seorang eksekutif industri minyak, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas masalah tersebut.

Conoco telah mencari miliaran dolar sebagai ganti rugi atas pengambilalihan tiga proyek minyak di Venezuela di bawah Chavez. Exxon terlibat dalam kasus arbitrase yang panjang melawan Venezuela setelah keluar dari negara tersebut pada tahun 2007.

Chevron, yang mengekspor sekitar 150.000 barel per hari minyak mentah dari Venezuela ke Pantai Teluk AS, sementara itu, harus bermanuver dengan hati-hati dengan pemerintahan Trump dalam upaya untuk mempertahankan kehadirannya di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Investor optimis, bertaruh bahwa langkah Washington terhadap kepemimpinan Venezuela akan memungkinkan perusahaan AS mengakses cadangan minyak. Embargo AS terhadap minyak Venezuela tetap berlaku penuh, kata Trump.

Indeks energi S&P 500 naik ke level tertinggi sejak Maret 2025, dengan saham unggulan Exxon Mobil naik 2,2% dan Chevron melonjak 5,1%. – Rappler.com